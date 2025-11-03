Testigo revela nuevos detalles del crimen de un coronel del Ejército contra su esposa y su hijo en Pasto: “Pensé que eran bombas”

El testigo del tiroteo relató cómo la celebración familiar se transformó en una escena de terror y pánico - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Sigue la conmoción en Pasto tras conocerse que un coronel retirado del Ejército Nacional, identificado como Ariel Mora Rodríguez, disparó contra su exesposa Magda Patricia Muñoz, de 44 años, y su hijo Sebastián Mora Muñoz, de 27, en una pizzería ubicada al norte de la capital del departamento de Nariño.

Los hechos ocurrieron en la noche del 31 de octubre de 2025, durante la celebración de Halloween en la ciudad colombiana. Según información preliminar, después de cometer el crimen que dejó al joven fallecido y a la mujer internada en una Unidad de Cuidados Intensivos, el oficial retirado abordó un taxi y se disparó a sí mismo.

Aunque el hecho es materia de investigación por parte de las autoridades, uno de los testigos de los hechos narró los momentos de angustia que sufrieron por cuenta del ataque considerado como violencia intrafamiliar.

En declaraciones a El Tiempo, el hombre, que no reveló su identidad por seguridad, acudió al establecimiento junto a su pareja sentimental y su mascota, como solían hacerlo cada viernes tras una semana de trabajo, destacando que el ambiente en el lugar se mantenía acorde a la celebración de ese día.

“Yo estaba dentro de la pizzería, la familia que protagonizó el hecho estaba afuera, solo nos separaba un enorme ventanal, cuando nosotros llegamos no me percate de haberlos visto, tal vez pudieron haber llegado y no nos dimos cuenta”, expresó el testigo al diario bogotano.

Tensión en la pizzería

En un momento, el hombre escuchó dos fuertes estallidos, pero aseguró que en un primer momento, pensó que habrían sido dos globos, al considerar que el local estaba decorado para la Noche de Brujas. No obstante, al escuchar otros dos fuertes estallidos, el lugar pasó de la tranquilidad al caos.

“Cuando se hicieron los dos primeros disparos yo pensé que fueron las bombas, pero yo quedé con la duda porque me parecieron muy duros los estruendos (...) enseguida escuché el tercero y cuarto estruendo, entonces alguien gritó muy fuerte son tiros, son tiros, fue entonces cuando se sintieron otros tiros afuera del lugar, nos metimos debajo de la mesa como lo hicieron otras personas”, explicó.

El testigo relató que, tras los disparos, él y otros clientes se refugiaron bajo las mesas. Desde esa posición, observó cómo el gran ventanal comenzaba a desmoronarse en pedazos, aparentemente alcanzado por una bala.

“Yo miré hacia fuera y pude ver que el gran ventanal comenzó a caer en pedazos, seguramente una bala hizo impacto y lo destruyó por completo”, narró al medio. El miedo los llevó a arrastrarse por el suelo, recorriendo cerca de ocho metros hasta la cocina, donde se refugiaron junto a otros comensales.

El testigo advirtió a quienes estaban en la puerta de la cocina que se adentraran más, pues la situación aún no se había resuelto.

Lo que ocurrió tras el crimen

Pasados unos minutos, cuando la tensión disminuyó, el testigo y su acompañante regresaron a su mesa para recuperar sus pertenencias. Fue entonces cuando observó a un hombre tendido en el suelo dentro del local, con una herida visible en la frente.

Al salir hacia la entrada, la escena era aún más impactante: “Vi a una mujer que estaba tirada en el piso, vestía de blanco y todo su estómago estaba cubierto de sangre, la gente gritaba llamen a las ambulancias”, describió.

Además, el testigo indicó a El Tiempo que, en un primer momento, pensó que se trataba de un ataque perpetrado por sicarios, posiblemente relacionado con un ajuste de cuentas.

Finalmente, cuestionó la tardanza de los equipos de emergencia al lugar de los hechos, aunque reconoció que pudo influir en las actividades nocturnas de ese día.

“Las ambulancias y la Policía tardaron en llegar al lugar, seguramente por el alto tráfico que se registraba en la ciudad y por tratarse de una noche de mucho festejo", concluyó.

Tras vivir momentos de pánico, angustia y zozobra, el testigo decidió junto a su pareja y su mascota abandonar el sitio y buscar refugio en otro restaurante de Pasto.