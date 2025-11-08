Tenga en cuenta los cambios en los cajeros automáticos: nuevos límites de retiro y transferencias en Colombia

Retiro de dinero en cajeros colombianos | VisualesIA

El uso de cajeros automáticos continúa siendo una de las formas más utilizadas por los colombianos para acceder a sus productos financieros.

A través de estos equipos, millones de usuarios pueden retirar efectivo, pagar servicios, hacer transferencias y consultar el saldo disponible en sus cuentas.

Sin embargo, las entidades bancarias realizan ajustes periódicos en los montos permitidos con el fin de reforzar la seguridad de las transacciones y mejorar la experiencia de los clientes.

Durante este mes de noviembre, los bancos más importantes del país implementaron nuevos topes para operaciones realizadas tanto en cajeros automáticos como en plataformas digitales. Las medidas varían según la entidad y el tipo de servicio, por lo que los usuarios deben tener en cuenta los límites actualizados para evitar contratiempos.

En el caso de Davivienda, las transferencias entre cuentas del mismo banco pueden realizarse hasta por $50.000.000 diarios, tanto desde su aplicación como desde el portal web. Para los retiros en cajeros automáticos, el monto máximo autorizado es de $720.000 por transacción. Además, la entidad verificará la identidad del titular para reducir el riesgo de fraudes.

Por su parte, Banco ACH estableció un límite de $50.000.000 diarios en transferencias hacia otras entidades financieras. Para el pago de servicios públicos, los usuarios podrán cancelar facturas de hasta $10.000.000, mientras que las compras en plataformas digitales tendrán un tope de $5.000.000 por día.

En el caso de Bancolombia, el banco explicó que los límites dependen del tipo de cuenta y del canal utilizado. Las transferencias hacia cuentas no inscritas tienen un tope de $3.000.000, mientras que las enviadas a cuentas previamente registradas pueden alcanzar hasta $30.000.000 diarios. La entidad recordó la importancia de activar los mecanismos de autenticación de dos pasos para fortalecer la seguridad.

La aplicación Nequi, una de las billeteras digitales más populares del país, también mantiene restricciones específicas. Los usuarios pueden realizar transferencias diarias de hasta $1.000.000 desde sus cuentas, y los pagos efectuados a través de la opción PSE tienen un límite de $30.000.000 por día. Estas medidas buscan mantener la estabilidad del sistema y prevenir el uso indebido de las cuentas.

En el caso del Banco de Bogotá, las operaciones mediante corresponsales bancarios están limitadas a $5.000.000 por transacción. El mismo monto se aplica para movimientos realizados con el Tag Ava, una herramienta que permite pagos automáticos. Por su parte, las transferencias entre cuentas propias del banco cuentan con un tope de $30.000.000 diarios.

El Banco AV Villas mantiene un límite máximo de $5.000.000 para transferencias hacia otras entidades financieras, incluyendo las del Grupo Aval. A través de sus canales digitales, los clientes pueden ajustar los topes de acuerdo con sus necesidades, una opción diseñada para ofrecer mayor control sobre las operaciones.

De acuerdo con expertos del sector, estas actualizaciones permiten que los bancos respondan a las nuevas dinámicas del mercado financiero, en el que las operaciones digitales crecen de manera sostenida. También buscan reducir el riesgo de fraudes y suplantaciones, dos delitos que han aumentado en los últimos años según datos de la Superintendencia Financiera.

Las entidades recomiendan a los usuarios no aceptar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos, no compartir información personal o claves, y utilizar únicamente canales oficiales para realizar cualquier trámite. Asimismo, se aconseja verificar que las aplicaciones bancarias estén actualizadas y reportar de inmediato cualquier movimiento sospechoso.

En caso de requerir montos superiores a los límites establecidos, los bancos disponen de canales presenciales en sus oficinas o líneas telefónicas para programar operaciones de mayor valor. La implementación de estas medidas busca garantizar que las transacciones sean seguras, trazables y acordes con la política de prevención de riesgos financieros.

De esta forma, los usuarios deberán ajustar sus hábitos y conocer los nuevos topes de retiro y transferencia establecidos por cada entidad. Con estas modificaciones, el sistema financiero colombiano refuerza su infraestructura tecnológica y mantiene su compromiso con la seguridad y confianza de sus clientes.