Katiuska evitó beso de Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Mucha tentación, ¿qué voy a hacer contigo?”

La tensión fue clara y el pasado romántico entre la pareja se hizo evidente con la convivencia en el mismo equipo

Su cercanía fue discutida por los seguidores del 'reality', especialmente después de que la deportista asegurara que Zambrano era su "momento humilde" - crédito TikTok

El ambiente romántico sigue sorprendiendo cada vez más en el Desafío Siglo XXI y durante el episodio del 5 de noviembre de 2025 fue notoria la tensión entre Katiuska y Zambrano, lo que llamó la atención de los espectadores, teniendo en cuenta que, hace algunos capítulos, los dos admitieron haber salido durante un par de meses.

Aunque aclararon que fue muy poco tiempo y que todo ocurrió mucho antes de su ingreso al reality, últimamente se les ha visto muy cerca, por lo que los internautas no dudaron en comentar sobre su más reciente conversación que estuvo cargada de tensión y confesiones.

En el episodio se pudo ver a los dos concursantes en un momento de evidente coqueteo, donde la cercanía física estuvo a punto de terminar en un beso. Katiuska, visiblemente emocionada, optó por apartarse y expresó: “Cálmate, mucha tentación. Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer contigo?”.

La respuesta de Zambrano sorprendió a los televidentes, pues demostró que los sentimientos entre ellos siguen vigentes: “Yo sé que tú nunca me olvidaste a mí”. Ella, reafirmando su carácter, replicó: “Porque yo también tengo mi valor y mi orgullo, pero tú sabes que me gustabas mucho, tú sabes”.

La pareja sorprendió con un nuevo acercamiento - crédito captura de pantalla de Caracol Televisión

La conversación avanzó a un plano más personal cuando Zambrano señaló que él vive solo y propuso que, si en algún momento ella desea algo serio, le hable con sinceridad: “Cuando usted esté dispuesta me habla de verdad, que sea algo serio, hablamos bien”.

Ante esto, Katiuska fue clara sobre sus intenciones y las dificultades que enfrenta, pues en varias oportunidades ha dicho que tiene una relación estable: “Por eso te digo, más adelante puede ser, pero ahora mismo no. Tengo que solucionar a ver, porque igual es una relación complicada. Yo tengo que resolver los cuando salga si sí o no o qué. Por eso es que no te respondía, no es porque no me gustaras”.

La deportista cuestionó al atleta sobre cuánto le gustaba, por lo que el barranquillero no ocultó sus sentimientos y admitió: “Demasiado. Cuando salga espero que no me olvides, y si hablamos, que sea algo serio, exclusivo y todo”. Esta afirmación fue interrumpida por Katiuska que lanzó una frase entre reproche y humor: “Tú has hecho y deshecho en la Ciudad de las Cajas”, mientras Zambrano respondía con risas, pues estuvo involucrado con Isa y también se acercó a Grecia.

Estas declaraciones, que fueron captadas por las cámaras del Desafío, sorprendieron a los internautas, pues la pareja dejó en el aire la posibilidad de que la historia continúe fuera de las cámaras.

Después de que Zambrano venciera a Gio en el Desafío a Muerte y asegurara su lugar en la competencia, Katiuska se acercó muy romántica - crédito TikTok

¿Qué pasará en la fase final del Desafío 2025?

Hay controversia en redes sociales por lo que los seguidores del reality colombiano están atentos a las filtraciones en varias cuentas, donde se ha revelado información que se refiere a la posible salida de una de las participantes más reconocidas.

Se trata de Katiuska que, según lo que circula en distintas plataformas digitales, habría sido descalificada de la competencia tras infringir una norma interna de la producción. El motivo de la sanción, de acuerdo con estos reportes, radica en que habría abierto una caja prohibida durante el regreso de los participantes a sus hogares, una acción que está vetada por el reglamento del reality.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Muchos expresaron su descontento ante la decisión, manifestando su apoyo a Katiuska y cuestionando la severidad de la sanción.

Los seguidores temen no seguir viendo esta historia de amor - crédito captura de pantalla de Caracol Televisión

Al mismo tiempo, la eliminación de la participante habría tenido repercusiones directas en la dinámica del programa, ya que Mencho ocuparía su lugar en las siguientes etapas, según las filtraciones difundidas, lo que tiene en expectativa especialmente aquellos que esperaban ver lo que pasaría entre Zambrano y Katiuska en la recta final.

