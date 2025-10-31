Colombia

Más de 865 mil pasajeros se movilizarán por aeropuertos del país durante el puente de Todos los Santos

La Aeronáutica Civil dispuso un plan especial para atender el aumento de viajeros entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre

Por Mauricio Villamil

Guardar
Viajes a través del aeropuerto
Viajes a través del aeropuerto El Dorado | AERONÁUTICA CIVIL

Durante el puente festivo de Todos los Santos, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) estima que 865.403 pasajeros se movilizarán por los aeropuertos del país entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2025, una de las temporadas con mayor flujo turístico del año.

De acuerdo con la entidad, de esa cifra total 525.797 corresponden a vuelos nacionales y 339.606 a viajeros internacionales, lo que refleja la dinámica creciente del transporte aéreo en Colombia.

Aeropuerto | Crédito Aerocivil
Aeropuerto | Crédito Aerocivil

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La Aerocivil señaló que, ante el incremento de pasajeros, se ha diseñado un plan especial de monitoreo y coordinación con aerolíneas, concesionarios y autoridades locales, con el fin de garantizar operaciones seguras y puntuales.

Las terminales con mayor volumen de tránsito serán Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Santa Marta, ciudades que concentran los principales destinos turísticos y corporativos del país. En cada una de ellas se reforzará la presencia de personal técnico, administrativo y de seguridad aeroportuaria, especialmente en los puntos de chequeo, control migratorio y zonas de embarque.

La Aeronáutica Civil reiteró su compromiso con mantener una operación aérea segura, eficiente y coordinada, destacando el papel del sector como un motor de conectividad, turismo y desarrollo económico para Colombia. En palabras de la entidad, “el transporte aéreo continúa consolidándose como un pilar fundamental de la economía nacional y de la integración regional”.

Aerocivil - crédito Alvaro Tavera
Aerocivil - crédito Alvaro Tavera / Colprensa

Además de las medidas logísticas, la Aerocivil emitió una serie de recomendaciones para los viajeros, con el propósito de facilitar los desplazamientos y prevenir contratiempos durante la temporada alta.

Entre las sugerencias principales, la entidad recordó que los pasajeros deben llegar con suficiente anticipación a los aeropuertos: tres horas antes para vuelos nacionales y cuatro horas antes para los internacionales. También se aconseja verificar con antelación los requisitos de ingreso al destino, como visas, vacunas, pasaportes o permisos migratorios, en especial en el caso de los viajes fuera del país.

Otro de los puntos clave es el transporte de mascotas, que requiere notificación previa a la aerolínea y al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con al menos 48 horas de anticipación. Los viajeros con menores de edad deben portar el registro civil original y, si el viaje es al exterior, un pasaporte vigente.

Imagen de archivo. Con proyecto
Imagen de archivo. Con proyecto de ley buscan que las mascotas puedan viajar en los aviones junto a sus dueños. Foto: Julio Cortez / Associated Press

La Aerocivil insistió en evitar objetos prohibidos en el equipaje de mano, como elementos cortopunzantes, sustancias inflamables o aerosoles, y en cumplir las políticas de peso y dimensiones del equipaje establecidas por cada aerolínea. En vuelos internacionales, los líquidos solo pueden transportarse en recipientes de hasta 100 mililitros dentro del equipaje de mano.

También se recomienda etiquetar correctamente las maletas, mantener los documentos a la mano y consultar el estado del tiempo antes del vuelo a través del portal meteorologia.aerocivil.gov.co. Esta información permite anticipar retrasos o ajustes en las operaciones debido a condiciones climáticas.

La entidad recordó que es importante mantenerse atento a las notificaciones de las aerolíneas, especialmente sobre cambios de horario o de puerta de embarque, y seguir las instrucciones del personal aeroportuario para garantizar una experiencia segura y ordenada.

Finalmente, la Aerocivil invitó a los usuarios a consultar únicamente canales oficiales y las redes sociales de @AerocivilCol, donde se publican actualizaciones en tiempo real sobre el estado de los aeropuertos, condiciones meteorológicas y alertas operativas.

Con estas acciones, la entidad busca fortalecer la confianza de los pasajeros y consolidar al transporte aéreo como uno de los sectores más dinámicos del país. Según la Aeronáutica Civil, la cooperación entre autoridades, operadores y usuarios es esencial para mantener la seguridad operacional y el buen funcionamiento del sistema aeroportuario colombiano.

El puente festivo de Todos los Santos marca el inicio de una serie de movilizaciones masivas que continuarán hasta fin de año, con el retorno de miles de viajeros en temporada vacacional. La Aerocivil reafirmó que mantendrá operativos de vigilancia y control para garantizar un flujo constante y eficiente en todos los terminales del país.

Temas Relacionados

Aeronáutica CivilPuente Festivo en ColombiaPasajeros AeropuertosTransporte Aéreo ColombiaTurismoColombia-noticias

Más Noticias

Así puede comprobar en tiempo real si los servicios de Nequi están funcionando correctamente

Ante fallas reportadas por usuarios, Nequi habilitó una página que permite revisar en minutos si la aplicación opera con normalidad

Así puede comprobar en tiempo

Procuraduría alerta posible evasión de normas en millonario contrato vial de Santa Marta

El ente de control pidió al alcalde Carlos Pinedo adoptar medidas para evitar posibles irregularidades en la ejecución de los recursos públicos

Procuraduría alerta posible evasión de

Asobares pide evitar retos peligrosos tras caso de joven caleña con muerte cerebral en discoteca

La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) se pronunció tras el caso de María José Ardila, una joven de 23 años que sufrió muerte cerebral luego de participar en un reto de consumo de licor en una discoteca de Cali

Asobares pide evitar retos peligrosos

Las masacres no ceden en Antioquia: 10 casos en 2025 y más de 100 víctimas en tres años

En los últimos tres años se han registrado 32 masacres en 26 municipios del departamento

Las masacres no ceden en

Ecopetrol y Petrobras acuerdan venta conjunta de gas del proyecto Sirius con precio 40 % menor al importado

Las dos compañías anunciaron que comercializarán hasta 249 millones de pies cúbicos diarios por seis años, lo que representa el 25 % de la demanda nacional y promete fortalecer la seguridad energética del país

Ecopetrol y Petrobras acuerdan venta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Blessd se apodera del ranking

Blessd se apodera del ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más escuchadas?

Halloween 2025: artistas colombianos encendieron la noche más esperada del año con disfraces llamativos

Linda Palma conmovió con emotivo testimonio sobre su enfermedad y la fe que la impulsó a seguir adelante

Marlon Solórzano confirmó el fin de su relación con la rusa Yana Karpova y aclaró si volvería con Karina García: “Estoy soltero, ¿por qué no?"

Karol G reveló que estuvo a punto de rechazar la invitación para cantar con Andrea Bocelli en el Vaticano: “Estaba supernerviosa”

Deportes

Alberto Gamero y Deportivo Cali

Alberto Gamero y Deportivo Cali habrían llegado a un acuerdo sobre su puesto para la temporada 2026: esto pasará con el técnico

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores: este será el colombiano que buscará el título

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de la Serie Mundial 2025

Rafael Dudamel tendría todo listo para ser nuevo técnico de equipo de la Liga BetPlay: de cuál se trata

El colapso del Deportivo Pereira: gerente del equipo explicó las razones de la crisis económica