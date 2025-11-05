Nuevos detalles del caso Jaime Esteban Moreno | Al presunto cómplice de Juan Carlos Suárez Ortiz, Ricardo Rafael González Castro lo buscan por todo el país

Ricardo Rafael González Castro sería el presunto segundo atacante de Jaime Esteban Moreno Jaramillo - crédito Mebog | @uniandes/IG

En vísperas del juicio de imputación de cargos para el único detenido hasta el momento —Juan Carlos Suárez Ortiz— por el crimen del estudiante de la Universidad de Los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo, se conocieron nuevos detalles del asesinato y cómo se dio la captura en principio de Suárez Ortiz junto a dos jóvenes más.

Además de confirmarse la identidad completa del segundo presunto atacante: Ricardo Rafael González Castro, un cartagenero de 22 años que trabajaba en un puesto de venta de perros calientes en el sector de San Victorino, en el centro de la capital.

Las autoridades ya precisaron cómo González Castro, que no estudiaba en los Andes, a diferencia de Suárez, pudo ingresar al evento.

El presunto segundo agresor que aparece en el video sería un joven proveniente de Cartagena de 22 años - crédito cortesía Before Club

Agresores de Jaime Esteban Moreno siguieron de fiesta y se devolvieron a Before Club luego de darle la golpiza

Suárez será imputado en la mañana del miércoles 5 de noviembre de 2024 en Bogotá por el delito homicidio doloso agravado.

Sin embargo, la familia además piden que le den medida de aseguramiento en centro carcelario.

Suárez es el hombre que en las imágenes aparece con el rostro pintado por completo de color rojo el día de los hechos, y que atacó en un primer momento a Moreno, y que fue separado por el amigo con el que la víctima iba caminando luego de abandonar Before Club.

Los dos jóvenes agredidos habían atravesando la avenida Caracas, y se encontraban en la jurisdicción de Barrios Unidos, luego de abandonar el bar, ubicado en el barrio Chapinero.

Fue en Barrios Unidos donde Juan Esteban Moreno fue agredido por Suárez Ortiz. En un segundo momento, y cuando el reloj ya marcaba un poco más de las 3:00 a. m. (según registros audiovisuales) el segundo agresor (que se presume sería González Castro) le lanzó un golpe a alta velocidad.

En este registro que compartió Before Club a las autoridades se observa a Juan Carlos Suárez Ortiz, y en el fondo a Ricardo Rafael González Castro, el segundo presunto atacante de Jaime - crédito cortesía Before Club | Mebog | @pasaen_bogota/IG

Ese golpe, que le dieron con impulso (según lo que se observa en dos de los cinco videos de cámaras de seguridad que se han conocido hasta el momento) le provocó la caída del estudiante de 20 años.

Acto seguido entre los dos agarraron a patadas y puños a Jaime, dejándolo inconsciente, y en un acto que ha provocado indignación, se puede corroborar en la hora que marca el video dentro del bar, que el grupo de atacantes se devolvió a seguir la rumba como si nada hubiera pasado.

En el informe que reveló el periodista Daniel Coronell para la emisora W Radio, se precisó cómo un joven que no estudiaba en Los Andes (con menos recursos) a diferencia de Suárez, pudo ingresar al evento.

Asimismo, se precisó que trabajó hasta el mismo jueves 30 de octubre, día de la fiesta de Halloween, y como ya se había confirmado, su jefe señaló que en principio había avisado que no iría a trabajar el viernes 31, pero horas después notificó por celular su renuncia. Hasta el padre de González no sabe nada del paradero de su hijo, dicho por el mismo administrador del lugar de trabajo, ubicado en la localidad de Santa Fe.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes.

Por tal motivo se espera que en cuestión de horas se oficialice su orden de captura, dada la relevancia en la indagación de los hechos que causó la difusión de su rostro, tras el video y la foto que compartió la firma de abogados que representa a Before Club.

“La instrucción de las autoridades es que cada agente de policía y cada miembro de un organismo de seguridad tenga su fotografía para efectuar cuanto antes su detención”, dijo el mismo Coronell, de acuerdo con lo revelado por una de sus fuentes.

La relación entre Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Ricardo Rafael González Castro

En el mismo informe se precisó que pese a no contar con los recursos para adquirir la boleta de entrada a la fiesta de “Relaja La Pelvis”, y cuyo valor era de $60.000, se la pagó Juan Carlos Suárez Ortiz (27 años y estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Los Andes) a Ricardo Rafael González Castro.

“Juan Carlos Suárez habría comprado cinco entradas a la empresa All Tickets, encargada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Los Andes de vender las boletas para la fiesta de disfraces”, indicó en su reporte el periodista Coronell.

En esa misma línea aclaró que cuatro de los boletos “fueron usados por los dos presuntos agresores y por las mujeres Kleidymar Fernández Sulbarán (de nacionalidad venezolana) y Bertha Yohana Parra Torres (colombiana y natural del municipio de Acevedo, Huila) con cédula expedida en Popayán”.

Las acompañantes de Suárez, Kaleidymar Paola Fernández y Bertha Parra Torres, fueron liberadas por falta de pruebas, aunque la defensa de la víctima expresó inconformidad - crédito X

Al final se detalló que la quinta persona que estaría relacionada en el caso (una mujer) figura como la restante del total de tiquetes que se compraron.

Por último, se confirmó que el punto de la captura de Suárez Ortiz y las otras dos jóvenes (que después quedaron en libertad) se dio en la calle 69 con avenida Caracas, y “a cinco cuadras del lugar donde fue salvajemente agredido el estudiante Jaime Esteban Moreno”, añadió Coronell.

Por último se confirmó que Suárez Ortiz vive en un conjunto residencial situado en el sur de Bogotá, y cerca al domicilio de Fernández Sulbarán.

Asimismo, y al momento de su arresto, Juan Carlos Suárez Ortiz no indicó que era estudiante de la Universidad de Los Andes, sino que expresó ser “operador en un call center".