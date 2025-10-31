Salieron a la luz los detalles que llevaron a la caída de alias el Viejo por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: su hijastro fue clave

La detención de alias el Viejo representa un avance clave en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito composición fotográfica

La captura de Simeón Pérez Marroquín, conocido como “el Viejo”, marcó un avance decisivo en la investigación sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía General de la Nación sostiene que Pérez habría sido el enlace clave entre quienes ordenaron el crimen y los autores materiales, reforzando la hipótesis que apunta a la participación de la Segunda Marquetalia en el hecho.

Durante cinco horas de audiencias se conoció cómo se desarrolló la operación que culminó con la detención de Pérez, el lunes 27 de octubre de 2025, en la finca El Futuro, ubicada en Puerto Lleras, Meta. El expediente en su contra incluye interceptaciones telefónicas, fotografías, interrogatorios y videos, que detallan tanto su presunta función como coordinador del crimen como los pormenores de su captura.

Pérez Marroquín, que también utiliza los alias la Firma, Tulio y Sebastián, cuenta con antecedentes penales que incluyen una condena a 33 años de prisión, lo que lo llevó a pasar por varias cárceles, entre ellas La Modelo. El ente acusador centró su investigación en los testimonios del joven sicario que ejecutó el asesinato, de Harold Barragán y de Katerine Martínez. El interrogatorio de Martínez, realizado en julio, resultó determinante: hasta ese momento, solo se consideraba a Elder José Arteaga, alias Chipi, como coordinador del ataque, pero sus declaraciones permitieron identificar a Pérez como un actor central en la planificación.

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, sería el cabecilla de una red delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes - crédito Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con la Fiscalía, Pérez “integró de manera voluntaria esta organización criminal, dentro de la cual tenía el rol de cabecilla de estructura, coordinador de las actividades delictivas, entrega de armas y municiones para la comisión de homicidios y enlace directo con quienes encargaban a la estructura por precio o promesa remuneratoria”, reveló El Tiempo.

La operación para capturarlo se desplegó con especial precaución, dado que en la zona de Puerto Lleras operan las estructuras ilegales Jhon Linares y Marco Aurelio Buendía, ambas vinculadas con el bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor Central de las Farc. El 27 de octubre de 2025, entre las 10:55 a. m. y las 12:20 p . m. , agentes de la Policía Nacional inspeccionaron minuciosamente la finca El Futuro.

Durante la diligencia, hallaron un arma de fuego calibre veintidós, una bolsa con manuscritos y documentos, cinco teléfonos móviles, dos tarjetas SIM, una motocicleta Pulsar 250 y un rifle calibre veintidós. La fiscal Elsa Reyes relató en audiencia: “Al llegar observan en una habitación una cama con una repisa de madera, encontrando un arma de fuego calibre 22; siendo las 11:35 hallan una bolsa plástica con manuscritos y documentos; siendo las 11:40 se hallan cinco teléfonos y dos sim card; hallan una moto marca Pulsar 250; y a las 11:50 un rifle calibre 22”.

El testimonio de alias Gabriela y el hijastro de alias el Viejo

Alias Gabriela realizó un testimonio clave para la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Fiscalía/Colprensa

El testimonio de Katerine Martínez, alias Gabriela, resultó fundamental. Detenida en Florencia, Caquetá, Martínez fue inicialmente reticente a mencionar a Pérez Marroquín, pero posteriormente reveló que él le había entregado el arma utilizada en el crimen.

En sus declaraciones, la joven de 19 años lo identificó como “Sebastián” y lo tenía registrado en su teléfono como Tulio. La fiscal relató: “La llamaba en varias ocasiones para que ella realizara el transporte de armas y explosivos de un lugar a otro, en algunas ocasiones simplemente le indicaba: ‘mire, tiene que ir a recoger un arma en tal sitio’, y que a cambio de eso le daba dinero”.

Alias Gabriela habló sobre el hijastro de alias el Viejo que resultó clave para corroborar su testimonio y realizar su captura - crédito Colprensa/Captura video RCN

Martínez relató que, antes del ataque contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, que se registró el 7 de junio de 2025, se reunió cerca de siete veces con Pérez Marroquín y llegó a conocer a su esposa. La última reunión ocurrió el 6 de junio, un día antes de hecho. Según su testimonio, ese día alias el Viejo la recogió en motocicleta, la llevó a su casa y le entregó el arma. Más tarde, se encontraron en un bar del barrio La Fiscalía, conocido como el bar de Verónica, junto a la pareja de Martínez. No discutieron detalles del crimen, sino asuntos cotidianos.

Incluso, alias Gabriela explicó que no había mencionado antes a Pérez Marroquín por temor a represalias: “Es una persona con mucho poder, y le daba mucho miedo que fueran a atentar contra la familia si suministraba la información”.

Otra pista relevante surgió cuando Martínez informó que el hijo de la esposa de Pérez Marroquín estaba internado en un centro para menores infractores. Al revisar el expediente del joven, las autoridades encontraron que había declarado que su madre convivía con un hombre llamado Simeón Pérez Marroquín, quien era su padrastro, lo que permitió a la Fiscalía corroborar la versión de la mujer y planear el operativo.