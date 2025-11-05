Colombia

Guillermo Alfonso Jaramillo desafió al Consejo de Estado y anunció que el modelo de salud del Gobierno seguirá en marcha: “Tenemos la razón”

El ministro de Salud aseguró que las decisiones judiciales no detendrán la implementación del modelo preventivo, pues sostuvo que este responde a las normas que, desde hace más de una década, ordenan fortalecer la atención primaria

Guardar
Jaramillo afirmó: “Tenemos la razón”, al defender la continuidad del modelo preventivo de salud - crédito Ministerio de Salud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el Gobierno nacional continuará con la implementación del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, pese al fallo del Consejo de Estado que suspendió de manera provisional el Decreto 0858 del 30 de julio de 2025, mediante el cual se buscaba sustituir parte del antiguo modelo.

Según explicó el jefe de la cartera de Salud, la decisión judicial no detendrá las acciones que ya se adelantan en el territorio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante una rueda de prensa ofrecida a los medios, Jaramillo señaló que la medida cautelar deja al modelo en un “limbo jurídico”, al coincidir con fallos previos de la Corte Constitucional que también cuestionaban la financiación de los equipos básicos de atención primaria. Sin embargo, sostuvo que el Ministerio seguirá adelante con la política pública. “Nosotros seguimos adelante porque tenemos la razón. Todo modelo en salud tiene que estar basado en prevenir la enfermedad, en promover la salud y la atención primaria y no en el negocio”, afirmó.

La suspensión provisional permanecerá vigente
La suspensión provisional permanecerá vigente mientras el alto tribunal resuelve de fondo una demanda de nulidad - crédito Colprensa

El ministro recordó que el modelo de atención primaria no es una propuesta nueva, sino una obligación establecida por la normativa colombiana desde hace más de diez años. “La Corte Constitucional, en la sentencia T-760 de 2008, ya ordenó la construcción de un modelo centrado en la atención primaria. Luego vino la Ley 1438 de 2011, que habla claramente de prevención, promoción y equipos básicos de salud, y después la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reafirmó estos principios. Todo eso está vigente, pero ahora nos encontramos con decisiones judiciales que dicen lo contrario”, explicó.

Jaramillo indicó que la estrategia busca fortalecer la atención primaria y la promoción de la salud en todo el territorio nacional, priorizando la prevención y la identificación temprana de riesgos en la población; y agregó que el modelo responde a compromisos asumidos en la normativa vigente y que su aplicación es una obligación estatal más que una iniciativa de gobierno.

El modelo centraba el sistema
El modelo centraba el sistema en la Atención Primaria en Salud (APS) y en la prevención de la enfermedad - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El ministro de Salud también se refirió a la controversia entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado por la forma de financiar los equipos básicos de atención primaria. De acuerdo con el funcionario, la falta de una interpretación unificada ha obstaculizado la ejecución de la política. “La ley dice que los equipos básicos se costean con recursos de la UPC (Unidad de Pago por Capitación). Lo hicimos, pero la Corte dijo que no. Luego apelamos ante el Consejo de Estado y dijo que sí, de la UPC. Entonces, quedamos en medio de dos decisiones contradictorias. Este país está al revés, porque lo único que estamos haciendo es cumplir las leyes que el Congreso mismo aprobó”, señaló.

Jaramillo enfatizó que el Gobierno mantiene su posición de actuar conforme a la ley y que no existe fundamento jurídico para detener el proceso de implementación. Según explicó, las leyes y sentencias que ordenan el fortalecimiento de la atención primaria siguen vigentes y deben ser cumplidas por el Estado.

“Les da miedo”: ministro frente al estudio de la reforma en el Senado

Jaramillo cuestionó que el Congreso
Jaramillo cuestionó que el Congreso no estudie el proyecto de ley y dijo que el Gobierno seguirá insistiendo en su aprobación - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En cuanto a la reforma a la salud que permanece suspendida en la Comisión Séptima del Senado, Jaramillo manifestó su inconformidad con el manejo legislativo del proyecto. “Desde noviembre del año pasado está el proyecto en el Senado. Nosotros ya sabemos que no lo quieren, buscan todo pretexto. Mañana es otro pretexto, pasado mañana otro pretexto”, expresó.

El ministro continuó señalando que el Gobierno ha insistido en que el Congreso estudie el proyecto, pero —según él— no se ha permitido avanzar en la discusión. “¿Por qué no lo estudian? Les da miedo, porque primero no son capaces de archivarlo como archivaron el del año pasado. Eso lo hicieron con la reforma laboral. ¿Y qué pasó? Se apeló, fue a otra comisión, la otra comisión sí lo estudió, lo sacó adelante”, agregó.

Temas Relacionados

Guillermo Alfonso JaramilloMinisterio de SaludConsejo de EstadoCorte ConstitucionalModelo de salud preventivoDecreto 0858 de 2025UPCReforma a la saludSenadoColombia-Noticias

Más Noticias

Ajax vs. Galatasaray EN VIVO, fecha 4 de la Champions League 2025/2026: Dávinson Sánchez va ganando por goleada en Amsterdam

El defensor colombiano tendrá acción en el certamen europeo para buscar un triunfo que los acerque a los octavos de final, ante los neerlandeses, que son últimos

Ajax vs. Galatasaray EN VIVO,

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: Richard Ríos es titular con las Águilas en la Champions League

El equipo portugués, dirigido por Jose Mourinho, es penúltimo en la tabla de posiciones sin puntos y buscará de local la primera victoria en el torneo

EN VIVO Benfica vs. Bayer

Operativo sorpresa en Palmira: Policía incauta más de $52 millones falsos en un bus intermunicipal

El hallazgo se registró durante un control vial en la vía Cencar–Aeropuerto. Un pasajero llevaba en su equipaje más de mil papeles que imitaban billetes de $50.000, que fueron descubiertos gracias al uso de luz ultravioleta

Operativo sorpresa en Palmira: Policía

Raúl Ocampo hizo llorar a Juan Pablo Raba al recordar a su novia: “Quiero que sepas que si me muero, te amo”

El actor abrió su corazón y relató cómo la partida de Alejandra Villafañe transformó su manera de ver la vida y el amor

Raúl Ocampo hizo llorar a

Nuevas denuncias contra Petro sacuden la Casa de Nariño por estar en la Lista Clinton: piden investigarlo por falsedad y lavado de activos

El abogado Juan Carlos Portilla interpuso dos denuncias contra el presidente ante la Comisión de Acusaciones, fundamentadas en dos aspectos y que se suman a la ya presentada por Abelardo de la Espriella en la misma instancia

Nuevas denuncias contra Petro sacuden
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo hizo llorar a

Raúl Ocampo hizo llorar a Juan Pablo Raba al recordar a su novia: “Quiero que sepas que si me muero, te amo”

La dura confesión de Nicolás Arrieta sobre el consumo de drogas: “Tengo huecos en la nariz”

Violeta Bergonzi generó suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida: “Estoy tristonga”

Westcol opinó sobre la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap y pidió que no fuera “un tema cristiano”: “Ya la juventud no tiene remedio”

Lina Tejeiro les pidió disculpas a las mujeres que maltrató cuando “era una ”exnovia loca”: “Insultaba a la vieja”

Deportes

EN VIVO Benfica vs. Bayer

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: Richard Ríos es titular con las Águilas en la Champions League

Ajax vs. Galatasaray EN VIVO, fecha 4 de la Champions League 2025/2026: Dávinson Sánchez va ganando por goleada en Amsterdam

Streamer argentino había predicho actuación de Luis Díaz frente al PSG en la Champions League: “Los va a bailar”

Unión Magdalena habría sido alertado por posible caso de amaño en partido ante Tolima: jugador involucrado teme por su vida

No solo la camiseta, Adidas también presentó toda una línea de prendas de Colombia para la Copa del Mundo