Hallaron al ciudadano estadounidense que estaba desaparecido luego de visitar el cerro de Monserrate en Bogotá: está herido

El norteamericano de origen asiático Tenzing Namgil presentó signos de hipotermia y agotamiento físico

crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Se confirmó que el ciudadano estadounidense de origen asiático Tenzing Namgil que se encontraba desaparecido desde el sábado, 1 de noviembre de 2025, fue hallado con vida. La noticia se confirmó a través de un mensaje compartido por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, pasadas las 10:25 a. m. del lunes 3 de noviembre de 2025.

Namgyl permaneció desaparecido tres días en inmediaciones del cerro de Guadalupe, en Bogotá.

De acuerdo con lo que se mencionó en el informe oficial, el estadounidense se extravió el sábado 1 de noviembre de 2025 y fue localizado a las 9:42 a.m. del mismo lunes 3 por un equipo de Bomberos Bogotá, unidad Rescate # 1 a cargo del bombero Ronald Méndez.

El operativo culminó entre el Río San Francisco y Vicacha, cerca de la segunda compuerta.

La Policía Metropolitana de Bogotá y los Bomberos coordinaron acciones con Defensa Civil y Ejército Nacional para ampliar el operativo de búsqueda que terminó de manera satisfactoria - crédito Secretaría de Gobierno

Namgyl presentó signos de deshidratación e hipotermia al ser encontrado y dijo estar exhausto, motivo por el cual el equipo de rescate le brindó atención de primeros auxilios en el sitio.

En la búsqueda estuvieron involucrados Bomberos Oficiales de Bogotá, Alcaldía local de Candelaria, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, Idiger, Defensa Civil, Ponalsar, Policía Cívica, Carabineros, Policía de Turismo y guardabosques de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB), que por tierra, y aire acompañaron las labores que tuvieron un final feliz, y que el ciudadano extranjero de seguro no olvidará tras su paso por Bogotá.

En el reporte se confirmó también que “el paciente fue estabilizado, para ser trasladado y entregado a ambulancia”, y “presenta trauma en miembro inferior derecho, y algunas laceraciones. Su estado es consciente”.

Noticia en desarrollo...

