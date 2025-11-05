Colombia

Esta es la razón por la que Lina Tejeiro le daría un putazo a Yina Calderón y la mandaría a terapia

La actriz no se guardó nada al referirse sobre la empresaria de fajas, y sugirió que más que un enfrentamiento, lo que realmente se necesita es autocrítica y ayuda profesional para sanar viejas heridas

Lina Tejeiro lanza un mensaje
Lina Tejeiro lanza un mensaje directo a Yina Calderón y habla sobre la importancia de la terapia - crédito composición fotográfica

La confrontación entre figuras públicas suele captar la atención del público, pero en esta ocasión está dando de qué hablar las palabras que le lanzó Lina Tejeiro a Yina Calderón en la entrevista con Impresentables, de Los 40 Colombia.

A la actriz le preguntaron “¿a quién le debe o le daría un putazo?” y ella indicó que si tuviera que hacerlo sería con la creadora de contenido Yina Calderón, por una serie de actitudes y argumentos que ha sacado en su momento para herir o insultar a algunas personalidades y en su percepción con eso ha demostrado que necesita ayuda.

Tejeiro afirmó que Calderón, al defenderse, utiliza justificaciones poco sólidas y revive temas de hace años que no tienen relación con los conflictos actuales.

Cuando se defiende, sale con unos argumentos todos culos, hablando de cosas de tres años que no tienen nada que ver”, expresó, dejando claro que la falta de pertinencia en las respuestas de Calderón es el principal motivo de su molestia.

El inesperado consejo de Lina
El inesperado consejo de Lina Tejeiro a Yina Calderón - crédito @linatajeiro y @yinalcalderontv/Instagram

Más allá de la confrontación directa, Tejeiro profundizó en la importancia de la terapia y la autocrítica, por eso, sostuvo que, más que un golpe o una grosería preferiría ofrecerle a Calderón la oportunidad de asistir a terapia, para que pueda comprender sus propios vacíos emocionales y aquello que necesita sanar.

Creo que a ella, pero más que un putazo, yo le regalaría una terapia, que vaya y entienda realmente sus vacíos y, y lo que tiene que sanar, porque finalmente ir a terapia no está mal”, reflexionó, subrayando que el verdadero problema radica en no reconocer los propios problemas ni el impacto que se puede tener en los demás cuando los usas para atacar.

En su análisis final, Tejeiro sugirió que Calderón tiende a proyectar sus propios dolores en las personas a las que dirige sus ataques, lo que pone de manifiesto la relevancia de asumir la responsabilidad sobre las propias cicatrices y el efecto que estas pueden tener en las relaciones interpersonales.

Lo que está mal es no reconocer las cicatrices que tenemos y lo que hacemos en las demás personas. Ella creo que busca sus dolores en, en medio de las personas que ataca”, puntualizó la actriz.

Lina Tejeiro lanza fuerte crítica
Lina Tejeiro lanza fuerte crítica a Yina Calderón - crédito @linatejeiro y @yinacalderontv/IG

La controversia entre Lina Tejeiro y Yina Calderón ha sido motivo de conversación digital desde hace varios meses, pero la última confrontación fue después de la derrota de Calderón en el evento Stream Fighters 4 porque la actriz decidió pronunciarse públicamente sobre el desempeño de la empresaria de fajas.

El mensaje de Tejeiro, publicado en su cuenta de X, no solo reavivó la rivalidad entre ambas figuras, también desató una ola de reacciones entre seguidores y detractores, convirtiéndose en tendencia y alimentando el debate sobre el papel de las celebridades en la generación de polémicas en redes sociales.

La publicación de Tejeiro, que consistió en poner un texto con el término “GA-YINA”, fue interpretada por miles de usuarios como una acusación de cobardía dirigida a Calderón y a este comentario añadió: “¿Nos sorprende? jajajaja no, no nos sorprende”.

Estas palabras, vistas como una burla directa, intensificaron la discusión en las comunidades digitales y pusieron nuevamente en evidencia las diferencias públicas entre ambas.

Lina Tejeiro se burló de
Lina Tejeiro se burló de Yina Calderón en redes sociales, reavivando su histórica rivalidad - crédito @Lina_Tejeiro / X

A eso se sumó que en una entrevista reciente con el periodista Carlos Ochoa, Lina abordó la intención detrás de sus publicaciones, a pesar de que, inicialmente, respondió con evasivas y humor cuando se le preguntó si el mensaje estaba dirigido a Calderón.

¿Y quién dijo que es para Yina? ¿Quién dijo que es para Yina?”, expresó entre risas, y añadió: “Que al que le caiga el guante... Ya eso es problema, pero yo publiqué, y ya. Pero no dije... Porque el día que le tenga que decir a alguien, se lo digo directamente”.

Sin embargo, finalmente, reconoció la autoría y el destinatario: “No, mentira, sí, sí lo publiqué para ella”, admitió.

