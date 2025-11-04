Colombia

María Fernanda Cabal respondió a Petro, quien pidió informe sobre la muerte de los magistrados en el Palacio de Justicia: “No pretenda reescribir la historia”

El mandatario colombiano ha sido blanco de críticas por asegurar que la muerte del magistrado Manuel Gaona en la toma del Palacio de Justicia, ocurrido en 1985, fue a manos de los militares

María Fernanda Cabal, senadora y
María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X/César Carrió/Presidencia

Por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro solicitó el informe forense elaborado por Medicina Legal sobre la muerte de los magistrados durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.

“Muéstrame, Yesid, el informe científico de medicina forense que hizo Medicina Legal sobre la muerte de los magistrados en el Palacio. Te lo agradezco y te lo agradecerán tus lectores”, indicó Gustavo Petro.

Gustavo Petro solicitó el informe
Gustavo Petro solicitó el informe forense elaborado por Medicina Legal sobre la muerte de los magistrados durante la toma y retoma del Palacio de Justicia - crédito @petrogustavo/X

Al respecto, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático le respondió al jefe de Estado.

Le pidió al mandatario colombiano no “reescribir” la historia del M-19, asegurando que ese grupo armado fueron los responsables de lo sucedido con el Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

Petro no pretenda reescribir la historia criminal del M-19 grupo terrorista al que perteneció. Fue esa guerrilla la responsable del asalto al Palacio de Justicia ese 6 y 7 de noviembre de 1985″, indicó Cabal.

Según la congresista, atacaron el Palacio de Justicia por la discusión que se realizaba sobre la extradición a Estados Unidos.

Atacaron el Palacio porque ese día la sala Constitucional debatía la exequibilidad de la extradición a los EE.UU. Este país tiene memoria”, aseveró María Fernanda Cabal.

María Fernanda Cabal le pidió
María Fernanda Cabal le pidió al mandatario colombiano no “reescribir” la historia del M-19 - crédito @MariaFdaCabal/X

En otra publicación, la precandidata presidencial aseguró que "si en este país hubiera justicia Petro estaría preso y no en la Casa de Nariño“.

La senadora y precandidata presidencial aseguró que Colombia “no puede olvidar” la supuesta relación entre el M-19 y Pablo Escobar, recordando las declaraciones del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.

“El país no puede olvidar que los terroristas del M-19 y Pablo Escobar eran socios. Escobar ponía la plata y el M las acciones como lo afirma el Cnel Plazas Vega”, aseveró Cabal.

María Fernanda Cabal sobre la
María Fernanda Cabal sobre la toma del Palacio de Justicia - crédito @MariaFdaCabal/X

María Fernanda Cabal aseguró que el “triunfo de la propaganda de izquierda” llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia y al general (r) Arias Cabrales a la cárcel.

El triunfo de la propaganda de la izquierda terminó llevando al General Arias Cabrales, héroe del Palacio de Justicia a la cárcel y a Petro, guerrillero del M-19 a la presidencia”, expresó Cabal.

Arias Cabrales, fue condenado por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá en 2011 a 35 años de prisión como responsable del delito de desaparición forzada. Tanto el Tribunal Superior de Bogotá en 2014, como la Corte Suprema de Justicia en 2019, confirmaron la condena.

Qué dijo Gustavo Petro

A pocos días de cumplirse cuatro décadas de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, el presidente Gustavo Petro, hizo pública su postura sobre los hechos de noviembre de 1985.

En un mensaje divulgado en sus redes sociales, y en medio del debate generado por la película “Noviembre”, el mandatario compartió su perspectiva acerca de la muerte del magistrado Manuel Gaona, uno de los episodios que mayor controversia sigue generando en la memoria colectiva del país.

Petro explicó: “El magistrado Gaona fue un verdadero liberal, a quien la cúpula militar de ese momento consideraba un terrorista por haber tumbado la reforma constitucional de Turbay”.

Gustavo Petro sobre la toma
Gustavo Petro sobre la toma del Palacio de Justicia - crédito @petrogustavo/X

En su declaración, Gustavo Petro detalló aspectos sobre la relación de Gaona con otros funcionarios y su vínculo con sectores políticos, señalando también que otro magistrado, Carlos Horacio Urán, militó en Anapo Socialista, y afirmó haberlo “conocido personalmente”.

El presidente relató que tanto Urán como Gaona salieron juntos del baño donde se encontraba Andrés Almarales, guerrillero del M-19, ya cercado.

Según su versión, “recibieron disparos de quienes estaban al frente. Urán quedó herido y lo sacaron herido del Palacio”.

El mandatario sostuvo además una tesis que ha reavivado el debate: “Ningún magistrado, de acuerdo al examen forense que hizo la justicia, tiene disparos provenientes de las armas que eran del M-19, que tenían marcas diferentes a las de la fuerza pública, en sus cuerpos”.

PSG vs. Bayern Múnich EN

EN VIVO - Alemania vs.

¿Violeta Bergonzi en conflicto con

Hasta el actor Lincoln Palomeque

Así funciona la finca 'resort'

Hasta el actor Lincoln Palomeque

PSG vs. Bayern Múnich EN

