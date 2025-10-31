Colombia

Halloween 2025: artistas colombianos encendieron la noche más esperada del año con disfraces llamativos

A pocas horas de la 'Noche de Brujas', las celebridades dan muestra de creatividad y humor con atuendos que ya marcan tendencia en el país

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Famosos colombianos encienden la fiesta
Famosos colombianos encienden la fiesta de Halloween con disfraces que causan risas

Faltan pocas horas para que llegue la esperada noche de Halloween de 2025 y en Colombia ya se respira el ambiente festivo; las redes sociales se llenan de colores, música y personajes que, entre risas y creatividad, marcan el inicio de una de las celebraciones más esperadas del año, por lo que los famosos comienzan a encender la chispa con disfraces que mezclan humor, homenaje y espectáculo.

Uno de los primeros en sorprender fue Feid, el reguetonero paisa que no solo se mantiene activo en la escena musical, sino que aprovecha cada ocasión para divertir a sus seguidores.

Días atrás promocionó su canción Princesa, una colaboración con Ñejo, y decidió hacerlo vestido como la reina Fiona, personaje de la película animada Shrek. Su atuendo verde, la peluca roja y la actitud desinhibida causaron furor entre los fans.

El artista paisa sorprendió primero como la reina Fiona y luego como una monja, lo que generó una ola de reacciones - crédito @ferxxo444/TikTok

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó la noche del 30 de octubre, pues Feid volvió a aparecer en redes, esta vez transformado en una monja, con un disfraz que muchos calificaron como el más divertido de la temporada.

A su lado estuvo Sebaxxss, nombre artístico de Sebastián Serna, DJ oficial del reguetonero y su mejor amigo, con el que interpretó y bailó Princesa en medio de una coreografía que desató la euforia del público.

“🎃 HAPPY HALLOWEEN MOOORRRR DISFRÁCENSE DEL FERXXO Y ME TAGGEANNNN JAJAJAJJAJAJ 🎃 🤣”, escribió el artista en su publicación.

Sebastián Serna, conocido como Sebaxxss, acompañó a Feid en una presentación especial en la que ambos interpretaron Princesa - crédito @ferxxo444/TikTok

Mientras tanto, los rumores sobre una posible ruptura entre Feid y Karol G continúan generando expectativa; aunque no hay confirmación sobre si la cantante paisa participará en las celebraciones de este año, su nombre se mantiene entre las tendencias.

Muchos recuerdan que, durante Halloween de 2024, Karol G recreó una escena inspirada en Matilda y deslumbró con un disfraz lleno de nostalgia y estilo, junto a su mejor amigo Daiky Gamboa, justo en un reto que hizo con Feid, al mejor disfraz.

Ahora, varios seguidores planean rendirle homenaje la reguetonera paisa, como lo hizo a mexicana Dania Méndez, la creadora de contenido, apareció caracterizada con un bikini de dos piezas adornado con piñas, igual al que la artista lució para la promoción de su álbum Tropicoqueta.

Dania Méndez se inspira en
Dania Méndez se inspira en Karol G y revive su estilo 'Tropicoqueta' - crédito @dania.mndz/Instagram

Además, entre las figuras de la televisión, Cristina Hurtado también se sumó a la celebración. La presentadora, conocida por su carisma en la pantalla y porque condujo La casa de los famosos y Guerreros, optó por rendir tributo a Michael Jackson.

La conductora publicó en su cuenta de Instagram el video de su atuendo para esta celebración, y con chaqueta negra brillante, guante blanco y maquillaje impecable, imitó algunos de los pasos más icónicos del “Rey del Pop”.

Algunos de los comentarios que recibió por su disfraz destacan: “Esto si es una personificación actoral, de LO MEJOR y LA MÁS EXITOSA”; “Padre Amado resucitó 😮😮😮😮 eres e doble perfecto 😂😂😂“; ”Wwwooowwwwwww ❤️🔥“; ”Buena imitación te quedó bacano el disfraz".

Cristina Hurtado se unió a la celebración con un homenaje a Michael Jackson, en el que mostró talento y precisión al imitar sus movimientos - crédito @crisshurtado/Instagram

Mientras el reloj avanza hacia la medianoche del 31 de octubre, las celebridades continúan preparando sorpresas. Los internautas creen que Feid prepara el lanzamiento de un nuevo video con temática de Halloween, mientras que Karol G mantiene a sus seguidores a la expectativa, y varios artistas, actores y personalidades colombianas despiertan la curiosidad del público.

Entre ellos destaca una familia que captó toda la atención: J Balvin, que comparte su vida con la modelo argentina Valentina Ferrer, tiene a sus seguidores pendientes de cada movimiento, ya que su hijo, Río, se robó todas las miradas al disfrazarse de Godzilla, personaje que es el favorito del pequeño.

J Balvin acompañó el atuendo vestido de banana y la modelo participó de la escena como edificio, lo que provocó una ola de comentarios y risas en redes. Los fanáticos esperan que la familia vuelva a sorprender con otra aparición conjunta en esta noche de disfraces.

La calidad de los disfraces
La calidad de los disfraces sorprendió y J Balvin no decepcionó - crédito Valentina Ferrer / Instagram

