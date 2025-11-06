Lotería de Manizales resultados 5 de noviembre: ganadores del premio mayor de $2.600 millones y secos millonarios

Para participar en la Lotería de Manizales se necesitan al menos 2 mil pesos (Infobae)

La Lotería de Manizales difundió los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este miércoles 5 de noviembre de 2025.

Este popular juego entrega un premio mayor de $2.600 millones y más de 50 secos principales. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Manizales

Fecha del sorteo: miércoles 5 de noviembre de 2025.

Sorteo: 4928.

Premio mayor de $2.600 millones:

1909 Serie 035

Seco de $1.500 millones:

6798

Secos de $300 millones:

5771 Serie 039

1753 Serie 238

Secos de $200 millones:

1218 Serie 076

5857 Serie 213

5109 Serie 054

Secos de $100 millones:

7601 Serie 023

3941 Serie 331

8985 Serie 231

8687 Serie 073

5715 Serie 252

Secos de $80 millones:

0747 Serie 052

1242 Serie 189

3365 Serie 059

6450 Serie 052

5155 Serie 055

9694 Serie 143

3962 Serie 205

0097 Serie 185

2320 Serie 027

8812 Serie 164

Secos de $60 millones:

7538 Serie 289

9256 Serie 067

1821 Serie 073

8570 Serie 091

6254 Serie 114

6592 Serie 163

5903 Serie 059

5412 Serie 258

2775 Serie 087

9199 Serie 335

Secos de $50 millones:

7276 Serie 317

7435 Serie 218

4894 Serie 221

5655 Serie 103

3830 Serie 193

0849 Serie 181

5179 Serie 162

0513 Serie 039

1548 Serie 247

1440 Serie 153

Secos de $40 millones:

3019 Serie 278

0759 Serie 072

0006 Serie 042

3210 Serie 059

1301 Serie 311

0890 Serie 105

6776 Serie 170

7029 Serie 059

8127 Serie 138

6316 Serie 148

A qué hora se juega la Lotería de Manizales

Esta lotería solo realiza un sorteo semanal, todos los miércoles a las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Lista de premios

La Lotería de Manizales ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

Un seco de 1.500 millones de pesos.

Dos secos de 300 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Cinco secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 80 millones de pesos.

10 secos de 60 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 40 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos, podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, pero si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.

¿No sabes como ganar los premios de la lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ganar la Lotería de Manizales?

Para poder ganar a la Lotería de Manizalesrequiere al menos 2 mil pesos para hacerse una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su apuesta ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Manizales usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

¿Cómo verificar si mi billete fue premiado en la Lotería de Manizales?

Para verificar si tu billete fue premiado en la Lotería de Manizales, puedes consultar los resultados de los sorteos semanalmente en la página web oficial de la Lotería de Manizales, donde se publican los números ganadores, series y premios detallados.

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m. y suelen transmitirse en vivo o puedes ver los resultados publicados en la web pocas horas después.

En la página oficial de la Lotería de Manizales, específicamente en la sección de consulta de resultados, puedes ingresar el número y la serie de tu billete para verificar si has ganado alguno de los premios, incluyendo el premio mayor y varios premios secos.

También puedes seguirlos en redes sociales o en portales de noticias confiables que publican los resultados oficiales tras cada sorteo.

Además, para asegurar la validez de tu billete ganador, conserva el billete original en buen estado y guárdalo en un lugar seguro. Si ganas premios mayores a 10 millones de pesos, deberás presentar el billete original y tu cédula de ciudadanía en las oficinas oficiales de la Lotería de Manizales para el cobro; para premios menores, puedes acudir a puntos autorizados de distribución.