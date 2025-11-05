Yina Calderón reaccionó a revelaciones de que La Toxi Costeña la habría traicionado: “Habló mal de mí”

Yina Calderón reaccionó desde La mansión de Luinny a la supuesta traición de La Toxi Costeña - crédito montaje @yincacladeron/ TikToK - Cortesía Canal RCN

La reacción de Yina Calderón ante la reciente controversia entre La Toxi Costeña y su exmánager Oswaldo Arcia ha captado la atención de los usuarios en redes sociales y del público que sigue su participación en un reality en República Dominicana.

Todo comenzó cuando seguidores de Yina le comunicaron, por medio del superchat de La mansión de Luinny, los rumores de un supuesto conflicto y posible traición por parte de La Toxi Costeña a ella y sus hermanas.

Según los mensajes, la polémica se originó tras declaraciones de Oswaldo Arcia, antiguo representante de La Toxi Costeña, quien afirmó en redes sociales que “no se las aguanta, Yina le presta plata para mantener la vida que ella quiere mostrar en redes, pero no las soporta, ni a Yina ni a las hermanas, y tan bien que ellas se han portado con ella”.

Pese a la contundencia de las palabras de Arcia, según su propio testimonio, no presentó pruebas concretas que las sustentaran ni publicó audios o videos para respaldar sus acusaciones.

La controversia tomó fuerza porque, de acuerdo con lo difundido entre los seguidores, existían pruebas en video de que La Toxi Costeña no habría sido tan leal como aparentaba.

Al leer los múltiples mensajes que le llegaban por el superchat, Yina Calderón manifestó entre una risa nerviosa y gesto de preocupación: “Que están en severa discusión con La Toxi, y que La Tóxica me traicionó; el mánager dizque publicó unos videos. Ella es muy amiga mía, y yo no creo que me haya traicionado, pero ahí están que me escriben que sí, que el mánager unas conversaciones de ella hablando de mí súper mal y que mis hermanas están agarradas con ella”.

La incertidumbre creció para Yina ante la insistencia de los comentarios, y finalmente solicitó a los usuarios que no la implicaran en controversias desde Colombia debido a que no se encuentra en el país y no puede defenderse desde el reality. “Ella es muy amiga mía, y yo no creo que me haya traicionado, pero ahí están que me escriben que sí”, repitió Calderón, dejando ver su desconcierto.

De momento, ni La Toxi Costeña ni Arcia han publicado material probatorio adicional ni han hecho aclaraciones sobre las acusaciones en redes sociales. Mientras tanto, la situación continúa generando reacción entre los seguidores de ambas creadoras de contenido, sumando otro episodio a la ola de polémicas y disputas que envuelven al círculo de influencers en la actualidad.

Así se dio el enfrentamiento entre La Toxi Costeña y su exmanager

La disputa entre La Toxi Costeña y su exmánager Oswaldo Arcia alcanzó un nuevo nivel de tensión en redes sociales después de que ambos hicieran públicos detalles inéditos de su relación profesional y personal. Durante las últimas horas, Arcia publicó en sus perfiles mensajes en los que calificó a la artista como “fracasada” y alegó supuestos problemas económicos que, según él, habrían afectado directamente a los hijos de Cindy Ávila, el nombre real de la cantante e influencer.

Oswaldo Arcia afirmó que los hijos de la cantante le habrían solicitado ayuda porque, supuestamente, se encontraban sin comida mientras La Toxi Costeña permanecía en Bogotá. “Y se preparan que voy a subir las notas de Johan Zurita (hijo de La Toxi Costeña) pidiendo comida porque tenía hambre”, escribió en Instagram, y acompañó la declaración con un audio en el que se escucha al menor pedir dinero: “A ver si me hace el favor de prestarme 100 mil pesitos”. Estas afirmaciones no han sido confirmadas ni negadas por la artista.

Además de exponer la supuesta situación de los hijos de Cindy Ávila, Arcia la acusó públicamente de fingir una carrera exitosa en redes sociales y de pagar entrevistas para simular contratos y popularidad. “En los medios de Bogotá nadie quiere recibirte y pagas por entrevista pa’ que piensen que estás pegada y que K (Karina García) vea que tienes contratos, porque sabes que si quieres tener la vida de ella y que te arde que esté teniendo más éxito que tú”, manifestó Arcia en sus redes.

En medio del cruce de acusaciones, Oswaldo Arcia también respondió a los señalamientos de la cantante, sugiriendo que las denuncias forman parte de una estrategia mediática para generar atención.

“Estás ardida, buscando como llamar la atención, porque no quiero trabajar contigo, nadie quiere colaborar… Como estás apagada y quieres fama, pues publica dónde supuestamente te robé y ahora que haces llamando a todos mis amigos, Cule loca mal olienta”, escribió Arcia