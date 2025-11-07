Colombia

Familia de Alejandra Villafañe destapó lo que hay detrás de las críticas y pullas a Raúl Ocampo: “Inaudito y cruel”

Claudia Villafañe, prima de la fallecida actriz, desmientió la versión del actor sobre los últimos días que vivió con Alejandra. Incluso, afirmó que Ocampo demandó a la familia para garantizar una pensión

Prima de Alejandra Villafañe habló en nombre de la familia y explicó por qué han cuestionado la versión de Raúl Ocampo - crédito cvillafanee/Instagram

Sigue el revuelo tras la entrevista que Raúl Ocampo concedió al pódcast Los hombres sí lloran de Juan Pablo Raba, en el que relató los últimos días de vida de su pareja Alejandra Villafañe, actriz fallecida en octubre de 2023 a los 34 años debido al cáncer.

Las declaraciones del actor, participante del reality MasterChef Celebrity Colombia, motivaron la respuesta pública de la familia Villafañe, abriendo un debate sobre la versión que tuvo la pareja en la salud y en la enfermedad.

La controversia inició cuando Alicia Villafañe, tía de la actriz, desmintió las declaraciones de Ocampo al afirmar que “inventó una historia”.

Claudia Villafañe, prima de Alejandra, afirmó que la madre y la familia cuidaron a la actriz durante su enfermedad, y que Ocampo mantenía "en la calle" - crédito @alejavillafane/Instagram

Ahora, la familia ha vuelto a pronunciarse a través de Claudia Villafañe, prima de la fallecida, que publicó un video en sus redes sociales, autorizado por el entorno familiar, en el que detalla cuál habría sido el comportamiento que tomó Ocampo durante los meses en que Villafañe empeoró en su salud.

Amor en la salud, pero no en la enfermedad, según familia de la fallecida actriz

En su mensaje, Claudia Villafañe hizo énfasis en que “el amor fue muy hermoso mientras hubo salud, después no estuvo a la altura, quieran creer o no”, señalando que la familia optó por el silencio durante el proceso, pero decidió responder por el desconocimiento público del verdadero sufrimiento que atravesaron.

“Nuestro deseo durante estos dos años siempre fue cuidar la privacidad de Ale, por eso el silencio, pero al ver cómo relató detalladamente hasta el momento más doloroso de una familia, como fue el momento de su muerte, no solo nos duele, nos indigna. El dolor de su madre y padre se debe respetar”, se lee en la descripción del polémico video.

Claudia Villafañe reveló que su prima enfrentó dificultades económicas mientras luchaba contra el cáncer - crédito @ocamporao/Instagram

Según la versión familiar, fue la madre de Alejandra quien permaneció de forma continua a su lado tras el diagnóstico, trasladándose de Cali a Bogotá para acompañar a su hija. Claudia precisó que la madre, junto a la hermana Jackeline y la tía Alicia, fueron las que la cuidaron cada día.

En contraste con las declaraciones de Ocampo en el pódcast, la prima señaló que el actor solo “iba y la visitaba por ratos a la clínica” y que “en sus hospitalizaciones, solo una noche se quedó a dormir con ella”.

La familia también expuso dificultades económicas enfrentadas por Alejandra durante su enfermedad. Claudia relató que la actriz, a pesar de estar en etapa avanzada y debilitada por el cáncer que padecía, se preocupó por concluir un proyecto audiovisual para poder aportar el 50% del alquiler de una nueva casa donde planeaba mudarse con su pareja. “Nos pareció inaudito y cruel, ella si mucho tenía fuerzas para ir al baño, para nosotros eso le correspondía resolver a su pareja”, denunció la prima.

El entorno familiar sostiene que Alejandra Villafañe se sintió desilusionada por la actitud de su pareja durante la enfermedad - crédito @ocamporao/Instagram

Sobre la relación sentimental, Claudia sostuvo que Alejandra “amó hasta el último día de su vida, pero también se fue desilusionando, porque ella misma se dio cuenta que él no estuvo a la altura de su enfermedad”.

En el video, Claudia Villafañe también criticó la publicación del libro La despedida por parte de Ocampo sobre su vida con Alejandra. Aseguró que la familia nunca autorizó ni estuvo de acuerdo con este proyecto, y que el contenido incluye detalles falsos sobre la actriz.

Uno de los puntos más delicados que Claudia dio a conocer es que Ocampo habría presentado una demanda contra los padres de Alejandra Villafañe en busca de recursos económicos pertenecientes a la actriz. “Los frutos de su pareja fueron reclamados por su pareja por medio de una demanda a sus padres, cosa que era innecesario… con este acto nos demostró qué es lo que mueve a su corazón”, señaló.

Y agregó que el actor “tampoco sabe dónde reposan las cenizas de Ale”. Por último, cerró su mensaje solicitando a Ocampo que permita a la familia vivir su duelo y que, al nombrar a la actriz, lo haga “desde el amor, pero también desde la verdad”.

