Colombia

“‘El Tigre’ ruge en el Movistar Arena”: así se vive la convención de los ‘defensores de la patria’ en apoyo a Abelardo de la Espriella

Miles de ciudadanos de todo el país llegaron a la capital colombiana para participar en el evento. Con más de 15.000 asistentes, el precandidato se presenta ante la multitud como la persona más acertada para llevar las riendas de Colombia en 2026

Ciudadanos de todas las regiones llegaron a Bogotá para respaldar a De la Espriella - crédito cortesía Infobae Colombia

Miles de personas llegaron desde temprano el Movistar Arena de Bogotá para participar en “La gran convención nacional de defensores de la patria”, el evento político que convocó Abelardo de la Espriella, el 3 de noviembre.

Se espera que más de 15.000 asistentes presencien el lanzamiento de su campaña presidencial por firmas, consolidando el interés que genera su propuesta en sectores conservadores del país.

El precandidato se posiciona como un outsider dispuesto a defender valores tradicionales como la propiedad privada y la familia, y busca convertirse en un competidor sólido frente a los partidos más establecidos.

Más de 15.000 asistentes se reunieron en Bogotá para participar en la convención de Abelardo de la Espriella - crédito cortesía a Infobae Colombia

Para reforzar su convocatoria, De la Espriella contará en el escenario con figuras reconocidas como el conferencista evangélico Daniel Habif, la congresista republicana norteamericana María Elvira Salazar y la presentadora española Eva Rey.

El evento también tendrá invitados del ámbito deportivo y del entretenimiento, como al exdelantero de la selección Colombia Faustino Asprilla y comediantes que hicieron parte del elenco de Sábados Felices, como Alerta, Peter Albeiro y Barbarita. La combinación de política, deportes y humor busca generar un encuentro amplio y atractivo para quienes se consideran “defensores de la patria”.

Las imágenes que circulan muestran un Movistar Arena casi lleno, con los tres niveles de gradería ocupados en su mayoría, lo que refleja la magnitud del interés por escuchar directamente al precandidato. Según sus organizadores, el evento representa un hito en Colombia por su carácter político y de precampaña con una convocatoria masiva.

El evento refleja un momento histórico para la precampaña política en Colombia, de acuerdo con Abelardo de la Espriella - crédito cortesía Infobae Colombia

Asistentes provenientes de diferentes regiones del país llegaron a Bogotá para formar parte de la convención; muchos destacan que el encuentro no solo busca respaldar a un candidato, sino reforzar los ideales que consideran fundamentales en la contienda electoral de 2026.

El precandidato De la Espriella se enfrenta al reto de consolidarse como una opción viable frente a sectores más tradicionales de la ultraderecha, incluyendo miembros del Centro Democrático, partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que mantienen reservas sobre su candidatura; sin embargo, la respuesta de la ciudadanía en el evento sugiere que existe un grupo importante dispuesto a respaldarlo y participar activamente en su movimiento político.

A medida que avanza la jornada, los organizadores esperan que la afluencia supere las proyecciones iniciales, consolidando un escenario de convocatoria sin precedentes en eventos de precampaña política en Colombia.

La convención busca consolidar el movimiento de “defensores de la patria” de cara a 2026 - crédito @valegarciaco93/X

En redes sociales, ciudadanos han expresado su entusiasmo con mensajes como “En el Movistar Arena, esto va a ser una locura. Hoy le vamos a mostrar a Colombia cómo ruge la manada del tigre”. Bajo el hashtag “#RugeElMovistar”, los usuarios comparten que actores, artistas y personas de diferentes sectores se unen a este movimiento, con el que buscan demostrar su respaldo al precandidato y apoyar su aspiración de convertirse en el próximo presidente de la República en 2026, como sucesor de Gustavo Petro.

Así, familias con niños y otros asistentes ocupan sus lugares en el Movistar Arena, entonando arengas y cantando junto al himno de campaña que el DJ puso, en apoyo a De la Espriella, que se presenta como “El Tigre”.

Según comentó a Infobae Colombia, su enfoque se encuentra en valorar a las personas por su participación y compromiso, sin hacer distinciones basadas en dinero o regalos, como suele ocurrir en la política colombiana.

Ciudadanos de diferentes regiones destacaron que su asistencia busca respaldar ideales fundamentales para la contienda electoral de 2026 - crédito @JairoBerdugo/X

Durante una entrevista con Infobae Colombia, el precandidato afirmó: “Yo me quiero encontrar con mi gente, con mi pueblo, porque esa es la verdadera alianza que he hecho. Esto no es una alianza política con las viejas castas, con los grandes poderes, con el ‘bobocentrismo’. Mi comunión ha sido con la gente, con el pueblo, y eso es lo que representa llenar el Movistar sin buses, sin dar tamales, sin repartir nada, solamente fervor”.

Bajo el hashtag #RugeElMovistar, usuarios de redes sociales compartieron su entusiasmo por el evento - crédito @AbelardoPTE/X

