Alcaldesa local de Bogotá denunció que recibió amenazas en un evento organizado por Before Club, el bar donde se fue de fiesta Jaime Esteban Moreno

Andrea Melissa Morales Cano relató que su rostro fue expuesto en redes sociales por uno de los propietarios, lo que le generó ansiedad y depresión, según su denuncia ante la Fiscalía

Pizarro confirmó que es dueña
Pizarro confirmó que es dueña del 100% de las acciones de Before Club - crédito @before_col/IG | Alcaldía Mayor de Bogotá / sitio web

La alcaldesa de Barrios Unidos Andrea Melissa Morales Cano denunció ante la Fiscalía amenazas recibidas tras un evento público realizado el 20 de junio en Bogotá (y que se extendió hasta el 21 de junio), y que fue convocado en redes sociales y liderado por la representante María del Mar Pizarro y su pareja, Andrés Solano Bautista.

Ambos figuran como los propietarios del bar Before Club, sitio en el que se llevó a cabo la fiesta de Halloween Relaja La Pelvis: Villains (a la que fue el joven de 20 años), que fue organizada por un grupo de estudiantes y egresados de la facultad de diseño de la Universidad de Los Andes, donde Moreno cursaba su licenciatura en Ingeniería de Sistemas e Informática.

Tal y como reveló W Radio, la investigación penal se abrió por el delito de amenaza, después de que Morales reportara intimidaciones y hostigamiento personales vinculados a su gestión durante esa jornada, no por Pizarro ni Solano, sino por personas que se encontraban junto a ellos en el evento que se llevó a cabo en el parque de La Araña, como se le conoce a un punto ubicado en el sector de San Felipe, en Barrios Unidos.

Andrés Solano Bautista publicó un video haciendo la invitación al evento - crédito @before.club/TikTok

Según el documento oficial (con fecha del 21 de junio, un día después del rave) donde quedó constancia de la denuncia de Morales se relató que la situación se desencadenó luego de que exigiera el cumplimiento de la normativa para espectáculos públicos durante una concentración en la que participaron más de 4.000 personas en respaldo a la reforma laboral.

“Una vez finalizado el evento sobre las 21:30 (9:30 p. m.) y en cumplimiento de mis deberes, estaba transitando por el parque mientras los agentes de tránsito y grúas realizaban operativos de control, algunos miembros de la organización del evento lanzaron insultos e improperios en mí mientras caminaba por el parque”, narró la alcaldesa.

Morales detalló que, tras el evento, Solano publicó en la cuenta de Instagram (de Before Club) fotos y videos en los que exponía una conversación previa sostenida en el parque, lo que según la funcionaria promovería la desinformación y el desacato a las autoridades locales.

Fueron varias las publicaciones en
Fueron varias las publicaciones en redes en las que se publicitó el evento gratuito y al aire libre - crédito @karolsolismenco/IG

“El sábado 21 de junio, Andrés Solano publica en la cuenta de Instagram pública una serie de fotos y apartes de videos de la conversación sostenida de manera previa en el parque, incitando a la rebelión contra el gobierno local y desinformando a sus seguidores respecto a los hechos y los motivos por los cuales no se podía permitir un evento sin control de aforo ni las medidas de seguridad, logística y mitigación de riesgos mínimas”, explicó Morales según lo que reza en el documento oficial revelado por la emisora.

La alcaldesa detalló que, a partir de esa publicación, comenzó a experimentar un aumento en la cantidad de mensajes directos que llegaron con insultos, señalamientos y amenazas a través de Instagram.

Siguiendo con el testimonio, la mandataria local contó que “desde ese 21 de junio, he venido experimentando cuadros de ansiedad, insomnio y temor constante, pues es la primera vez que alguien manifiesta abiertamente que me quiere ver muerta, o que está decidido a atentar contra mi vida”.

Solano (prenda azul con verde)
Solano (prenda azul con verde) es quien aparece de espaldas hablando con la alcaldesa - crédito @before_col/IG

A raíz de toda esta situación Morales resaltó las dificultades para lograr seguridad personal plena debido a la naturaleza de su cargo.

“Por la naturaleza de mi cargo, es imposible quedarme encerrada todo el tiempo, pero ha sido difícil tolerar todo el acoso, la violencia y el hostigamiento por redes sociales a partir de este evento”, concluyó la alcaldesa, y tras las revelaciones de varios operativos que han sido efectuados por parte de la Policía al mismo bar.

Así se vivió el rave que terminó con la presencia de las autoridades locales - crédito @before_col/IG

Las pesquisas continuarán con miras a dar con el segundo sujeto que permanece libre, y que fue identificado en un video de una de las cámaras de seguridad ubicadas dentro de Before Club.

Sin embargo, se espera conocer en los próximos días qué medidas judiciales se tomarán en el caso que denunció la alcaldesa de Barrios Unidos.

