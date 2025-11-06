Colombia

Video: un perro callejero llorando mientras recibe ayuda en una calle de Cundinamarca enterneció las redes sociales

El concejal Sebastián Feria destinó su salario para alimentar a 500 perros sin hogar, acción que multiplicó la sensibilidad de la comunidad en internet gracias al emotivo momento

Guardar
El concejal aseguró que el alimento fue financiado con su salario como cabildante - crédito concejalsebasferia/Intagram

Una escena difundida masivamente en redes sociales ha generado un fuerte impacto en la comunidad de Guaduas (Cundinamarca), donde el concejal Sebastián Feria protagonizó una labor social al alimentar a 500 perros callejeros en el municipio.

La iniciativa tuvo lugar hacia las 4:00 a. m., momento en el que el cabildante comenzó la entrega de alimento para los animales en situación de abandono, según se observa en el video ampliamente compartido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la grabación, Feria conmemoró los dos años desde su elección en el Concejo Municipal y explicó que, como símbolo de agradecimiento a los votantes, destinó una ración de comida para un perro callejero por cada apoyo recibido en las urnas.

La iniciativa consistió en alimentar
La iniciativa consistió en alimentar perros en condición de calle en Guaduas, Cundinamarca crédito Cortesía a Infobae

El concejal afirmó en el video: “Hoy vamos a darle comida a 500 perritos callejeros. Hoy estamos felices porque se cumplen dos años desde que 500 de ustedes me dieron la oportunidad que cambió mi vida: ayudar a los demás desde el Concejo Municipal y hoy le toca a los perritos callejeros. Por eso hoy estamos de celebración donde nos gusta estar, en la calle ayudando a los demás”.

La acción fue financiada, de acuerdo con las declaraciones del concejal, íntegramente con su sueldo. “Esto lo hacemos con mi sueldo del Concejo Municipal, que hasta el día de hoy hemos donado cada peso que me han pagado”, expresó en el registro audiovisual.

El funcionario también agradeció a la comunidad y reiteró su motivación por servir: “Aquí estaré para servirles siempre y tendrán un soldado que defenderá a las personas, a los más vulnerables y en este caso, a los perritos”.

La escena llamó la atención
La escena llamó la atención de usuarios en redes sociales - crédito concejalsebasferia/Instagram

El video provocó una oleada de reacciones y comentarios en las redes sociales, en gran parte motivada por un episodio particular: la imagen de uno de los perros derramando lo que parece ser una lágrima mientras recibía alimento. Este detalle captado durante la grabación acentuó la sensibilidad de los espectadores y multiplicó la circulación del contenido en diversas plataformas digitales.

“Que Dios te triplique tu generosidad con estos hermosos animalitos❤️❤️“; ”Dios te bendiga 🙏 y te multiplique para que sigas hermosa labor 🌻❤️🤗 ellos son angelitos 😇“; ”eres grande, eres un ser humano ejemplar. Necesitamos en este mundo más gente como tú. Saludos desde Zipaquirá!!!”; “Una muestra de amor a quienes no pueden decir que sienten”; “Como lo dejaste ahí”; “Ownnnn el perrito 🥹 (sic)“, fueron algunos mensajes al respecto.

¿Los perros pueden expresar sus emociones a través del llanto?

Los perros, a diferencia de los seres humanos, no lloran por razones emocionales. Según el portal web American Kennel Club (AKC), el lagrimeo en los perros suele estar asociado a una respuesta fisiológica frente a la irritación ocular o factores ambientales, y no tiene relación con tristeza o sufrimiento emocional.

Las causas más frecuentes de la secreción de lágrimas en los caninos tienen un origen físico o patológico. Las razas de hocico achatado y ojos grandes, como el pug o el bulldog francés, presentan con mayor frecuencia este síntoma debido a su conformación anatómica, de acuerdo con el análisis de WebMD Pets.

Los perros no producen lágrimas
Los perros no producen lágrimas por sus emociones como en el caso de los humanos - crédito Camila Díaz/Colprensa

El lagrimeo también puede presentarse cuando partículas de polvo, humo u objetos extraños entran en contacto con la superficie ocular del animal. En algunas ocasiones, factores como perfumes, productos de limpieza o el polen pueden provocar una reacción lacrimal en perros sensibles.

Especialistas veterinarios citados por American Kennel Club (AKC) advierten sobre la importancia de diferenciar el lagrimeo ocasional del persistente. La presencia continua de lágrimas puede indicar patologías como conjuntivitis, úlceras en la córnea, infecciones o alergias, así como una obstrucción de los conductos lagrimales.

El sitio VCA Hospitals señala que la obstrucción de los conductos lagrimales —conocida como epífora— puede deberse a inflamaciones o malformaciones congénitas, y se evidencia por el flujo constante de lágrimas sobre el pelaje debajo de los ojos .

Así las cosas, las manifestaciones emocionales de los perros se reflejan en el comportamiento, como gemidos, posturas o actitudes de retraimiento, pero no a través de lágrimas .

Temas Relacionados

Lágrimas Perros callejeros Concejo MunicipalSebastián Feria Guaduas CundinamarcaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, juegan la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Tras semanas de aplazamientos e incertidumbre, el cuadro Ajedrezado recibirá en Tunja a los Diablos Rojos, que se aferran a la esperanza de clasificar a los cuadrangulares

EN VIVO: Boyacá Chicó vs.

Aprenda a nadar en noviembre: Bogotá habilitó piscinas públicas gratis en siete parques de la ciudad

La nueva iniciativa permite a ciudadanos disfrutar de instalaciones acuáticas en diferentes zonas de la ciudad, con registro obligatorio y normas de seguridad

Aprenda a nadar en noviembre:

Resultados Chontico Día y Noche 6 de noviembre: últimos números ganadores

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Chontico Día y Noche

La polémica fiscal Luisa Obando habría renunciado al cargo alegando demencia: se podrían frenar varios procesos judiciales en su contra

Conocida por su papel en el caso ‘Pacho Malo’ y por haber liderado investigaciones controvertidas, Obando dejó su cargo tras declarar padecer desarreglos mentales severos

La polémica fiscal Luisa Obando

Un año estricto en fronteras, Colombia inadmite a más de 2.600 extranjeros por alertas y documentos falsos

Entre enero y septiembre de 2025, Migración Colombia impidió el ingreso de viajeros por antecedentes delictivos, riesgo para la seguridad y trámites irregulares. Entre ellos, 46 ofensores sexuales detectados gracias a alertas internacionales

Un año estricto en fronteras,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los secretos de cinco bombardeos

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

ENTRETENIMIENTO

De las redes a la

De las redes a la televisión, Los de Ñam se enfrentarán en un show lleno de sabor y con invitados de lujo

Alternativa Film Festival llegará a Colombia en 2026: esto es lo que debe saber

Santiago Alarcón habló de la polémica por la película ‘Noviembre’ y la toma del Palacio de Justicia: “Ese era el objetivo”

Katiuska evitó beso de Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Mucha tentación, ¿qué voy a hacer contigo?”

Esta es la millonada que cuesta la chaqueta que usó Daddy Yankee en su sesión con Bizarrap: tiene estilo universitario

Deportes

EN VIVO: Boyacá Chicó vs.

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, juegan la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Carlos Antonio Vélez destacó a Scaloni tras no convocar jugadores del fútbol local: “Por eso son campeones”

Nuevo técnico de Santa Fe ha protagonizado varias peleas, tuvo problemas hasta con Neymar: “Me tiré unas trompadas”

Deportivo Pereira sufriría dura demanda de Millonarios: va por una millonaria cifra por cuenta de un jugador

Deportivo Pereira interpusó tutela contra el Ministerio del Trabajo: sacó a la venta la boletería para el juego ante Medellín