Colombia

Nueva masacre en Corinto, Cauca, dejó cuatro personas asesinadas: los ‘acribillaron’ dentro de una cantina

Un grupo de hombres armados irrumpió en un establecimiento comercial para disparar contra los presentes: la tragedia enluta a la comunidad y eleva la cifra de masacres en Colombia

Guardar
La masacre en Corinto, Cauca,
La masacre en Corinto, Cauca, dejó cuatro víctimas mortales, entre ellas un menor de edad, según reportes de Indepaz - crédito red social X

No cesa la violencia en el departamento del Cauca: las autoridades reportaron un nuevo hecho violento en el municipio de Corinto, Cauca, que dejó un saldo fatal de civiles.

Según la información conocida hasta el momento, existen registros audiovisuales del horror que se vivió dentro de un establecimiento comercial la noche del lunes 3 de noviembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Imágenes compartidas en redes sociales exhibieron el caos: cuerpos ensangrentados, mesas y sillas derribadas, así como el llanto desesperado de quienes intentaban ponerse a salvo o evacuar a los heridos.

Varias personas escaparon del lugar en motocicleta, movilizándose rápidamente tras presenciar la tragedia.

Hombres armados en Corinto, Cauca, ingresaron abruptamente al local y abrieron fuego sobre quienes se encontraban en el lugar - crédito red social X

La violencia armada irrumpió mientras los presentes disfrutaban de un momento de esparcimiento en comercio conocido como El Cantinazo.

Según reportes iniciales del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hombres armados ingresaron abruptamente al local y abrieron fuego sobre quienes se encontraban en el lugar, con un saldo de cuatro víctimas mortales y varios heridos.

Entre los fallecidos, se encuentran Yoselín Mosquera, Paula Andrea Ríos, Gustavo Conda Campo y Ómar Guachetá, entre ellos, un menor de edad.

Sobre la dinámica de los hechos, Indepaz informó que “Cuatro personas fueron asesinadas en un establecimiento comercial llamado El Cantinazo, en el municipio de Corinto, Cauca, donde sujetos armados ingresaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas presentes, causando la muerte de las víctimas y dejando varios heridos”.

Luego de perpetrar el crimen, los atacantes huyeron sin dejar rastro, desatando alarma en la comunidad.

Indepaz reportó que el ataque
Indepaz reportó que el ataque en Corinto, Cauca, se convierte en la masacre 67 del 2025 - crédito Indepaz

De acuerdo con el primer balance, la gravedad de la situación se evidenció en el traslado inmediato de dos hombres a un centro médico de Cali, donde permanecen en estado crítico, mientras otro afectado recibe atención en el hospital de Corinto.

La presunción de las autoridades apunta a la participación de integrantes del frente Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las Farc dirigidas por alias Iván Mordisco.

Esa hipótesis se basa en la presencia activa de este grupo armado en los alrededores del municipio, aunque hasta ahora no existen reportes oficiales o detallados que esclarezcan completamente la autoría del ataque.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, junto con unidades del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, asumió la investigación y aseguró el área, dedicándose a la recopilación de pruebas para identificar y capturar a los responsables.

Este hecho eleva a 67 el número total de masacres registradas en Colombia durante el 2025, y representa al menos la duodécima ocurrida dentro del departamento del Cauca, de acuerdo con los datos consolidados por Indepaz.

Según las primera versiones, el ataque iba dirigido a la estación de Policía de Suárez, Cauca - crédito red social X

Apenas horas antes, una explosión de un vehículo cargado con explosivos sacudió al municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, dejando dos personas fallecidas y varios heridos, según confirmó el alcalde César Cerón.

El ataque, que destruyó al menos 30 viviendas y locales comerciales, generó temor y caos entre los habitantes, quienes reportaron la presencia de drones lanzando explosivos y hostigamientos armados contra la estación de Policía antes de la detonación principal.

Testimonios recogidos por El País de Cali señalaron que la explosión ocurrió en una zona residencial, luego de que presuntos integrantes disidentes del frente Jaime Martínez de las Farc intentaran activar el carro bomba cerca de la estación policial sin lograr su objetivo inicial.

Vecinos relataron que la secuencia de violencia comenzó con ráfagas de disparos y detonaciones, seguidas por la explosión que causó graves daños materiales. “Primero escuchamos los rafagazos, después los ametrallamientos y posteriormente esa fuerte explosión; a los pocos minutos ya nos indicaron que se trataba de un carro bomba”, denunció el líder campesino Pedro Cerón en declaraciones a El País de Cali.

El alcalde César Cerón, quien debió abandonar el municipio por motivos de seguridad, expresó su rechazo a la violencia y pidió respeto por el Derecho Internacional Humanitario: “Expresamos nuestra solidaridad con todas las familias suareñas que sufren las consecuencias de estos hechos y reiteramos nuestro llamado al respeto por el Derecho Internacional Humanitario, así como a la protección de la vida y la integridad de la población civil. Suárez no merece la violencia. Hoy, más que nunca, clamamos por la paz y la unión de nuestra comunidad”.

La Procuraduría General de la Nación condenó el atentado y solicitó a las autoridades acelerar las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

“El Procurador General Gregorio Eljach rechaza atentado con carro bomba en Suárez (Cauca), insta a las autoridades a actuar con celeridad en las investigaciones frente a este hecho criminal y hace un llamado para que se garantice la protección de la ciudadanía. Así mismo, expresa su solidaridad con las víctimas de este repudiable acto”, publicó el organismo en su cuenta de X.

Temas Relacionados

Masacre ColombiaMasacre CorintoCaucaDisidencias de las FarcAlias Iván MordiscoIndepazColombia-noticias

Más Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 4 de noviembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Mensaje de Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano enciende las redes sociales: “Voy a luchar por ti a como dé lugar”

Tejada, conocido como ‘rey de los agropecuarios’, habría enviado una indirecta en la que confirmó que lucharía por la custodia del pequeño Emiliano, hijo que tuvo con la creadora de contenido

Mensaje de Juan David Tejada,

Golpe a red de contrabando que vendía medicamentos vencidos en Bogotá: uno de los puntos de distribución estaba ubicado en un centro comercial

Condones, analgésicos y antibióticos hacen parte de los productos cuyo valor comercial total es de 56 millones de pesos que se encontraron en los dos operativos en las localidades de Fontibón y Los Mártires

Golpe a red de contrabando

Daniel Palacios se fue en contra de Iván Cepeda por haber dicho que no asistiría a debates: “¿Será miedo?, ¿algo esconde? ¿O es muy flojito?”

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico fue blanco de críticas por declarar que no asistiría a debates, aunque luego condicionó su presencia a la existencia de reglas claras

Daniel Palacios se fue en

Medellín entró en los 25 mejores lugares del planeta para visitar en 2026, según National Geographic: “Una historia de resiliencia y cambio”

Uno de los atractivos principales de la ciudad para la prestigiosa publicación es la transformación de lo que fueron focos de violencia en los años 90, como la Comuna 13

Medellín entró en los 25
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Mensaje de Juan David Tejada,

Mensaje de Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano enciende las redes sociales: “Voy a luchar por ti a como dé lugar”

Exmanager de La Toxi Costeña respondió tras fuertes acusaciones de la cantante: la señaló de abandonar a sus hijos y hablar mal de Yina Calderón

Así fue la preparación del influenciador que sirvió como doble de Ryan Castro en el concierto de Bogotá

Imitadora de Shakira aseguró que fue bloqueada por el equipo de seguridad de la artista en concierto en Bogotá: “Qué necesidad tiene”

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

Deportes

EN VIVO - Alemania vs.

EN VIVO - Alemania vs. Colombia: siga aquí el primer partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League, con Luis Díaz en acción

Técnico de la selección Colombia Sub-17 le envió mensaje a la selección de Alemania, actual campeona del mundo en la categoría: “Vamos a jugar de tú a tú”

Liverpool vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partido más importante de la semana 4 de la Champions League 2025-2026

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor