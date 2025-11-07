Colombia

Fundación Universitaria San José anuló oficialmente los títulos universitarios de Juliana Guerrero

El Consejo Directivo de la institución tomó la decisión unánime de revocar los títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y de Contaduría Pública otorgados a Guerrero

Guardar
El Consejo Directivo tomó la
El Consejo Directivo tomó la decisión el 7 de noviembre de 2025, luego de agotar el debido proceso disciplinario - crédito Diego Cuevas

La Fundación Universitaria San José informó el viernes 7 de noviembre que anuló oficialmente los títulos universitarios de Juliana Guerrero, tras concluir una investigación interna que determinó la inexistencia de registros académicos en los programas cursados por la funcionaria.

La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la institución, luego de agotar el proceso disciplinario correspondiente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio se dio a conocer mediante un comunicado público en el que la universidad detalló los resultados parciales de la investigación iniciada el 25 de septiembre de 2025, cuando se detectaron presuntas irregularidades en el trámite del título académico de Guerrero, que representa a la administración del presidente Gustavo Petro en la Universidad Popular del Cesar.

Según el documento oficial emitido por la institución, “la revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”.

La universidad inició acciones penales
La universidad inició acciones penales y disciplinarias contra algunos directivos por las irregularidades detectadas - crédito Fundación Universitaria San José

Asimismo, la Fundación precisó que la información fue remitida a las autoridades competentes a través de su equipo jurídico, reiterando su “compromiso de colaboración y transparencia para el esclarecimiento total de los hechos”.

La institución recordó que desde septiembre de 2025 había puesto en conocimiento de la opinión pública la detección de inconsistencias en el trámite académico de Guerrero, razón por la cual se iniciaron acciones penales y disciplinarias contra algunos directivos y se dispuso la revisión de los procedimientos internos para identificar posibles fallas en los controles institucionales.

Fallo judicial ordenó la entrega de información clave

La orden judicial respondió a
La orden judicial respondió a un derecho de petición presentado por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La decisión del Consejo Directivo ocurrió pocos días después de que el Juzgado 13 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá ordenara a la Fundación Universitaria San José entregar, en un plazo de 48 horas, la información académica de Juliana Guerrero. Dicha orden judicial, emitida el 31 de octubre de 2025, respondió a un derecho de petición presentado por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que desde el 29 de agosto había solicitado los documentos que acreditan los títulos universitarios registrados en la hoja de vida de Guerrero.

El fallo determinó que la universidad no cumplió con su obligación de responder de manera adecuada, señalando que la respuesta inicial fue evasiva y no cumplió los presupuestos constitucionales del derecho de petición”. El juez enfatizó que los títulos universitarios y las actas de grado son documentos públicos, especialmente cuando habilitan el ejercicio profesional, por lo que su entrega no puede estar sujeta a condiciones ni reservas.

El despacho judicial también citó sentencias recientes de la Corte Constitucional, correspondientes a 2025 y 2022, que reiteran el carácter público de los títulos académicos como actos administrativos. Además, aclaró que la información semiprivada relacionada con la formación de un funcionario puede divulgarse cuando existe un interés público sobre su idoneidad, como ocurre en el caso de Guerrero, que hasta el 25 de septiembre figuraba entre los aspirantes a ocupar la Viceministerio de las Juventudes.

Juliana Guerrero afirmó que presentará
Juliana Guerrero afirmó que presentará la Prueba Saber Pro - crédito @armandobenedetti/Instagram

La congresista Jennifer Pedraza celebró la decisión del juzgado, subrayando que el fallo constituye un respaldo al ejercicio de control político. “Es inadmisible tener que acudir a la justicia para poder hacer control político, pero este fallo demuestra que estamos actuando en defensa del mérito y la verdad”, declaró la representante en sus redes sociales y ante medios de comunicación.

Por su parte, Juliana Guerrero manifestó su intención de continuar con su trayectoria en el sector público y reiteró que tiene previsto presentar la Prueba Saber Pro el 8 de noviembre de 2025, requisito indispensable para optar por un título universitario en Colombia.

Temas Relacionados

Juliana GuerreroTitulos académicosFundación Universitaria San JoséAnulación de títulosIrregularidades académicasJennifer PedrazaColombia-Noticias

Más Noticias

Tras el revuelo nacional, Fernando Oviedo, señalado maltratador de un perro en Sonsón, Antioquia, se entregó a las autoridades

El ataque mortal a un perro durante un asado desató una ola de reacciones, recompensas y presión social que llevó al presunto agresor a anunciar su entrega a las autoridades

Tras el revuelo nacional, Fernando

Así fue como Néstor Lorenzo le hizo un favor a Atlético Nacional y América de Cali: todo por la convocatoria de selección Colombia

El entrenador presentó la lista de jugadores para los amistosos contra Nueva Zelanda y Australia, en la que hubo novedades por los futbolistas provenientes de la Liga BetPlay

Así fue como Néstor Lorenzo

Ecopetrol aclaró que no existen estudios ni propuestas para vender el Permian, pese a pedido del presidente Petro

La petrolera estatal respondió oficialmente a la Contraloría, luego de que el organismo solicitara detalles financieros, jurídicos y estratégicos acerca de una posible desinversión en uno de los activos más rentables de su portafolio internacional

Ecopetrol aclaró que no existen

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Netflix: Así quedo el top

Colombia se queda sin hielo eterno: el drama silencioso y acelerado de los últimos seis glaciares del país

Los glaciares colombianos retroceden a un ritmo alarmante, borrando paisajes, ecosistemas y parte de la memoria del país

Colombia se queda sin hielo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Raúl Ocampo y la familia de Alejandra Villafañe siguen enfrentados por las últimas declaraciones del participante de “MasterChef”: “Tu historia merece ser recordada con verdad”

Jessi Uribe reveló uno de sus mayores temores a solo días de que Paola Jara dé a luz a su hija: “Me da susto desmayarme”

Yina Calderón protagonizó nuevo altercado en La mansión de Luinny: “Maldita transformer”

Koral Costa defendió a Omar Murillo de comentario racista: “¿A las mujeres blancas por qué les gustan tanto los negros?”

Deportes

Así fue como Néstor Lorenzo

Así fue como Néstor Lorenzo le hizo un favor a Atlético Nacional y América de Cali: todo por la convocatoria de selección Colombia

Juan Pablo Montoya relató lo que hubo detrás del boicot a la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos de 2005: “No fue un pacto”

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2026

Este es el equipo del fútbol colombiano que ficharía a Carlos Darwin Quintero: “Llegó a un acuerdo verbal”

Union Berlin vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga