Más de 19.000 tortugas marinas llegaron al archipiélago de San Andrés bajo la protección de la Armada de Colombia: así fue el momento

Miles de crías de tortuga lograron llegar al océano gracias a la labor de la Armada y organizaciones ambientales, que refuerzan la conservación de especies amenazadas en el archipiélago y promueven la educación ecológica en la región - prensa Armada de Colombia

El reciente acompañamiento de la Armada de Colombia a la travesía de más de 19.000 tortugas marinas hacia el mar en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina marcó un hito en la protección de especies en peligro.

Este esfuerzo, enmarcado en el proyecto “Santuario Azul de las Tortugas de Mar”, convirtió a los cayos del departamento en un santuario natural que, además de albergar a estas tortugas, recibe a decenas de aves migratorias durante la temporada invernal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Comando Específico de San Andrés y Providencia, a través del Batallón de Infantería de Marina No. 11, supervisó la eclosión de 155 nidos, permitiendo que miles de neonatos inicien su vida en el océano.

La colaboración interinstitucional ha permitido avances en el registro, marcación y conteo de nidos, mejorando la obtención de datos para la conservación y el resguardo de tortugas marinas en el Caribe colombiano - prensa Armada de Colombia

Cayo Serrana destaca como el principal punto de concentración de nidos de las tres especies presentes en el archipiélago: la tortuga carey, la cabezona y la verde. La primera, catalogada en peligro crítico de extinción, y las otras dos, también amenazadas, encuentran en este entorno uno de los mayores refugios de anidación del Caribe colombiano.

La colaboración entre la Armada de Colombia y la Fundación Tortugas del Mar, mediante el Proyecto Fi Wii Riif, permitió avances significativos en el monitoreo y marcación de estos reptiles.

La Armada de Colombia acompaña la travesía de más de 19.000 tortugas marinas hacia el mar en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - crédito prensa Armada de Colombia

En 2025, la donación de equipos especializados facilitó el registro de la presencia de tortugas, el conteo de desoves y la identificación de arribos a los cayos bajo jurisdicción nacional. Este trabajo conjunto fortaleció la obtención de datos clave para la conservación de las especies.

Para los Infantes de Marina que prestan servicio en el archipiélago, la experiencia trasciende el ámbito militar. Su labor incluye la protección activa de la Reserva de Biósfera SeaFlower, reconocida por su biodiversidad.

Con el respaldo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina), los infantes reciben formación continua en técnicas de protección de nidos, marcación de ejemplares y reconocimiento de especies, asegurando condiciones óptimas para la eclosión y el resguardo de los neonatos hasta su llegada al mar, proceso que se completa tras aproximadamente 45 días de incubación.

Cayo Serrana destaca como el principal punto de anidación de tortuga carey, cabezona y verde en el Caribe colombiano - crédito prensa Armada de Colombia

El impacto del proyecto se extiende a la comunidad educativa. Más de siete instituciones del departamento fueron escenario de jornadas de sensibilización lideradas por la institución militar y fundación.

Estas actividades buscan fomentar la conciencia sobre la riqueza de la Reserva de Biósfera SeaFlower y la función ecológica de las tortugas, consideradas “jardineros de los corales” por su papel en el control de algas en los arrecifes.

La caza y comercialización de la tortuga carey está prohibida desde la resolución 1032 de 1977, y la educación ambiental enfatiza la ilegalidad y el impacto negativo del consumo de estas especies.

Más de siete instituciones educativas participan en jornadas de sensibilización sobre la importancia ecológica de las tortugas marinas en la Reserva de Biósfera SeaFlower - crédito prensa Armada de Colombia

El teniente coronel Moisés Palerm, comandante del Batallón de Infantería de Marina No. 11, subrayó la relevancia del proyecto al declarar: “Nos encontramos en Isla Bolívar para contarles de lo feliz que nos sentimos en la Armada Nacional, porque ya estamos culminando nuestra temporada de anidación de tortugas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Santuario Azul de las Tortugas de Mar es el proyecto medioambiental más importante que tienen las Fuerzas Militares de Colombia”.

Durante la temporada de anidación, que se extiende desde finales de mayo hasta diciembre, la Armada visitó más de 14 colegios del archipiélago para capacitar a los jóvenes y motivarlos a proteger a las tortugas carey, cabezona y verde.

El proyecto Santuario Azul de las Tortugas de Mar convierte a los cayos del archipiélago en un refugio clave para especies en peligro de extinción - crédito prensa Armada de Colombia

El comandante detalló la magnitud de la anidación en la región: “Puntualmente en la isla Bolívar, se encuentran 70 nidos, de las cuales son de la tortuga carey. Cuando nosotros comenzamos a analizar los nidos de tortuga carey que hay en el Caribe colombiano, hablando del continente, y en el Pacífico, no logran llegar a diez o veinte nidos. Solo en esta isla tenemos 70 nidos de esa especie y si hablamos del archipiélago en general, superamos los 200 nidos”.

La protección de los nidos es una tarea compleja debido a la alta mortalidad de los neonatos. Palerm explicó: “Cuando las tortugas salen del nido a su recorrido al mar, que son aproximadamente 20, 30 metros que ellas recorren, se pierde el 90% de los animales. Todo tipo de especies las consume: las iguanas, los cangrejos, los pájaros”.

Infantes de Marina reciben formación en protección de nidos y marcación de ejemplares para asegurar la supervivencia de los neonatos - crédito prensa Armada de Colombia

El teniente coronel continuó explicando que “por dar un número particular, de esas cien tortugas que salgan de un nido, solo diez podrían llegar al mar. Y adicional a eso, se perdería 90% ya en el mar. O sea, que de un nido de 100 tortugas, solo una sola llegaría a la adultez”.

Para contrarrestar esta situación, la Armada implementó la actividad denominada “escolta”, que consiste en proteger a los neonatos durante su trayecto al mar, incrementando así sus posibilidades de supervivencia.

La protección de nidos y la actividad de escolta aumentan la supervivencia de neonatos, enfrentando la alta mortalidad natural de las tortugas marinas - crédito prensa Armada de Colombia

Según Palerm, “eso garantiza que a la adultez puedan llegar aproximadamente diez tortugas. Esto busca llegar a un punto de equilibrio dentro del marco de poder proteger a estas especies que se encuentran en peligro crítico y peligro crítico de extinción”.

Palerm concluyó: “El eslogan de la Armada Nacional es proteger el azul de la bandera y lo que queremos es contribuir para que ese azul siempre permanezca vivo”.