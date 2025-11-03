Mujer fue asesinada a tiros dentro de su casa y frente a sus hijos en Bolívar: estaba en una reunión familiar

La víctima fue perseguida hasta una de las habitaciones donde el agresor la atacó a tiros - crédito Montaje Infobae

El municipio de Villanueva, en el norte de Bolívar, enfrenta una situación dolorosa tras el asesinato de Mayra Alejandra Aycardi de Arco en su vivienda.

El ataque ocurrió a las 10:15 p. m. del sábado 1 de noviembre de 2025, en el sector conocido como La Invasión, mientras la víctima compartía con familiares en la terraza de su casa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dos sicarios en moto irrumpieron en la escena y el parrillero abrió fuego sin aviso previo ante la presencia de varios testigos, incluidos los hijos de la víctima.

De acuerdo con la información de las autoridades, Aycardi de Arco, de 30 años, buscó refugio al interior de su casa, mientras el agresor la siguió y le disparó en una de las habitaciones.

Imagen de referencia. Mayra Aycardi fue atacada a tiros en una de las habitaciones de su casa - crédito Pixabay

Fueron los propios testigos quienes relataron a la Policía que la mujer quedó tendida entre dos camas.

Tras recibir múltiples impactos de bala, Mayra Alejandra Aycardi fue trasladada de emergencia a la ESE de Villanueva, como detalló El Universal.

El personal médico logró estabilizarla y decidió remitirla de inmediato a Cartagena, donde la ingresaron en la Clínica Madre Bernarda. La Policía de Bolívar informó que la víctima falleció poco después de su ingreso, y que la inspección judicial del cadáver la realizó el equipo de Criminalística de la Sijín, de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Sobre las posibles razones del crimen, las autoridades mantienen prudencia. Hasta el momento, la Policía de Bolívar no ha dado a conocer hipótesis públicas sobre el móvil del atentado ni ha revelado avances en la investigación. No obstante, la institución intenta establecer si el homicidio podría estar relacionado con actividades de microtráfico en la zona, donde existen antecedentes de disputas entre bandas criminales.

El impacto de este suceso se reflejó rápidamente en las redes sociales, donde numerosos mensajes de despedida y dolor acompañaron la noticia.

El equipo de criminalística de la Sijin de Cartagena se encargó de la inspección judicial del cadáver - crédito Colprensa

“Ay nena, ve con Dios. Esto que te hicieron es de no tener corazón, y delante los niños. Tan joven y llena de vida”, compartieron allegados en distintas plataformas.

El cuerpo de Aycardi De Arco permanece en la morgue de Medicina Legal, en el barrio Zaragocilla de Cartagena, mientras la familia espera los trámites pertinentes.

Cifras de homicidios en Cartagena, Bolívar: 273 homicidios en lo corrido del 2025

De acuerdo con los datos compartidos por Cartagena Cómo Vamos (programa privado que muestra la calidad de vida de los cartageneros), la ciudad registró un total de 273 homicidios en lo que va de 2025, con corte hasta el 31 de octubre del presente año. Esta cifra que representa una reducción del 4% frente al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 285 casos.

Esta información proviene del análisis que la organización realizó con base en reportes del Instituto de Medicina Legal. Aunque los datos reflejan una leve disminución, desde Cartagena Cómo Vamos se insiste en que la violencia letal sigue afectando la calidad de vida.

Los meses más críticos en Cartagena en temas de homicidio fueron junio, julio y agosto - crédito Pexels

El programa sostiene que “la violencia homicida tiene un impacto profundo en la calidad de vida, al afectar la confianza ciudadana, la seguridad comunitaria y las dinámicas sociales”, informó.

Los efectos del sicariato y homicidios por encargo, continúan presentes en la vida cotidiana y la percepción de seguridad en los barrios.

El estudio indica que el 96 % de las víctimas son hombres y que el 70 % corresponde a personas entre 20 y 39 años, lo que subraya la relevancia de estrategias que fortalezcan la inclusión educativa y la empleabilidad.

Los meses más críticos fueron junio, julio y agosto, con concentraciones de 15%, 13% y 17% de los casos respectivamente.

El informe de Cartagena Cómo Vamos aclara que “el homicidio por encargo continúa siendo un factor relevante”.