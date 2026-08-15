Ladrilleras de Antioquia donará material de construcción para más de 200 viviendas en las zonas afectadas por el terremoto

El mandatario departamental celebró las ayudas recibidas para apoyar a los afectados por el terremoto - crédito @AndresJRendonC/X

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que el gremio de las ladrilleras del departamento realizará una donación de 100.000 ladrillos para contribuir a la reconstrucción de viviendas afectadas por el reciente terremoto en Colombia.

Según detalló el mandatario departamental, esta contribución permitirá levantar más de 200 hogares. De hecho, calificó el acto como un ejemplo de solidaridad y generosidad.

Rendón agradeció al sector empresarial y a la ciudadanía por su respaldo durante la Telemaratón #ColombiaSeLevanta, una jornada de recaudación que logró reunir cinco mil millones de pesos destinados a apoyar a las familias damnificadas.

El gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que el material serviría para construir dos centenares de casas - crédito @AndresJRendonC/X

“Agradecemos a todas las personas y empresas que se suman a Telemaratón #ColombiaSeLevanta. Antioqueños y Colombianos: ¡mi Dios les pague por tanta generosidad!”, expresó el gobernador, que también explicó que los recursos serán administrados por la corporación Presentes para la rehabilitación y reconstrucción de viviendas en las zonas más afectadas.

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La campaña continúa abierta para quienes deseen contribuir, y el gobernador invitó a los ciudadanos a seguir donando a través del portal presentes.co.

“Nos acercamos a los cinco mil millones de pesos que estarán en la corporación presentes para rehabilitar y reconstruir las viviendas de todos aquellos damnificados en los departamentos que más sufrieron las consecuencias del terremoto. Gracias a todas las empresas donantes, a los ciudadanos”, reiteró Rendón.

El mandatario también reconoció el trabajo de las organizaciones aliadas y de los empleados de medios como Teleantioquia y El Colombiano, y destacó el valor de cada aporte recibido durante la emergencia.

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En el Valle del Cauca también se mueven las donaciones de material de construcción

La campaña Todos Somos Valle continúa recibiendo donaciones en el punto de acopio ubicado en la antigua Licorera del Valle, en Cali, en beneficio de los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.

Las donaciones de ladrillos se priorizarán en el Valle del Cauca y el Chocó - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según informó la Gobernación del Valle del Cauca, ya se han recolectado más de 200 toneladas en alimentos, elementos de higiene personal, agua, artículos de rescate, alimentos para mascotas, ropa y kits humanitarios, entre otros insumos.

“Queremos agradecer la solidaridad vallecaucana, hemos recibido donaciones y seguimos recibiendo, queremos decirles que no podemos parar porque 5.000 familias necesitan de nosotros y más de 50.000 personas en todos los municipios del departamento”, expresó la comunicación oficial.

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Las ayudas ya han sido distribuidas en 30 municipios del departamento, y la campaña mantiene el llamado para que la ciudadanía continúe sumándose con su apoyo.

En el Valle del Cauca se están recibiendo ladrillos y material de contrucción - crédito Santiago Álvarez/Colprensa/dpa

Con el objetivo de avanzar en la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas, la Gobernación, en alianza con gremios y empresarios, habilitó un nuevo espacio en la antigua Licorera del Valle para recibir materiales de construcción.

Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Empresarial e Intergremial del Valle, explicó que la recolección de estos materiales busca apoyar el renacer del departamento. Entre los insumos solicitados se encuentran cemento, arena, grava, bloques, ladrillos, varillas de acero, láminas de zinc, madera, herramientas y otros elementos necesarios para la reconstrucción de viviendas e infraestructura.

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La iniciativa refuerza la cooperación entre sectores públicos y privados y destaca la importancia del compromiso ciudadano para superar una de las emergencias más graves que ha enfrentado la región.

Por su lado, desde Bogotá se está impulsando la donación masiva de:

Cemento.

Varilla de acero.

Alambre.

Malla electrosoldada.

Zinc arquitectónico.

Zinc convencional

Clavos para construcción y cubiertas.

Ganchos para cubierta.

Perfiles en C.

Tubos cuadrados estructurales.

Láminas de drywall.

Materiales para instalación y acabados de drywall.

Tubería sanitaria.

Tubería hidráulica.

Sanitarios.

Tanques para almacenamiento de agua.

Materiales eléctricos.

Ladrillos.

Baldosas de cerámica.

Estos materiales están siendo recibidos, principalmente, en el Palacio de los Deportes de la capital, ubicado en la avenida calle 63 #59A-06, a un costado del Complejo Acuático El Salitre y el parque de Los Novios.