Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Ambientes decorados, concursos y desfiles atraen a miles de familias a los centros comerciales de Bogotá durante la temporada de Halloween - crédito Colprensa

La llegada de octubre transforma a los centros comerciales de Bogotá en auténticos escenarios de fantasía, donde la celebración de Halloween convoca a millones de visitantes y convierte a la ciudad en un epicentro de creatividad y encuentro familiar.

Este año, la temporada promete superar todas las expectativas, con una oferta de actividades que abarca desde desfiles y concursos hasta experiencias tecnológicas y espectáculos interactivos, consolidando a estos espacios como los destinos predilectos para disfrutar de la festividad.

Según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), aproximadamente el 70 % de los colombianos planea participar en actividades relacionadas con Halloween este año. El dato ratifica la vigencia de esta celebración en el país, especialmente entre los niños, principales protagonistas de disfraces, reparto de dulces y eventos propios del 31 de octubre.

Disfraces originales y actividades interactivas posicionan a los centros comerciales como epicentro de la creatividad infantil este octubre - crédito @Alcandelaria_/X

Tendencia que se presenta con fuerza en Bogotá, donde gran parte de las celebraciones de los más pequeños se llevara a cabo en centros comerciales de la capital, con concursos y desfiles que ya han sido anunciados por los comercios para la noche del viernes 31.

Titán Plaza

Entre los protagonistas de la temporada destaca Titán Plaza, que este año presenta su campaña “Titanes de Halloween”.

El centro comercial se transforma en un espacio inmersivo donde los visitantes encontrarán desfiles de disfraces, concursos, shows familiares y zonas fotográficas especialmente diseñadas para capturar los mejores momentos. Durante el fin de semana central de octubre, la programación incluye animaciones itinerantes, entrega de dulces, música y premios para los disfraces más originales.

Daniel López, director de mercadeo de Titán Plaza, explicó a los medios: “Halloween es una de las temporadas más esperadas por nuestras familias y niños. Este año esperamos un crecimiento en afluencia cercano al 10% frente a 2024 y una participación masiva en nuestras actividades. Queremos que los visitantes vivan una experiencia segura, divertida y llena de magia”.

El centro comercial tiene actividades planeadas desde las 5:00 p.m. y música en vivo - crédito @titanplazacc/ Instagram

Centro Comercial Santafé

En el norte de la ciudad, el Centro Comercial Santafé refuerza su posición como referente en entretenimiento familiar con una programación especial que gira en torno a su espacio Santafé Underground, el complejo de diversión tecnológica más grande de la zona. Los asistentes pueden disfrutar de atracciones como The Tower, Fun Shot y City Karts, además de shows, concursos y experiencias interactivas pensadas para todas las edades.

Juan Pablo Acosta, gerente de mercadeo de Santafé, subrayó a los medios: “En Santafé queremos que Halloween sea una experiencia para todos. Cada rincón del centro comercial cobra vida con propuestas que unen tecnología, emoción y diversión. Este mes, reafirmamos nuestro compromiso con ofrecer momentos memorables para nuestros visitantes”.

Tintal Plaza

En el occidente de la ciudad, Tintal Plaza celebra una jornada en la que los niños son los protagonistas.

El centro comercial ofrecerá un mágico show de hadas y elfos para los más pequeños, así como entrega de dulces y actividades pedagógicas que promueven la creatividad y el juego en familia. Todo en un ambiente seguro para que puedan lucir sus mejores disfraces, y disfrutar de un momento lleno de color y música.

El centro comercial también se prepara para recibir a cientos de asistentes con concursos y sorpresas - crédito @tintalplazacc/ Instagram

Lorena Mojica, directora de mercadeo y publicidad de Tintal Plaza, destacó a los medios: “Halloween es sinónimo de alegría en Tintal Plaza. Cada año trabajamos para que nuestros visitantes vivan una experiencia familiar, segura y divertida. Queremos que los niños se sientan los héroes de su propia historia”.

Plaza Imperial

Al norte, Plaza Imperial sorprende con su “Imperial Halloween Fest”, una propuesta que fusiona tecnología y diversión. Los visitantes encuentran shows interactivos, personajes temáticos, concursos y música en vivo, mientras los pasillos se llenan de robots, criaturas fantásticas y zonas fotográficas que convierten cada visita en un recuerdo especial.

Susan Rodríguez, jefe de lealtad de Plaza Imperial, afirmó a los medios: “Halloween en Plaza Imperial combina la magia con la innovación. Queremos que las familias disfruten de una experiencia diferente, donde la tecnología, el arte y la imaginación se encuentren en un solo lugar”.

Plaza Imperial cuanta con varios eventos, entres estos un concurso para mascotas disfrazadas - crédito @ccplazaimperial/ Instagram

La temporada de Halloween no solo representa un momento de esparcimiento, sino que también impulsa la reactivación comercial en Bogotá. Los centros comerciales anticipan un aumento significativo en la afluencia y en las ventas durante el mes, consolidándose como motores de la economía local y puntos de encuentro para la comunidad.