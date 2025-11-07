‘Platos Típicos’: por qué este insulto contra las participantes colombianas en ‘reality shows’ se hizo viral en internet

Los señalamientos y apodos que ha recibido varias mujeres colombinas famosas en redes sociales ha generado una ola de reacciones por los comentarios despectivos que le han hecho incluso en algunos programas - crédito montaje REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración - X

En los últimos meses se han visto cómo en redes sociales, en plataformas de televisión y streaming han tomado fuerza los realities de convivencia con formatos similares a La casa de los famosos, que han generado millones de interacciones de los fanáticos de este tipo de formatos.

Recientemente, se conoció el lanzamiento de dos nuevos proyectos similares en República Dominicana, La casa de Alofoke y La mansión de Luinny, ambos proyectos nuevos que han contado con la presencia de figuras colombinas como Karina García, Mariana Zapata, karola Cendra, entre otras.

Aunque los formatos han logrado captar la atención de varios internautas de varios países, ahora se han desatado críticas contra varios de estos formatos por la forma en que tratan a algunas de sus participantes colombianas.

El caso más reciente se dio en La casa de Alofoke con la integración al reality de la modelo paisa Mariana Zapata, quien fue recibida con el dueño de la casa, Santiago Matías García, nombre real de Alofoke, quien la cuestionó por tener el apodo de “plato típico” en redes sociales.

Alofoke indaga vida personal de Mariana Zapata y así contesta la colombiana - crédito @kick.sh0rt/tiktok

“Plato típico” es usado por los internautas para referirse a las mujeres que han tenido relaciones, ya sea sentimental o sexuales, con varias personas, haciendo la alusión a que “todo el mundo come de ese plato”, comparación que ha sido usada de manera despectiva para juzgar la vida privada de algunas mujeres en internet.

En ese contexto y con la llegada de Mariana al programa internacional, Alofoke la recibió con la pregunta: “¿Por qué te dicen plato típico?“, lo que fue tomado como un gesto agresivo.

Sin embargo, en medio las risas del resto de integrantes, Zapata contestó: “Yo no sé, a todas las mujeres allá, cuando han estado con varias personas, le dicen así, plato típico. O sea, porque se la come todo el mundo. Pero eso es mentira, yo hacía colaboraciones con hombres y ya decían que eran mis novios".

Aunque el momento fue tomado con calma por la modelo, las redes sociales cuestionaron al conductor del programa, señalándolo de querer “humillar” a sus participantes.

“Alofoke es tan arrogante y Mariana es muy noble”, “ellas sólita van a humillarse internacionalmente”, “Desde cuando es un problema que tengan varias parejas”, “Mariana tiene tan poca personalidad que no le contesta”, dicen algunas reacciones.

Aunque el momento volvió a poner el famoso insulto como una tendencia en redes sociales, el comentario despectivo ya viene sonando en redes desde hace unos redes, pues con la participación de Karina García en La casa de los famosos, este fue usado para arremeter contra la modelo.

Los comentarios contra Karina y Mariana por su vida íntima se han hecho recurrentes en redes sociales - crédito redes sociales (X)

En redes sociales se pueden leer comentarios de hombres y mujeres que durante su paso por el programa de RCN era llamada “el plato de todos”, “Karina el plato típico García”, “ella se enamoró de todos, por eso es el tradicional plato típico”, replicas que han sido tomadas con humor por unos y castigadas por otros.

Debido a la cantidad de comentarios y críticas en redes, incluso la locutora de La Mega Colombia, Andrea Silva, aprovechó unos segundos al aire para cuestionar los tratos e insultos que han recibido las colombianas en estos proyectos en República Dominicana.

“Me pareció muy fuerte que en estos programas se refieren a las colombianas, específicamente a Karina y Mariana como el ‘plato típico de Colombia’, siento que en RD son muy fuertes, pero nos están cogiendo de comidilla”, dijo Silva cuestionando también a las famosas que aguantan ese tipo de tratos.

Alofoke se burló de uno de los exnovios de Mariana Zapata que tiene una discapacidad y él respondió en redes

Santiago Arroyave, exfutbolista profesional, respondió de manera contundente a las burlas y comentarios realizados por Santiago Matías García—conocido como Alofoke—, quien se refirió a su condición de discapacidad y a su relación pasada con Mariana Zapata “Locota”.

En el video que circuló ampliamente, Alofoke hizo referencias despectivas a la historia de vida de Arroyave, mencionando su discapacidad de nacimiento a causa de un accidente cerebrovascular infantil.

El exnovio de Mariana Zapata arremetió contra Alofoke por los comentarios despectivos - crédito @santiago.arroyave / Instagram

Ante este escenario,Santiago Arroyave se pronunció públicamente a través de un enérgico mensaje. “No permito que nadie se burle de una condición que me costó tantas luchas superar, la misma que me llevó a esforzarme más que otros”, señaló Arroyave