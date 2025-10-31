Presidente Petro exaltó labor de patrulleros que se lanzaron a un río en Bogotá para rescatar a un bebé y su madre, pero le dio el crédito a una de sus colegas: “Es heroica”

En la grabación se observa al director de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general William Rincón, felicitando por una videollamada a los dos uniformados adscritos al CAI Gaitana, ubicado en la localidad de Suba - crédito @gustavopetrourrego/IG | Mebog | @PoliciaColombia/X

Luego de que una mujer de 25 años fue enviada a una cárcel de Bogotá tras ser imputada por tentativa de homicidio, el presidente de Colombia Gustavo Petro exaltó la labor de la patrullera, pero en realidad fueron dos los jóvenes adscritos a la institución los que salvaron ambas vidas.

A raíz del rescate de película que efectuaron varios agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), luego de que la madre arrojó al cauce del río a su bebé de 10 meses en un sector conocido como Puente de Lata, en la localidad de Suba (noroccidente de la capital) la tarde del 27 de octubre de 2025.

La joven que hoy está tras las rejas también pretendía acabar con su propia vida, porque a pesar de las súplicas y peticiones de los uniformados, lanzó primero a su pequeño, y después ella se sumergió en el cauce del río.

Petro compartió el mensaje desde Oriente Medio, tras su llegada a Egipto - crédito @PoliciaColombia/X

Los dos héroes fueron el subintendente Cristian Ortiz y el patrullero Erick Echeverría. Ambos integran la patrulla de la zona de atención 72, ubicada en jurisdicción del CAI (Comando de Atención Inmediata) La Gaitana, Suba.

En el mensaje que compartió Petro, y cuyo video institucional fue presentado por una de las mujeres que hace parte de la Policía Nacional de Colombia, se precisa que fueron el subintendente Ortiz y el patrullero Echeverría los que arriesgaron su vida sin importar nada a cambio de lograr sacar sanas y salvas a la mamá y su niño.

“Una policía que al ponerse al servicio de la vida, es heroica. Felicitaciones”, escribió Petro, dejando a entender que fue la servidora y no sus otros dos colegas los que efectuaron esta valerosa acción.

Este fue el video que compartió el presidente Petro con el mensaje en su cuenta de X - crédito @PoliciaColombia/X