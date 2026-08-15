Risaralda amplía revisión de daños tras terremoto: Lara escuchó a 12 alcaldes

Rodrigo Lara - crédito @Rodrigo_Lara_/X

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, aseguró que el Gobierno nacional inició una nueva revisión de la emergencia en Risaralda tras reunirse con el gobernador y 12 alcaldes del departamento. El objetivo, según explicó, es conocer el estado real de los municipios afectados por el terremoto, luego de una primera etapa de respuesta concentrada en los puntos donde se presentaron las mayores catástrofes.

Lara indicó que durante los primeros días de la emergencia la prioridad estuvo en Pereira y Dosquebradas, donde se concentraron los esfuerzos más urgentes de coordinación, llegada de rescatistas y atención inmediata. Sin embargo, afirmó que el Gobierno ahora busca ampliar el diagnóstico hacia otros municipios para identificar necesidades comunes y definir nuevas acciones.

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“Hicimos una reunión con el señor gobernador y doce alcaldes del departamento. Ahora voy a reunirme con el alcalde de Pereira”, dijo el ministro, al explicar la agenda que cumple en Risaralda después de haber estado en otras zonas golpeadas por el sismo.

El Ministro del Interior Rodrigo, Lara Restrepo, habla de las conclusiones de una reunión con alcaldes de Risaralda, enfocadas en la atención humanitaria y las etapas de reconstrucción tras el terremoto. Se mencionan necesidades como materiales de construcción, tanques de agua, carpas, frazadas y baños portátiles para la población afectada. También se detalla el envío de ingenieros para evaluar daños estructurales y la búsqueda de soluciones educativas.

Del rescate al diagnóstico municipal

El ministro recordó que estuvo en Pereira el lunes y el martes, cuando la atención se enfocó en coordinar la fase más crítica de la emergencia. Según señaló, en esos primeros momentos fue necesario apoyar la llegada de rescatistas y responder a la urgencia generada por el terremoto.

Después de esa etapa inicial, Lara se desplazó a Chocó y Buenaventura, territorios que también sufrieron afectaciones severas. Ahora, dijo, regresó a Risaralda para escuchar directamente a las autoridades locales y revisar qué está ocurriendo fuera de los centros donde se concentró la atención nacional durante las primeras horas.

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“Regresamos básicamente para conocer el estado de cosas en los diferentes municipios del departamento”, explicó. Con esa frase, el ministro marcó un cambio en el enfoque de la respuesta: pasar de la atención inmediata en los sitios más críticos a una mirada más amplia sobre el territorio risaraldense.

Lara reconoció que la primera etapa estuvo “muy concentrada en Pereira y Dosquebradas”, debido a que allí se presentaron las situaciones más graves. Pero la reunión con los alcaldes permitió poner sobre la mesa otras necesidades que, aunque quizá no tuvieron la misma visibilidad inicial, también requieren respuesta institucional.

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Agua y coordinación, entre las prioridades

Entre los puntos identificados por los mandatarios locales aparece la necesidad de reforzar el suministro de agua. Lara anunció que el Gobierno trabajará con la Oficina de la Primera Dama y con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para gestionar cinco carrotanques adicionales.

“Vamos a trabajar con Oficina de la Primera Dama y con la UNGRD para proveer cinco carrotanques más”, afirmó el ministro. También mencionó la presencia de la viceministra de Aguas en la jornada, como parte de la coordinación para atender los requerimientos planteados por los municipios.

Una imagen tomada desde un dron muestra un edificio derrumbado en el complejo «Los Bloques» tras un terremoto en Pereira, Colombia, 13 de agosto, 2026. REUTERS/Luisa González

La medida apunta a responder a necesidades comunes detectadas en la reunión con los alcaldes. En una emergencia de esta magnitud, el abastecimiento de agua se vuelve clave para familias damnificadas, albergues, hospitales y zonas donde los servicios básicos pudieron resultar afectados.

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El nuevo enfoque del Gobierno en Risaralda estará marcado por la escucha territorial. Lara insistió en que la fase inicial permitió atender lo más urgente, pero ahora se requiere conocer con mayor precisión las condiciones de cada municipio, priorizar acciones y sostener la coordinación entre Nación, Gobernación y alcaldías.

El ministro continuará su agenda con una reunión con el alcalde de Pereira, ciudad que fue uno de los principales focos de atención en los primeros días posteriores al terremoto. Con este recorrido, el Gobierno busca ajustar la respuesta en Risaralda y evitar que las necesidades de los municipios menos visibles queden por fuera de la atención nacional.

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