Este es el nombre del conductor que causo el accidente que le costó la vida a dos personas el 31 de octubre en Bogotá

El brutal accidente ocurrido en la mañana del 31 de octubre de 2025, que dejó dos personas muertas y al menos tres más heridas y causó daños materiales a un bus del Sitp y otros vehículos, continúa siendo tema de discusión en la ciudad debido a la conducta del conductor, quien huyó de la escena en el occidente de Bogotá.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 6:45 a.m. en la avenida José Celestino Mutis (calle 63) con carrera 98, cuando un vehículo particular Volkswagen blanco perdió el control. El automóvil cruzó el separador, colisionó violentamente contra tres motocicletas y un bus zonal del sistema de transporte público, y terminó volcado con graves daños en su carrocería.

Si bien la investigación por el accidente ha sido complicada porque el conductor se dio a la huida, un pronunciamiento oficial de Edwin Delgado y Camila Bermúdez, la pareja que fue involucrada en el accidente, reveló el nombre del conductor que causo el siniestro.

La pareja señaló que un hombre identificado como Rubén Romero era el que se encontraba al volante al momento del accidente. Explicaron que esta persona es un conocido al que le fue entregado el vehículo para que lo llevara a lavar por orden de sus propietarios.

“Llamamos al señor Rubén Romero, ¿quién es? Es quien me lava el carro. Y a más de uno le ha manejado el vehículo. Él presta ese servicio de manejo de carros, taxis, es muy conocido, me duele mencionarlo y exponerlo", se lee en el pronunciamiento.

