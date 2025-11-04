Mujer grafiteó la camioneta de su pareja por una supuesta infidelidad y desató una oleada de reacciones en las redes sociales: “Mal polvo y cachón”

El video del Audi blanco cubierto de grafitis en Villavicencio causa asombro y controversia en redes sociales - crédito Captura de Video redes sociales

El asombro y la controversia se apoderaron de las redes sociales tras la difusión de un video en el que un carro particular apareció completamente cubierto de grafitis con insultos y mensajes de despecho.

Según informó la cuenta de X Colombia Oscura, los hechos se habrían presentado en Villavicencio, capital del departamento del Meta, donde varias personas que transitan por una calle de la ciudad colombiana notaron que el vehículo Audi de color blanco pintado con frases como “Perro”, “Infiel”, “Cachón” y “¿Y con mi mejor amiga?”, además de dibujos obscenos, lo que generó una ola de reacciones entre los usuarios.

De igual forma, el usuario citado manifestó que la autora de los grafitis sería la expareja del propietario, quien lo habría acusado de mantener una relación con su mejor amiga.

El video, grabado incluso en lo que parece ser un taller automotor, permitió observar la magnitud del daño y la transformación del vehículo en un mensaje itinerante sobre una relación rota.

La difusión de las imágenes desató una ola de comentarios: mientras algunos usuarios celebraron la audacia de la mujer y calificaron el acto como una “venganza épica”, otros condenaron el grave daño a la propiedad privada y cuestionaron la legalidad de este tipo de respuestas ante la deslealtad.

A pesar de la amplia difusión del caso, hasta el momento no se conoce la versión del propietario del vehículo ni se ha confirmado si se presentó una denuncia formal por los daños ocasionados.

Además, algunas personas han sugerido en redes sociales la posibilidad de que se trate de una campaña publicitaria, aunque esta hipótesis tampoco ha sido verificada.