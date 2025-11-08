Colombia

Katiuska rompió su silencio tras su expulsión del ‘Desafío’ y aseguró que fue “utilizada” por una persona cercana: “Me traicionó”

La exparticipante lamentó lo ocurrido, pues al entrar a la ronda final tenía 86 millones de pesos asegurados, mismos que perdió al ser expulsada

Guardar
Katiuska fue expulsada del 'Desafío
Katiuska fue expulsada del 'Desafío 2025', tras comprobarse que filtró información al exterior, lo que es una falta contra las reglas - crédito Caracol Televisión/Youtube

El Desafío Siglo XXI vivió una de sus emisiones más controvertidas de la temporada, luego de que los ocho finalistas tuviesen la oportunidad de compartir con sus familiares antes de empezar la recta final de la competencia.

No faltaron lágrimas en los reencuentros con sus seres queridos, pero una noticia terminó por sacudir a Tina, Rata, Yudisa, Leo, Potro, Zambrano, Rosa y Katiuska.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los ocho finalistas se conectaron con la presentadora Andrea Serna de manera virtual, que les comunicó que uno de ellos incumplió una regla clave del Desafío, al revelar información confidencial del programa con su entorno. Esa persona fue Katiuska, y su expulsión se hizo efectiva de inmediato, llevando a que Gio y Mencho fuesen reincorporados para suplir su ausencia.

Desde que la noticia se supo, Katiuska se volvió en el centro de interés entre los televidentes, que especularon cómo y por qué rompió esa confidencialidad, sobre todo cuando se trataba de alguien que se caracterizó por ser alguien que cuidaba mucho sus palabras. Días después de su expulsión, habló con La Red de Caracol Televisión y dio su versión de los hechos.

Katiuska se mostró arrepentida, aunque
Katiuska se mostró arrepentida, aunque aseguró que no es su responsabilidad - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

En pocas palabras, puedo decir que una persona muy cercana a mí, que prácticamente yo consideraba de mi familia, me utilizó, me traicionó e hizo cosas que me afectaron y me afectan tanto emocionalmente, mentalmente (...). Esa persona abusó de mi confianza, me preguntaba cosas y, pues yo sin ninguna malicia, respondía normal, como responderle a mi mamá o a mi papá. Ahora sucede esto", expresó inicialmente.

La participante afirmó que nunca se imaginó que esta persona con la que estuvo tanto tiempo iba a violar esa confianza. Incluso advirtió que todo su entorno cercano sabía las implicaciones que tendría saltarse las reglas. “Yo fui clara con todas las personas que estaban en mi círculo, con mi familia, de cómo era el contrato, de que se podía y que no se podía hacer. Entonces, sí ha sido muy doloroso para mí. Son dos tusas: la de sacar a una persona importante de mi vida y la de salir de esa forma del juego”, afirmó.

La exparticipante afirmó que no tenía dudas sobre las evidencias de la producción acerca de lo sucedido, lo que incrementó su frustración. El programa de Caracol Televisión especuló con la ausencia de publicaciones en el Instagram de Katiuska junto con su esposo, y la participante dio a entender que fue él quien filtró información al exterior y le costó su eliminación del Desafío.

“No merece estar en mi vida porque, pues me falló, me traicionó, me utilizó, me quitó de las manos un sueño que yo tenía hace mucho tiempo y que lo había compartido con esa persona”, afirmó al respecto.

Katiuska destapó que fue su
Katiuska destapó que fue su esposo quien filtró la información que ella le brindó en confianza, propiciando su expulsión del 'Desafío' - crédito @desafiocaracol/Instagram

Luego, detalló que al momento de confrontarlo este negó inicialmente ser el responsable de la falta. “Al principio lo negaba. Y yo decía ‘¿Cómo me lo vas a negar en la cara si hay pruebas de absolutamente todo? Después ya estaba pidiéndome perdón, que no sabía como la gravedad del asunto, cuando claramente sí lo sabía. Como tal, la confrontación fue poca (...) Perdí 86 millones y la oportunidad de ganarme 1.200“, dijo.

Para terminar, Katiuska agradeció a los productores del Desafío por escogerla durante el proceso de selección y remarcó que sentía culpa por verse envuelta en esta situación. “Aparte de agradecerle al programa, pedirles disculpas porque así yo no haya sido la culpable, sí soy la responsable y uno tiene que asumir las cosas. Porque sí mancha un poco, aparte de mi nombre y mi imagen, mancha el nombre del programa. Entonces, sí, disculparme por todo esto que pasó”, sentenció.

Temas Relacionados

KatiuskaDesafíoDesafío Siglo XXITelevisión colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín asumirá control total de cámaras de fotodetección en 2026: este es el abecé de la nueva operación

El distrito no renovará el contrato con UNE, lo que permitirá que la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas administre la infraestructura y enfoque el sistema en prevención y cultura ciudadana

Medellín asumirá control total de

Miguel Uribe Londoño reprochó que en el Centro Democrático hayan filtrado cartas privadas: “El debate debe ser serio, no con politiquería”

El precandidato aseguró que no se opondrá a la consultora que elija el partido de cara a la elección interna para definir un representante

Miguel Uribe Londoño reprochó que

La Sociedad Civil de América Latina, el Caribe y Europa exigirá que la cooperación Celac-UE incluya nuevas cláusulas vinculantes

Las organizaciones presentarán en Santa Marta una declaración en la propondrán a los jefes de Estado y de Gobierno de ambos bloques, una nueva agenda birregional basada en tres pilares fundamentales

La Sociedad Civil de América

Linda Caicedo se transformó en Diego Armando Maradona: este fue el golazo que hizo recordar al astro argentino

La atacante colombiana brilló en la goleada 5-0 sobre el Alhama CF por la Liga F, al realizar una anotación que le dio la vuelta al mundo por el talento de la jugadora

Linda Caicedo se transformó en

Paola Jara y Jessi Uribe no van a mostrar el rostro de Emilia en redes sociales: “Tener la gente contenta es muy difícil”

En una interacción con sus seguidores, la pareja reconoció que no tenían intenciones de mostrar el rostro de Emilia a su público, y expusieron sus motivos

Paola Jara y Jessi Uribe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Patricia Castañeda pasó de la

Patricia Castañeda pasó de la actuación a la dirección en ‘Estimados señores’, película que arrasó en los Premios Macondo 2025

Paola Jara y Jessi Uribe no van a mostrar el rostro de Emilia en redes sociales: “Tener la gente contenta es muy difícil”

Rosalía, Paola Jara, Manuel Medrano, Junior Zamora, Carin León y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Deportes

Linda Caicedo se transformó en

Linda Caicedo se transformó en Diego Armando Maradona: este fue el golazo que hizo recordar al astro argentino

Fortaleza no pudo superar a un Junior de Barranquilla con 10 hombres: empate -1 en Techo por la Liga BetPlay

Daniel Muñoz sería el fichaje bomba del fútbol europeo en 2026: tendría tres clubes interesados

Millonarios no solo ficharía a Carlos Darwin Quintero: prepararía la llegada de un delantero con un canje de jugadores

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay a falta de dos fechas: arde la lucha por entrar al grupo de los 8