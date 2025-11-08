Katiuska rompió su silencio tras su expulsión del ‘Desafío’ y aseguró que fue “utilizada” por una persona cercana: “Me traicionó”

Katiuska fue expulsada del 'Desafío 2025', tras comprobarse que filtró información al exterior, lo que es una falta contra las reglas - crédito Caracol Televisión/Youtube

El Desafío Siglo XXI vivió una de sus emisiones más controvertidas de la temporada, luego de que los ocho finalistas tuviesen la oportunidad de compartir con sus familiares antes de empezar la recta final de la competencia.

No faltaron lágrimas en los reencuentros con sus seres queridos, pero una noticia terminó por sacudir a Tina, Rata, Yudisa, Leo, Potro, Zambrano, Rosa y Katiuska.

Los ocho finalistas se conectaron con la presentadora Andrea Serna de manera virtual, que les comunicó que uno de ellos incumplió una regla clave del Desafío, al revelar información confidencial del programa con su entorno. Esa persona fue Katiuska, y su expulsión se hizo efectiva de inmediato, llevando a que Gio y Mencho fuesen reincorporados para suplir su ausencia.

Desde que la noticia se supo, Katiuska se volvió en el centro de interés entre los televidentes, que especularon cómo y por qué rompió esa confidencialidad, sobre todo cuando se trataba de alguien que se caracterizó por ser alguien que cuidaba mucho sus palabras. Días después de su expulsión, habló con La Red de Caracol Televisión y dio su versión de los hechos.

Katiuska se mostró arrepentida, aunque aseguró que no es su responsabilidad - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

“En pocas palabras, puedo decir que una persona muy cercana a mí, que prácticamente yo consideraba de mi familia, me utilizó, me traicionó e hizo cosas que me afectaron y me afectan tanto emocionalmente, mentalmente (...). Esa persona abusó de mi confianza, me preguntaba cosas y, pues yo sin ninguna malicia, respondía normal, como responderle a mi mamá o a mi papá. Ahora sucede esto", expresó inicialmente.

La participante afirmó que nunca se imaginó que esta persona con la que estuvo tanto tiempo iba a violar esa confianza. Incluso advirtió que todo su entorno cercano sabía las implicaciones que tendría saltarse las reglas. “Yo fui clara con todas las personas que estaban en mi círculo, con mi familia, de cómo era el contrato, de que se podía y que no se podía hacer. Entonces, sí ha sido muy doloroso para mí. Son dos tusas: la de sacar a una persona importante de mi vida y la de salir de esa forma del juego”, afirmó.

La exparticipante afirmó que no tenía dudas sobre las evidencias de la producción acerca de lo sucedido, lo que incrementó su frustración. El programa de Caracol Televisión especuló con la ausencia de publicaciones en el Instagram de Katiuska junto con su esposo, y la participante dio a entender que fue él quien filtró información al exterior y le costó su eliminación del Desafío.

“No merece estar en mi vida porque, pues me falló, me traicionó, me utilizó, me quitó de las manos un sueño que yo tenía hace mucho tiempo y que lo había compartido con esa persona”, afirmó al respecto.

Katiuska destapó que fue su esposo quien filtró la información que ella le brindó en confianza, propiciando su expulsión del 'Desafío' - crédito @desafiocaracol/Instagram

Luego, detalló que al momento de confrontarlo este negó inicialmente ser el responsable de la falta. “Al principio lo negaba. Y yo decía ‘¿Cómo me lo vas a negar en la cara si hay pruebas de absolutamente todo? Después ya estaba pidiéndome perdón, que no sabía como la gravedad del asunto, cuando claramente sí lo sabía. Como tal, la confrontación fue poca (...) Perdí 86 millones y la oportunidad de ganarme 1.200“, dijo.

Para terminar, Katiuska agradeció a los productores del Desafío por escogerla durante el proceso de selección y remarcó que sentía culpa por verse envuelta en esta situación. “Aparte de agradecerle al programa, pedirles disculpas porque así yo no haya sido la culpable, sí soy la responsable y uno tiene que asumir las cosas. Porque sí mancha un poco, aparte de mi nombre y mi imagen, mancha el nombre del programa. Entonces, sí, disculparme por todo esto que pasó”, sentenció.