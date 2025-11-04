Así pasajeros de Avianca vivieron 24 horas de retraso en vuelo México-Bogotá y denuncian caos operativo

Malestar de pasajeros que viajaban a México y no pudieron abordar su vuelo por un retraso de alrededor de 24 horas | Visual IA

Más de 180 pasajeros del vuelo AV187 de Avianca, que debía partir desde la Ciudad de México hacia Bogotá, denunciaron retrasos de más de 24 horas y al menos cinco reprogramaciones consecutivas.

El caso generó indignación en redes sociales, donde los viajeros compartieron videos y testimonios sobre la falta de información y la pérdida de conexiones internacionales.

El vuelo estaba inicialmente programado para despegar la madrugada del domingo 2 de noviembre a las 12:40 a. m. Sin embargo, los usuarios afirmaron que la salida fue modificada varias veces: primero se pospuso a las 2:00 a. m., luego fue cancelada y reprogramada para la 1:30 p. m., antes de ser nuevamente aplazada.

A pesar de la reanudación del servicio, aún se presentan retrasos en los vuelos - crédito Revista Semana

Según las denuncias, la situación se prolongó durante toda la jornada y terminó convirtiéndose en una verdadera odisea aérea.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la pasajera Carolina Bustamante relató el proceso y criticó la atención recibida por parte de la compañía. “Increíble que Avianca retrase dos veces un vuelo México-Colombia: debía salir 12:40 a. m., ahora traslada el vuelo a 1:30 p. m. (12 horas de espera), dejando a la gente sin conexiones”, escribió la afectada.

Horas después, Bustamante publicó un nuevo mensaje: “Qué tal, después de 16 horas de estar en el aeropuerto esperando por un vuelo que ha sido modificado cinco veces”. En su relato agregó que, tras varios intentos, los pasajeros fueron abordados y desalojados del avión en repetidas ocasiones.

Un avión de Avianca en el aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Avianca

“Son las 8:42 p. m., hora Colombia, y nuevamente nos informan después de un segundo intento por llegar a mi país que nos tenemos que bajar del avión porque una luz no funciona. Ya cumplimos casi 24 horas en este periplo. ¿Qué hacemos? Qué impotencia y qué solos estamos”, escribió la pasajera en su cuenta.

Según relataron varios viajeros, en una de las oportunidades el piloto explicó por altavoz que la tripulación no podía continuar con el servicio porque había cumplido las horas máximas de vuelo diarias permitidas. Esa comunicación incrementó el malestar de los pasajeros, que reclamaron una respuesta concreta sobre el motivo real del retraso.

De acuerdo con lo informado por Semana, la aeronave aterrizó finalmente en Bogotá alrededor de las 6:00 a. m. del lunes 3 de noviembre, más de 24 horas después del horario originalmente previsto.

En declaraciones a la revista, Avianca lamentó los inconvenientes generados y aseguró que “el vuelo tuvo que ser reprogramado debido a un mantenimiento no programado, sumado a un cambio de tripulación necesario para continuar con el viaje”. La aerolínea afirmó que ofreció las asistencias y compensaciones correspondientes a los pasajeros, conforme a la normativa vigente.

Sin embargo, los usuarios sostienen que la atención fue deficiente. Denunciaron que, pese a las largas esperas en el aeropuerto, solo se les ofrecieron vouchers de comida, pero no alojamiento ni transporte, pese a que varios cumplían más de 12 horas sin vuelo.

“Desde ayer la compañía pospone un vuelo de salida de México. Ya es la tercera vez, más de 15 horas en el aeropuerto, con único servicio de voucher de comida. Se pierden conexiones, no se puede salir del aeropuerto, no dan información, es Godot”, escribió la usuaria Cecilia Abdo Ferez en X.

Los pasajeros señalaron que entre los afectados había adultos mayores, niños y viajeros con conexiones internacionales, quienes perdieron enlaces hacia otros destinos debido a los aplazamientos. Algunos indicaron que, al intentar comunicarse con la aerolínea por canales digitales, no obtuvieron respuestas oportunas.

Expertos en transporte aéreo explican que, según la norma de compensación al pasajero establecida por la Superintendencia de Transporte, cuando una cancelación o retraso supera las seis horas y no se brinda alojamiento o alternativas de vuelo, la compañía debe ofrecer hospedaje, alimentación, comunicación y compensación económica proporcional al tiempo de espera y distancia del trayecto.

Este episodio vuelve a poner bajo la lupa las demoras e inconvenientes logísticos en aerolíneas comerciales, especialmente durante los periodos de alta demanda. Aunque Avianca aseguró que el percance obedeció a motivos técnicos y de seguridad operacional, los usuarios insistieron en que la empresa debe mejorar la comunicación con los pasajeros para evitar situaciones similares.