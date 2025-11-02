Colombia

Sellaron un bar con fachada de ‘sindicato’ en el barrio Restrepo, Bogotá, durante Halloween: un perro policía detectó tusi y marihuana

La Policía reportó que el operativo fue sorpresa para los integrantes. Las autoridades informaron la captura de un hombre que tenía un revólver

Guardar
El bar era un establecimiento
El bar era un establecimiento clandestino que usaba una fachada de sindicato. Las autoridades encontraron drogas y armas en los participantes - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

El hallazgo de drogas, armas blancas y un revólver calibre 32 en un bar del barrio Restrepo, en el sur de Bogotá, dejó al descubierto las verdaderas actividades detrás de un supuesto “sindicato” durante la noche de Halloween.

El operativo conjunto fue realizado por la Policía Metropolitana y entidades del Distrito, que sorprendieron a los asistentes del establecimiento en el que utilizaba esa fachada para ocultar actos ilícitos, según confirmó la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el procedimiento, uniformados y funcionarios de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Alcaldía Local y Personería se desplegaron en el lugar, e incautaron varias dosis de tusi, marihuana y cocaína.

La revisión incluyó la intervención de Roco, un canino especializado en detección de sustancias estupefacientes, que permitió localizar puntos y personas con posesión de droga. Además, los agentes encontraron armas blancas en poder de algunos asistentes.

La presencia policial fue determinante para frustrar el intento de uno de los sujetos de ocultar entre los muebles un arma de fuego.

Aunque el implicado trató de despistar a las autoridades, sus nervios lo traicionaron, y su inusual comportamiento facilitó su captura en flagrancia.

Allanamiento y sellamiento de bar clandestino en el barrio Restrepo - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

“El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser judicializado por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones”, informó la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado.

Las actuaciones irregulares del bar, sumadas a la detección de estupefacientes y la permisividad hacia quienes portaban armas, motivaron la suspensión temporal del establecimiento. La medida responde también a la falta de la documentación necesaria para operar legalmente, con el riesgo la seguridad de clientes y vecinos.

En referencia a estos hechos, César Restrepo, secretario de Seguridad, explicó: “Este operativo hace parte del plan especial de control y prevención desplegado en toda la ciudad durante la celebración de Halloween, con el objetivo de garantizar espacios seguros, prevenir riñas, controlar el expendio de drogas y reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol y sustancias ilícitas”.

El capturado tenía en su
El capturado tenía en su poder un revolver calibre 32, mientras estaba en el bar, en el barrio Restrepo - crédito Secretaría de Seguridad

Las autoridades distritales reiteraron el llamado a los propietarios de establecimientos nocturnos para que cumplan con los requisitos legales y colaboren con operativos que buscan preservar la seguridad ciudadana.

La Secretaría recordó que cuatro de cada diez homicidios en Bogotá se originan por riñas en espacios como bares y discotecas, una estadística que refuerza la importancia de acciones preventivas durante celebraciones de alta afluencia como Halloween.

Las estrategias que usó la Alcaldía de Bogotá para evitar tragedias en Halloween, una de las celebraciones más resultados fatales en la ciudad

La capital colombiana intensificó las acciones preventivas y pedagógicas de cara a la celebración de Halloween con el despliegue de más de 150 actividades dirigidas a evitar riñas, violencia, acoso y el porte de armas en espacios públicos.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia lideró esta estrategia multidisciplinaria que abarcó colegios, zonas de rumba y centros comerciales, bajo el lema “En octubre el truco es cuidar”.

El foco central de la campaña consistió en promover la reflexión y el autocuidado, para que las personas afronten situaciones de alta concurrencia de manera pacífica.

Fiesta de Halloween terminó en
Fiesta de Halloween terminó en tragedia en Bogotá. El joven Jaime Esteban Moreno murió tras ser brutalmente golpeado - crédito Reuters

Las autoridades advirtieron que comportamientos como la instrumentalización de menores con fines delictivos, la mendicidad ajena, la violencia de género, el acoso sexual y el porte de armas cortopunzantes suelen incrementarse durante estas fechas, por lo que se reforzaron las acciones en terreno.

La iniciativa incluyó intervenciones lúdicas y talleres para fomentar la gestión de emociones y la resolución de conflictos sin violencia.

Según explicó Alejandro Reyes Lozano, director de Prevención y Cultura Ciudadana de la Secretaría: “Estamos en las diferentes localidades de la ciudad llevando mensajes de prevención para que las personas celebren Halloween de manera pacífica y sin excesos. Cuidar a los niños, niñas y jóvenes es una prioridad en esta celebración para prevenir situaciones de violencia. Entidades del Distrito, actores privados y gremios de la ciudad se han sumado a esta iniciativa para tener una celebración en paz y segura”.

Entre las principales recomendaciones para celebrar sin riesgos, las autoridades aconsejaron: no portar objetos cortopunzantes, planear previamente la ruta y compartirla con allegados, revisar los dulces antes de consumirlos, no normalizar la violencia de género y solicitar ayuda a la línea 123 ante cualquier situación incómoda o irregular.

Temas Relacionados

Bar clandestino RestrepoHalloweenFachada sindicatoSeguridad BogotáTusiMairhuanaColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez habla de su tío Álvaro Gómez Hurtado por los 30 años de su asesinato: “Su crimen sigue impune”

A 30 años del asesinato, el sobrino del líder político expuso en un acto conmemorativo las fallas del proceso judicial, la exoneración de implicados y la falta de sanciones por testimonios falsos

Enrique Gómez habla de su

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

El volante cartagenero abandonó el campo con dolor agudo en la espalda. Su recuperación es incierta

Jorge Carrascal sufrió lesión con

Se conoció nuevo video de los momentos previos al accidente en la av. Mutis de Bogotá, que dejó dos muertos: se ve quiénes se suben al carro

Por este caso buscan al conductor del vehículo, quien no es el propietario del automotor que ocasionó el siniestro, el cual cobró la vida de Carlos Mario Cavadía Sierra y Viviana Marcela Suárez Isaza. El conductor tuvo que salir a aclarar lo ocurrido debido a varias publicaciones que circulan en las redes sociales

Se conoció nuevo video de

Cayó alias Gol, presunto miembro del Clan del Golfo en Barranquilla: lo capturaron con siete kilos de cocaína

Según la investigación, este sujeto estaría bajo las órdenes de alias Nequi, señalado líder del grupo armado, que tendría el control de la comercialización de drogas en la capital colombiana

Cayó alias Gol, presunto miembro

Germán Vargas Lleras habló sobre Iván Cepeda y la consulta del Pacto Histórico, además envió mensaje a los candidatos: “Se acabó el tiempo”

El exvicepresidente y líder de Cambio Radical señaló que el surgimiento de la izquierda radical marca una coyuntura trascendental para Colombia

Germán Vargas Lleras habló sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Karina García se sinceró sobre

Karina García se sinceró sobre sus inseguridades y sorprendió al mostrarse sin maquillaje en ‘La mansión de Luinny’

Así fue el concierto de Ryan Castro en Bogotá: el cantante dedicó emotivas palabras a sus fans y lanzó aviso con el que emocionó a muchos

Los momentos más recordados de la única presentación de Diomedes Díaz en el estadio El Campín de Bogotá, tras cumplirse 20 años

Karina García habló de su rol como madre y las precauciones que toma antes de presentar una pareja a su hija: “Supercuidadosa”

Mon Laferte regresa a Colombia con su “Femme Fatale Tour” en mayo de 2026: fechas y ciudades

Deportes

Jorge Carrascal sufrió lesión con

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano

Juan Pablo Montoya eligió quién ganaría una definición entre Max Verstappen y Fernando Alonso en la Fórmula 1: “Podrías voltear la pregunta”

Así formarían Atlético Nacional y América de Cali para las semifinales de la Copa Colombia: se juega la ida en Medellín