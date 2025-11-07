La JEP negó el sometimiento del exmagistrado Henry Villarraga por no aportar a la verdad: es investigado por encubrir crímenes

El exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga Oliveros incumplió los requisitos que le exige el régimen de condicionalidad para acceder a los tratamientos especiales y beneficios de la JEP - crédito Europa Press y Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento presentada por Henry Villarraga Oliveros, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, investigado por hechos de violencia relacionados con el conflicto armado, en los que habría participado a través del encubrimiento de los crímenes que se cometieron.

De acuerdo con el tribunal de paz, el exmagistrado no contribuyó con la verdad de lo ocurrido, lo que constituye un requisito clave para el sometimiento ante la JEP. “Por no aportar verdad plena, presentar argumentos exculpatorios y negar la existencia de patrones macrocriminales ampliamente demostrados en las investigaciones judiciales que se han adelantado en su contra”, precisó la jurisdicción en un comunicado.

De acuerdo con la JEP, Villarraga Oliveros presentó argumentos exculpatorios y omitió información relevante sobre su posible participación en el encubrimiento de los hechos, algunos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos. Por eso, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que el exmagistrado no aportó información que permitiera esclarecer su rol en la protección de los responsables de estos delitos.

El tribunal de paz señaló que Villarraga incumplió los requisitos de condicionalidad exigidos para acceder a los beneficios de la jurisdicción, entre ellos la aceptación del sometimiento y el aporte efectivo de verdad.

Según el comunicado, contra Villarraga Oliveros existen varios procesos penales y disciplinarios en curso por presuntamente haber asesorado de manera ilegal al coronel (r) Robinson González del Río en un caso de “falsos positivos”. Además, se le investiga por supuestamente comprometerse a presentar una ponencia favorable para que al menos uno de los procesos contra el uniformado fuera asignado a la Justicia Penal Militar, lo que habría facilitado la impunidad frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“La sala concluyó que la etapa de análisis de solicitud de sometimiento no es el espacio para reproducir debates propios de la justicia ordinaria, como lo pretendía el exmagistrado Villarraga”, aclaró.

