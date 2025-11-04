Colombia

¿Violeta Bergonzi en conflicto con Valentina Taguado? Así reaccionó la presentadora a chiste de la locutora en ‘¿Qué hay Pa’ dañar?’

La Locutora desató una polémica después de los comentarios que realizó en el programa de las mañanas del Canal RCN, y la presentadora no tardó en reaccionar

Valentina Taguado y Violeta Bergonzi
Valentina Taguado y Violeta Bergonzi se enfrentan tras polémicos comentarios en el programa ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ del Canal RCN - crédito canalrcn/IG

El ambiente del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, del Canal RCN, se tornó polémico después de que Valentina Taguado relatara un episodio ocurrido durante su participación en Masterchef Celebrity Colombia, en el que aseguró haberse sentido criticada por sus compañeras Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila tras ganar un reto que la llevó al top 7 del concurso culinario.

Durante la charla con Valeria Aguilar, Taguado explicó que el reto consistía en vender frascos de una salsa elaborada por cada concursante a un grupo de universitarios, el cual la locutora ganó al vender dieciocho unidades, pero lo que debió ser un logro personal terminó convirtiéndose en motivo de tensión dentro del set.

Tocaba venderle la salsa, cada tarrito de salsa a treinta universitarios. Y a Valentina le compraron dieciocho. Pues yo gané este reto, pero sí me di cuenta de que hay un común denominador en los retos de campo de los otros participantes y es que dicen que yo solo gano por los fans, que porque es mi público joven. A mí se me hace que qué putas con ese comentario”, dijo Taguado con evidente molestia.

En sus declaraciones, la participante también reveló que su relación con Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila se mantiene en un plano cordial, pero distante, y aprovechó para indicar que no por eso su esfuerzo y dedicación no deben tener un valor.

Valentina Taguado sintió molestia de
Valentina Taguado sintió molestia de sus compañeras al pasar al top 7 de 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN

Yo no me llevo con Alejandra y con Violeta. Obviamente, uno lleva una relación normal, no somos amigas, no nos hablamos. Pero sí una relación cordial dentro del reality... Yo soñé con Masterchef y si por fin lo tuve, es obvio que iba a dedicar mi tiempo a estudiar cocina. Que yo me la pase cagando de la risa no quiere decir que yo no estudie o que mi mérito sea menos. Ahora, si uno quiere afianzar a sus seguidores, ey, no les quiten el mérito tampoco a ellos y su criterio”, enfatizó la locutora.

En ese momento, su compañera Valeria Aguilar la respaldó, afirmando que los comentarios en su contra “insultan la inteligencia de las personas”.

A lo que Taguado respondió contundente: “¡Exacto! Yo sé lo que estudié, yo sé lo que no dormí, yo sé lo que invertí, yo estoy cocinando para ganar”.

Sin embargo, el momento más comentado en las redes sociales ocurrió cuando, en medio del relato, una araña decorativa del set —parte del ambiente de Halloween— cayó de la pared porque Valentina, entre risas, tomó el adorno y lanzó una frase que desató la controversia.

Entonces esa piroba (agarra la araña de decoración) Violeta... cómo se va a caer esa araña...”, dijo en tono burlón.

Valentina Taguado lanzó broma que
Valentina Taguado lanzó broma que causó polémica con Violeta Bergonzi - crédito cortesía Canal RCN

La reacción no tardó en llegar, pues Violeta Bergonzi respondió desde sus redes sociales con una serie de publicaciones en las que rechazó los comentarios y acusó a Taguado de burlarse constantemente de sus compañeros del reality.

Primero, subió un video de su hija hablando sobre las arañas, asegurando que “deben dejarse quietas para que no piquen”. Luego, compartió el clip del programa con las declaraciones de Valentina y escribió: “Ni en tus sueños podrías tirarme así al piso. Tan valiente hablando mal de todo el mundo cuando ninguno de los que se burla (como siempre lo hace) se puede defender ni tiene espacio a la réplica. Das tu versión de los hechos siempre (ahora con tu Sancho Panza [Valeria] al lado que lo único que hace es aplaudirte cada estupidez que dices). Te burlaste de casi todos durante meses, a otros los hiciste hasta llorar con tu maltrato ¿y te tenemos que seguir aguantando? No le piques la lengua a esta araña porque sales perdiendo”, respondió Violeta.

Además, Bergonzi reposteó una historia de la periodista Sofía Arango, quien también se refirió al tema y cuestionó la relevancia mediática de Taguado.

Así reaccionó Violeta Bergonzi a
Así reaccionó Violeta Bergonzi a las palabras de Valentina Taguado - crédito @violetabergonzi/IG

Esta chica la verdad, ¿por qué es famosa? ¿Por ser ridícula, a todo ponerle morbo y ser una grosera? Ya genteeeee dejen de darle fama a cuanta gente diga pendejadas en redes. Hay personas realmente preparadas que deberían ocupar esos espacios. Segundo, solo habla de los demás, se las da de ‘yo no fui’ y la verdad se nota que es de las que hacía bullying desde el colegio. Qué fastidio. Violeta, todo mi cariño. Esta gente no merece ni la más mínima atención”, escribió Arango en su publicación.

Sin embargo, poco después Violeta eliminó esa historia y dejó únicamente su publicación original, en la que aseguró que próximamente daría declaraciones sobre lo ocurrido.

