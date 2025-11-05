Petro sacó pecho por encuesta de Cifras y Conceptos donde subió su favorabilidad: “El pueblo acogió nuestras reformas”

- crédito Presidencia de Colombia

Una encuesta realizada por Polimétrica Cifras y Conceptos reveló la percepción de los colombianos frente a la gestión del presidente Gustavo Petro, a falta de diez meses para culminar su periodo presidencial.

De acuerdo con el sondeo, revelado por Caracol Radio, el 50 por ciento de los encuestados mantiene una imagen desfavorable del mandatario colombiano, mientras que el 44 por ciento apoyan la gestión del jefe de Estado.

A su vez, el 6 por ciento de los colombianos prefieren no opinar al respecto.

Al respecto, el presidente Petro utilizó sus redes sociales para referirse al sondeo, y celebró que su índice de favorabilidad haya registrado un aumento considerable.

“Finalizando mi mandato con un 44% de opinión favorable, según la encuesta de Cesar, que coincide con la de Celag, y con la nauseabunda campaña sistemática de los dueños de los medios de comunicación por destruir mi imagen, debo decir que estamos muy bien. Que el pueblo acogió nuestras reformas”, escribió Petro en su cuenta de X.

Además, el mandatario señaló que una parte de este incremento en el indicador obedece a la confianza de los colombianos a las reformas planteadas durante su Gobierno.

Incluso, hizo una pequeña referencia a la campaña electoral que definirá a su sucesor en la Casa de Nariño en 2026 y envió un mensaje a los colombianos sobre la continuidad de su proyecto político o la preferencia a otros sectores del país.

“Ahora se decide algo simple: volvemos a atrás o seguimos pa’lante (sic)”, concluyó.