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Resultados de la Lotería de Medellín viernes 14 de agosto: números ganadores del último sorteo

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín y averigüe si ha sido uno de los ganadores

El billete de la Lotería de Medellín tiene un costo de 21 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)
El billete de la Lotería de Medellín tiene un costo de 21 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)
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El número ganador del último sorteo de la Lotería de Medellín jugado hoy viernes, 14 de agosto de 2026, es el 8929.

La Lotería de Medellín divulgó los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este jueves 15 de febrero de 2024.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Medellín

Fecha del sorteo: viernes, 14 de agosto de 2026

Sorteo: 4848

Premio mayor: 8929

A qué hora se juega la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los viernes a las 11:00 horas de la noche, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

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Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

Dos secos de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 700 millones pesos.

Dos secos de 500 millones pesos.

Seis secos de 100 millones pesos.

Siete secos de 50 millones pesos.

10 secos de 20 millones pesos.

15 secos de 10 millones pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Proteja bien tu boleto porque, si eres ganador, lo necesitarás para cobrarlo. Guárdelo en un lugar seguro para que no le pase nada y comprueba también que no esté dañado.

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Si el importe del premio es inferior a 20 millones de pesos, puedee reclamarlo en cualquier otro agente de lotería de Colombia. Si es mayor, tiene que acudir a las oficinas de la Lotería de Medellín con el billete ganador e identificación.

Cabe mencionar que sólo se tiene un año para reclamar el premio.

¿Cómo ganar en la Lotería de Medellín?

Para poder jugar a la Lotería de Medellín requiere de hasta 21 mil pesos, el precio del boleto completo que te da la posibilidad de ganar miles de millones de pesos.

Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puede adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su combinación ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente viernes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

El 11 de agosto de 1922 se jugó por primera vez, en Antioquia, la Lotería de Beneficencia y Asistencia Pública, creada con el objetivo de captar recursos para el mantenimiento de las vías y mejorar las comunicaciones terrestres. Actualmente, las ganancias de la Lotería de Medellín son destinadas al sector salud.

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