Colombia

Petro sacó pecho por encuesta de Cifras y Conceptos donde subió su favorabilidad: “El pueblo acogió nuestras reformas”

El presidente colombiano manifestó que el aumento en el respaldo de la ciudadanía obedece a la presentación de sus reformas para el país, a falta de diez meses de dejar el poder

Guardar
- crédito Presidencia de Colombia
- crédito Presidencia de Colombia

Una encuesta realizada por Polimétrica Cifras y Conceptos reveló la percepción de los colombianos frente a la gestión del presidente Gustavo Petro, a falta de diez meses para culminar su periodo presidencial.

De acuerdo con el sondeo, revelado por Caracol Radio, el 50 por ciento de los encuestados mantiene una imagen desfavorable del mandatario colombiano, mientras que el 44 por ciento apoyan la gestión del jefe de Estado.

A su vez, el 6 por ciento de los colombianos prefieren no opinar al respecto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al respecto, el presidente Petro utilizó sus redes sociales para referirse al sondeo, y celebró que su índice de favorabilidad haya registrado un aumento considerable.

“Finalizando mi mandato con un 44% de opinión favorable, según la encuesta de Cesar, que coincide con la de Celag, y con la nauseabunda campaña sistemática de los dueños de los medios de comunicación por destruir mi imagen, debo decir que estamos muy bien. Que el pueblo acogió nuestras reformas”, escribió Petro en su cuenta de X.

Además, el mandatario señaló que una parte de este incremento en el indicador obedece a la confianza de los colombianos a las reformas planteadas durante su Gobierno.

Incluso, hizo una pequeña referencia a la campaña electoral que definirá a su sucesor en la Casa de Nariño en 2026 y envió un mensaje a los colombianos sobre la continuidad de su proyecto político o la preferencia a otros sectores del país.

“Ahora se decide algo simple: volvemos a atrás o seguimos pa’lante (sic)”, concluyó.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEncuesta PetroFavorabilidad Gustavo PetroCifras y ConceptosCelagElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Dimayor definió hora y fecha de los partidos de vuelta de la semifinal de Copa Colombia: Nacional y Medellín llevan ventaja

El calendario del segundo semestre del fútbol profesional colombiano ha tenido varias eventualidades por el partido aplazado entre Boyacá Chicó y América de Cali, por Liga

Dimayor definió hora y fecha

Se encuentran abiertas las inscripciones en varias universidades públicas: cómo aplicar, hay opciones presenciales y virtuales

Algunas de las principales universidades estatales ofrecen alternativas académicas para 2026, con plazos específicos, valores de PIN y procedimientos en línea

Se encuentran abiertas las inscripciones

Fue habitante de calle y ahora es el mejor Icfes de Bogotá: la historia de superación Jonathan Vergara

El joven vivió seis años en las calles de la capital, pero ahora su sueño es cursar una carrera en ecología y medio ambiente y desempeñarse en este ámbito

Infobae

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica

La Tricolor tendrá nuevo diseño de camisetas local y visitante para el torneo que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos, así como prendas de presentación

La selección Colombia estrenará chaqueta

Amiga de Jaime Esteban Moreno ya se había relacionado con el capturado: “No tomaba mucho porque cuando tomaba tenía problemas de ira”

La joven relató que ella había compartido con Suárez Ortiz cuando se encontraron en reuniones previas con círculo de conocidos, y que él reveló que tenía problemas de comportamiento cuando ingería alcohol

Amiga de Jaime Esteban Moreno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Ornella Sierra estrena nuevo romance

Ornella Sierra estrena nuevo romance con empresario barranquillero: esto es lo que se conoce del misterioso hombre

Laura González revela por qué se mudó a Medellín y habla del momento de paz que vive: “Necesitaba encontrar tranquilidad”

Elder Dayán Díaz regañó en vivo a sus mánagers y encendió las redes sociales: “Vamos a movernos”

Llane reveló por qué salió de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo: “Siempre me ha costado encajar”

Luna de miel de Paola Usme y Potro creó conmoción entre sus seguidores en redes sociales: “¡De lujo!”

Deportes

La selección Colombia estrenará chaqueta

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica

Esta es la camiseta con la que la selección Colombia jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026: Adidas hizo la presentación oficial y reveló cuánto costará

Egan Bernal fue víctima de la delincuencia: desapareció la bicicleta con la que conquistó el Tour de Francia

Millonarios vs. Unión Magdalena: la hsitoria del partido de fútbol que fue usado como distracción y censura, mientras el Palacio de Justicia estaba en llamas

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League