Prisión para dos policías que abandonaron su puesto: uno de ellos fue sorprendido teniendo relaciones íntimas

La justicia militar desestimó los argumentos de los uniformados, que alegaron estar persiguiendo a un sospechoso, y confirmó la sanción por abandonar sus funciones

El Tribunal Superior Militar y
El Tribunal Superior Militar y Policial confirmó la condena de doce meses de prisión para dos policías en Bucaramanga por abandono del puesto- crédito Colprensa

El Tribunal Superior Militar y Policial confirmó la sentencia contra dos miembros de la Policía Nacional por el delito de abandono del puesto.

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió en Bucaramanga, departamento de Santander, en febrero de 2017, cuando uno de los uniformados fue encontrado en una situación de carácter sexual fuera de servicio.

La decisión judicial, comunicada el 4 de noviembre de 2025, estableció una condena de 12 meses de prisión para ambos agentes.

La investigación determinó que el patrullero Omar Álvaro Fontecha Quitián fue sorprendido en compañía de una mujer semidesnuda en las inmediaciones de la vivienda de la persona que presentó la denuncia.

El denunciante se percató de la situación al escuchar gemidos y murmullos en la madrugada, lo que lo llevó a alertar a las autoridades. Junto a Fontecha Quitián se encontraba el intendente José Senén Oviedo Manrique, ambos integrantes de la misma patrulla policial.

La sentencia se relaciona con
La sentencia se relaciona con un episodio ocurrido en febrero de 2017 que involucró a un patrullero en una situación sexual fuera de servicio - crédito @JPMP_Colombia / X

El proceso judicial reveló que, en el momento de los hechos, los dos uniformados no se hallaban en el cuadrante asignado para su vigilancia ni cumplían funciones relacionadas con el servicio.

Ambos argumentaron que se habían desplazado para seguir a un supuesto distribuidor de droga, pero la investigación constató que no existía ningún reporte oficial ni comunicación policial que respaldara esa versión.

El Tribunal Superior Militar y Policial ratificó así la decisión previamente adoptada por el Juzgado de Primera Instancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, que impuso la pena de prisión a los uniformados por el delito de abandono del puesto.

Condenan a prisión a dos soldados por dormir en servicio

En paralelo, dos soldados del Ejército Nacional recibieron sentencias de prisión tras ser hallados dormidos durante sus turnos de vigilancia en instalaciones militares de Boyacá y Arauca, en procesos que subrayan la determinación de la Justicia Penal Militar y Policial de Colombia por sancionar el incumplimiento de los deberes castrenses.

En el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, un soldado adscrito al Batallón de Infantería No. 2 Mariscal Antonio José de Sucre fue condenado a seis meses de prisión por el delito de centinela.

La Justicia Penal Militar y
La Justicia Penal Militar y Policial de Colombia condena a dos soldados por dormirse durante turnos de vigilancia en Boyacá y Arauca - crédito Ejército Nacional

El 6 de mayo de 2025, el militar fue sorprendido mientras dormía en su puesto de guardia dentro de las instalaciones del batallón. Según la investigación, el soldado yacía acostado sobre una colchoneta, cubierto con una sábana y con su fusil de dotación a un costado, en momentos en que debía cumplir funciones de vigilancia como parte del pelotón de la guardia principal de la unidad.

La Fiscalía 2421 Penal Militar y Policial de Conocimiento lideró la investigación, que culminó en una sentencia condenatoria dictada por el Juez 1301 de Conocimiento tras un proceso de cinco meses.

La Fiscalía destacó que este resultado fue posible gracias a la labor coordinada entre el fiscal y su equipo de Policía Judicial, y remarcó que el fallo reafirma el compromiso institucional con la disciplina y la integridad, estableciendo un precedente sobre las consecuencias legales de incumplir los deberes militares.

Ambos soldados reciben seis meses
Ambos soldados reciben seis meses de prisión por el delito de centinela, reafirmando la disciplina militar en Colombia - crédito Colprensa

En un caso paralelo, el Juzgado 1327 Penal Militar y Policial de Conocimiento impuso también una condena de seis meses de prisión al soldado Diego Fernando Ramírez Soto, que fue hallado dormido durante su turno en el cantón militar del municipio de Tame, Arauca.

El uniformado, perteneciente al Batallón de Ingenieros No. 18 de Arauca, fue capturado en flagrancia y posteriormente aceptó los cargos formulados por la Fiscalía 2491 de Conocimiento Penal Militar y Policial, que solicitó la legalización de la captura y presentó la acusación por el delito de centinela. El juzgado validó el allanamiento y dictó la condena correspondiente.

Este segundo fallo se inscribe en la cuarta fase de implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio en la Justicia Penal Militar y Policial, iniciada el 1 de julio de 2025, y es presentado como una muestra del compromiso institucional con la celeridad, la diligencia y el fortalecimiento de la administración de justicia.

