Sigue el agarrón entre La Toxi Costeña con su exmanager: “Los hijos pidiendo para comida mientras ella se las da de Karol G versión pobre”

El exmanager de la cantante de champeta se defendió en redes sociales y destapó secretos de la artista - crédito cortesía Canal RCN - @oswaldoarciam/ Instagram

La disputa entre la influencer y cantante conocida como La Toxi Costeña y su exmánager Oswaldo Arcia se intensificó en las redes sociales durante las últimas horas, después de que la figura digital hiciera públicos detalles sobre un conflicto que pasó del ámbito privado al escrutinio masivo.

La tensión escaló cuando Arcia utilizó sus perfiles para calificar a la artista de “fracasada” y referirse a supuestos problemas económicos que habrían afectado a los hijos de Cindy Ávila, nombre real de la creadora de contenido, lo cual detonó la indignación de seguidores y dejó expuesta la dimensión personal del enfrentamiento.

Cindy Ávila reaccionó públicamente exhibiendo conversaciones y comprobantes de pagos, documentos con los que busca desmentir las afirmaciones de su exrepresentante y respaldar sus denuncias sobre presuntas irregularidades financieras cometidas durante la colaboración profesional entre ambos.

Además, la cantante confirmó la existencia de mensajes anónimos enviados a su teléfono que consideran una advertencia directa, motivo por el que responsabilizó a Arcia y a su actual pareja por cualquier posible situación que pudiera poner en peligro su integridad o la de su familia.

La Toxi Costeña fue acusada por Oswlado de abandonar a sus hijos mientras estaba en La casa de los famosos - crédito Cortesía Canal RCN

Tras las declaraciones de Cindy en donde acusa a su exmanager de querer perjudicar su carrera, Oswaldo volvió a aparecer en redes sociales para revelar que los hijos de la cantante supuestamente le habían escrito varias veces y comentarle que no tenían comida, esto mientras La Toxi Costeña se encontraba en Bogotá.

“Y se preparan que voy a subir las notas de Johan Zurita (hijo de La Toxi Costeña) pidiendo comida porque tenía hambre”, escribió Oswaldo en su cuenta de Instagram para después poner un audio en el que se escucha la voz del mejor diciendo: “A ver si me hace el favor de prestarme 100 mil pesitos”, palabras que según el mánager fueron para poder comer, información que no ha sido negada ni confirmada por la cantante.

Exmanager de La Toxi Costeña se fue en su contra y la señaló de no tener una amistad real con Yina y de no tener el dinero que presume en redes - crédito @oswaldoarciam/ Instagram

Después de compartir las declaraciones del menor, Oswaldo compartió otro mensaje en el que asegura que la amistad entre “La Toxi” y Yina Calderón es falsa, ya que supuestamente la cantante ha hablado mal de Calderón y sus hermanas.

“O publico las notas de voz hablando de Yina Calderón y de las hermanas. No sé las aguanta, Yina le presta plata para mantener la vida que ella quiere mostrar en redes, pero no las soporta, ni a Yina ni a las hermanas... Tan bien que ellas se han portado con ella”, escribió Arcia.

La tensión por las declaraciones de Oswaldo subió de tono cuando aseguró que la cantante tuvo una relación con uno de los productores de La casa de los famosos. “O publico las notas del productor de La casa de los famosos con el que te comías gratis y vemos si el Canal RCN toma acciones sobre el personaje”, añadió.

Arcia además reveló que supuestamente la cantante ha pagado por las entrevistas que ha pagado en los medios de comunicación de Bogotá, aparentemente para fingir una carrera exitosa en redes sociales.

Oswaldo aseguró que la amistad de Cindy con Yina es falsa y que le tiene envidia a Karina García - crédito captura de pantalla de ‘La casa de los famosos Colombia’ del Canal RCN

“En los medios de Bogotá nadie quiere recibirte y pagas por entrevista pa’ que piensen que estás pegada y que K (Karina García) vea que tienes contratos, porque sabes que si quieres tener la vida de ella y que te arde que esté teniendo más éxito que tu”, añadió.

El exmanager de la cantante también enfrentó las acusaciones en su contra, asegurado que Cindy las ha hecho como una estrategia para “estar pegada” con un nuevo escándalo.

“Estás ardida, buscando como llamar la atención, porque no quiero trabajar contigo, nadie quiere colaborar… Como estás apagada y quieres fama, pues publica dónde supuestamente te robé y ahora que haces llamando a todos mis amigos, Cule loca mal olienta”, publicó Oswaldo.

El exmanager de la cantante se fue en contra de ella y la acuso de mantener una vida falsa en redes sociales - crédito @oswaldoarciam/ Instagram

El empresario también se refirió a los shows que ha ofrecido la cantante, como respuesta a los supuestos robos que cometió él en su contra, y estalló que él solo se encargó de una de las tres presentaciones que ha ofrecido Cindy desde que salió del reality.

“Hablemos de los únicos 3 shows que tuviste, 2 de esos los inventaste tu para subir video a las redes sociales, porque nadie te quiere contratar… Y el tercero fue en el Uraba y porque yo te lo conseguí, yo solo ayudo a las personas que necesitan mi ayuda”, publicó Arcia.

“Tus hijos estaban aguantando hambre mientras estabas en ‘La casa de los famosos’ y como siempre, salgo a ayudarte, porque escogiste unos malos padres para esos pelaos… Qué más quieres que siga hablando, mal olienta”, concluyó Oswaldo.

Ante las contundentes declaraciones del representante, se espera que la exparticipante del reality vuelva a pronunciarse en redes sociales.