Colombia

Mujer grafiteó la camioneta de su pareja por una supuesta infidelidad y desató una oleada de reacciones en las redes sociales: “Mal polvo y cachón”

Imágenes del vehículo cubierto de frases ofensivas y dibujos obscenos circulan en plataformas digitales, con reacciones divididas entre humor, indignación y sospechas sobre el motivo detrás del grafiti

Guardar
El video del Audi blanco
El video del Audi blanco cubierto de grafitis en Villavicencio causa asombro y controversia en redes sociales - crédito Captura de Video redes sociales

El asombro y la controversia se apoderaron de las redes sociales tras la difusión de un video en el que un carro particular apareció completamente cubierto de grafitis con insultos y mensajes de despecho.

Según informó la cuenta de X Colombia Oscura, los hechos se habrían presentado en Villavicencio, capital del departamento del Meta, donde varias personas que transitan por una calle de la ciudad colombiana notaron que el vehículo Audi de color blanco pintado con frases como “Perro”, “Infiel”, “Cachón” y “¿Y con mi mejor amiga?”, además de dibujos obscenos, lo que generó una ola de reacciones entre los usuarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De igual forma, el usuario citado manifestó que la autora de los grafitis sería la expareja del propietario, quien lo habría acusado de mantener una relación con su mejor amiga.

El video, grabado incluso en lo que parece ser un taller automotor, permitió observar la magnitud del daño y la transformación del vehículo en un mensaje itinerante sobre una relación rota.

La difusión de las imágenes desató una ola de comentarios: mientras algunos usuarios celebraron la audacia de la mujer y calificaron el acto como una “venganza épica”, otros condenaron el grave daño a la propiedad privada y cuestionaron la legalidad de este tipo de respuestas ante la deslealtad.

A pesar de la amplia difusión del caso, hasta el momento no se conoce la versión del propietario del vehículo ni se ha confirmado si se presentó una denuncia formal por los daños ocasionados.

Además, algunas personas han sugerido en redes sociales la posibilidad de que se trate de una campaña publicitaria, aunque esta hipótesis tampoco ha sido verificada.

Temas Relacionados

Video viralVillavicencioCarro pintadoInfidelidadRedes socialesTikTokColombia-Noticias

Más Noticias

Alcalde Suárez, Cauca, da detalles sobre el carro bomba que dejó dos personas muertas: “Tenemos el balance de 16 personas afectadas, hay unas más graves que otras”

El mandatario del municipio caucano Cesar Cerón reportó que el atentado dejó dos muertos y 16 personas lesionadas, entre ellas un menor de edad y un policía

Alcalde Suárez, Cauca, da detalles

EN VIVO - Alemania vs. Colombia: siga aquí el primer partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

La selección Colombia debutará en el torneo que se juega en Catar ante la vigente campeona, en el estadio Aspire Zone, de la ciudad de Rayán

EN VIVO - Alemania vs.

MinDefensa rechaza secuestro de dos soldados: “Quienes agreden a un militar atacan el corazón de la Nación”

Pedro Sánchez señaló que este hecho constituye una violación a los derechos humanos y aseguró que se han activado todos los mecanismos para garantizar su retorno seguro y llevar a los responsables ante la justicia

MinDefensa rechaza secuestro de dos

Proyecto divide al liberalismo por veto a familiares de alcaldes y gobernadores en el Congreso de la República

La Comisión Primera del Senado aprobó una iniciativa que restringe las aspiraciones políticas de parientes cercanos de mandatarios locales, desatando un fuerte debate entre Alejandro Chacón y Héctor Olimpo Espinosa sobre su conveniencia y alcance

Proyecto divide al liberalismo por

Black Friday 2025 en Colombia: Cuándo es, qué tiendas participarán y cómo aprovechar las ofertas

La Cámara de Comercio recomienda planificar las compras, comparar precios, revisar las políticas de garantía y utilizar sitios web seguros para aprovechar las ofertas y evitar inconvenientes

Black Friday 2025 en Colombia:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Apple Colombia: las 10 canciones

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

La Toxi Costeña enfrentó con pruebas a su exmánager tras tildarla de “fracasada” y de haber mantenido a sus hijos: “Me vale mond*”

Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ se sometió a una intervención estética

“La agente encubierta” domina el top 10 Netflix Colombia: series más populares que no podrás dejar de ver

Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

Deportes

EN VIVO - Alemania vs.

EN VIVO - Alemania vs. Colombia: siga aquí el primer partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor

Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

Medellín sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay: venció 0-1 a Envigado y puso un pie en la final

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia