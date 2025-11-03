Colombia

Testigo revela nuevos detalles del crimen de un coronel del Ejército contra su esposa y su hijo en Pasto: “Pensé que eran bombas”

Un coronel retirado del Ejército disparó contra su exesposa y su hijo durante una celebración de Halloween, generando pánico entre los clientes y retrasos en la atención de emergencias debido al tráfico en la ciudad

Guardar
El testigo del tiroteo relató
El testigo del tiroteo relató cómo la celebración familiar se transformó en una escena de terror y pánico - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Sigue la conmoción en Pasto tras conocerse que un coronel retirado del Ejército Nacional, identificado como Ariel Mora Rodríguez, disparó contra su exesposa Magda Patricia Muñoz, de 44 años, y su hijo Sebastián Mora Muñoz, de 27, en una pizzería ubicada al norte de la capital del departamento de Nariño.

Los hechos ocurrieron en la noche del 31 de octubre de 2025, durante la celebración de Halloween en la ciudad colombiana. Según información preliminar, después de cometer el crimen que dejó al joven fallecido y a la mujer internada en una Unidad de Cuidados Intensivos, el oficial retirado abordó un taxi y se disparó a sí mismo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque el hecho es materia de investigación por parte de las autoridades, uno de los testigos de los hechos narró los momentos de angustia que sufrieron por cuenta del ataque considerado como violencia intrafamiliar.

En declaraciones a El Tiempo, el hombre, que no reveló su identidad por seguridad, acudió al establecimiento junto a su pareja sentimental y su mascota, como solían hacerlo cada viernes tras una semana de trabajo, destacando que el ambiente en el lugar se mantenía acorde a la celebración de ese día.

“Yo estaba dentro de la pizzería, la familia que protagonizó el hecho estaba afuera, solo nos separaba un enorme ventanal, cuando nosotros llegamos no me percate de haberlos visto, tal vez pudieron haber llegado y no nos dimos cuenta”, expresó el testigo al diario bogotano.

El ataque armado en una
El ataque armado en una pizzería de Pasto dejó a la ciudad conmocionada durante la noche de Halloween - crédito redes sociales

Tensión en la pizzería

En un momento, el hombre escuchó dos fuertes estallidos, pero aseguró que en un primer momento, pensó que habrían sido dos globos, al considerar que el local estaba decorado para la Noche de Brujas. No obstante, al escuchar otros dos fuertes estallidos, el lugar pasó de la tranquilidad al caos.

“Cuando se hicieron los dos primeros disparos yo pensé que fueron las bombas, pero yo quedé con la duda porque me parecieron muy duros los estruendos (...) enseguida escuché el tercero y cuarto estruendo, entonces alguien gritó muy fuerte son tiros, son tiros, fue entonces cuando se sintieron otros tiros afuera del lugar, nos metimos debajo de la mesa como lo hicieron otras personas”, explicó.

El testigo relató que, tras los disparos, él y otros clientes se refugiaron bajo las mesas. Desde esa posición, observó cómo el gran ventanal comenzaba a desmoronarse en pedazos, aparentemente alcanzado por una bala.

Ariel Mora Rodríguez, coronel retirado
Ariel Mora Rodríguez, coronel retirado del Ejército, disparó contra su exesposa y su hijo en un local del norte de Pasto - crédito Captura de Pantalla

“Yo miré hacia fuera y pude ver que el gran ventanal comenzó a caer en pedazos, seguramente una bala hizo impacto y lo destruyó por completo”, narró al medio. El miedo los llevó a arrastrarse por el suelo, recorriendo cerca de ocho metros hasta la cocina, donde se refugiaron junto a otros comensales.

El testigo advirtió a quienes estaban en la puerta de la cocina que se adentraran más, pues la situación aún no se había resuelto.

Lo que ocurrió tras el crimen

Pasados unos minutos, cuando la tensión disminuyó, el testigo y su acompañante regresaron a su mesa para recuperar sus pertenencias. Fue entonces cuando observó a un hombre tendido en el suelo dentro del local, con una herida visible en la frente.

Al salir hacia la entrada, la escena era aún más impactante: “Vi a una mujer que estaba tirada en el piso, vestía de blanco y todo su estómago estaba cubierto de sangre, la gente gritaba llamen a las ambulancias”, describió.

Imagen de referencia - La
Imagen de referencia - La Policía Metropolitana de Pasto y la Fiscalía General de la Nación investigan los motivos y circunstancias del crimen familiar - crédito CUARTOSCURO.COM

Además, el testigo indicó a El Tiempo que, en un primer momento, pensó que se trataba de un ataque perpetrado por sicarios, posiblemente relacionado con un ajuste de cuentas.

Finalmente, cuestionó la tardanza de los equipos de emergencia al lugar de los hechos, aunque reconoció que pudo influir en las actividades nocturnas de ese día.

Las ambulancias y la Policía tardaron en llegar al lugar, seguramente por el alto tráfico que se registraba en la ciudad y por tratarse de una noche de mucho festejo", concluyó.

Tras vivir momentos de pánico, angustia y zozobra, el testigo decidió junto a su pareja y su mascota abandonar el sitio y buscar refugio en otro restaurante de Pasto.

Temas Relacionados

Asesinato en NariñoViolencia intrafamiliarCrimen en NariñoCoronel retirado del EjércitoTestigo del crimenAriel Mora RodríguezAsesinato en una pizzeríaEjército NacionalMagda Patricia MuñozSebastián Mora MuñozColombia-Noticias

Más Noticias

Cruzeiro sigue de cerca la ausencia de Neiser Villarreal en los entrenamientos de Millonarios: el caso podría llegar a la FIFA

El delantero debía presentarse a entrenamientos con el cuadro Embajador, pero según el entrenador de la selección Colombia sub-20, viajó a Tumaco para visitar a su familia

Cruzeiro sigue de cerca la

María Fernanda Cabal se sumó a las críticas contra Petro por su hipótesis de la toma del Palacio de Justicia: “No estaría en la Presidencia”

El presidente colombiano aseguró que la muerte de los magistrados no fueron alcanzados por armas del M-19

María Fernanda Cabal se sumó

Petro insistió en que Colombia debe “salir de la economía ilícita del oro”: “Se hace cambiando el rumbo del código minero de Pastrana”

El mandatario señala que la transformación del sector aurífero es clave para la paz, sugiriendo que la riqueza minera beneficie a la sociedad y no a grupos ilegales o allegados al poder

Petro insistió en que Colombia

Defensora de Derechos Humanos venezolana denunció que su visa fue negada por el Gobierno Petro: “Estoy en condición irregular”

Ligia Bolívar, activista venezolana, enfrenta la pérdida de empleo y acceso a salud tras la negativa de renovación de su residencia, situación que afectaría a otros migrantes en condiciones similares

Defensora de Derechos Humanos venezolana

Andrés Forero se volvió a despachar contra el nombramiento de Bernardo Camacho como Superintendente de Salud: “Maraña de impedimentos”

El congresista del Centro Democrático le recordó a Camacho de “acumular sanciones judiciales y de dejar sin atención médica a miles de afiliados” debido a retrasos en pagos a clínicas

Andrés Forero se volvió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

La inesperada reacción de Beéle

La inesperada reacción de Beéle tras la polémica por su lugar en el concierto de Shakira en Bogotá

Aida Victoria Merlano se sinceró entre lágrimas sobre la compra de su finca y el drama con Juan David Tejada

“No todo tiene que verse bien para estar bien”: el mensaje de Luisa Fernanda W sobre la autenticidad en redes sociales

Yina Calderón tranquiliza a sus hermanas tras los roces en ‘La mansión de Luinny’: “Estoy bien”

Westcol acusó a Feid de haber saboteado el lanzamiento de su videoclip musical: “Es mi único enemigo”

Deportes

Cruzeiro sigue de cerca la

Cruzeiro sigue de cerca la ausencia de Neiser Villarreal en los entrenamientos de Millonarios: el caso podría llegar a la FIFA

El entrenador de Club León comenzó a asimilar la salida de James Rodríguez: “Se le acaba el contrato”

Cuándo es el partido de vuelta de América de Cali vs. Atlético Nacional por Copa Colombia, luego de la goleada en el Atanasio Girardot

Miguel Borja, blanco de críticas de la prensa y los hinchas luego de fallar penal en la derrota de River Plate contra Gimnasia

Denuncian que Deportivo Pereira estaría incumpliendo suspensión de actividades ordenada por el Gobierno: habrían citado a los futbolistas a entrenar