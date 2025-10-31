Con disfraces de halloween famosos colombianos impactaron en redes sociales: Merlina, Taylor Swift, Minions, K-Pop Demon hunters entre los más usados

Los famosos colombianos compartieron sus mejores looks de Halloween en redes sociales - crédito @ornellasierra @melinaramirez90 @emiro_navarro/ Instagram

Los disfraces de Halloween siempre despiertan expectativa en el mundo del espectáculo, y este año varias celebridades colombianas sorprendieron a sus seguidores con sus creativas y elaboradas propuestas.

Figuras como Melina Ramírez, Valerie Domínguez, Emiro Navarro, Ornella Sierra y otras personalidades del entretenimiento compartieron en redes sociales sus mejores atuendos, posicionándose entre los favoritos del público y destacando el ingenio y el estilo con que celebraron la fecha.

Estas opciones se han convertido en referencia de los mejores disfraces que han mostrado los famosos colombianos en Halloween, marcando tendencia e inspirando a miles de fans en todo el país.

Emiro Navarro como Sharkboy

Uno de los primeros en compartir su look de Halloween fue el finalista de la casa de los famosos Emiro Navarro, quien sorprendió en redes sociales con el disfraz del personaje Sharkboy, de la pelicula Sharkboy y Lavagirl recibiendo miles de me gusta y comentarios por su gran parecido.

“Aquí llegó tu sharkboy🦈“, escribió Navarro, a lo que cientos de internautas le comentaron, ”que lindo mi vida jajajajajajajja de donde sacas tantas cosas 👏😍😍😍😍😍😍 te amoo", “Esos gemelos son cualesssss?❤️“, ”JAJAJAJAJAJ me encantó mucho", “Los envidiosos dirán que no es Taylor Lautner 💅😂😍“, ”Shark Boy de Temu 😍“, fueron algunos de las reacciones.

Emiro se disfrazó como Sharkboy para Halloween - @emiro_navarro / Instagram

Isaac Carvajal y su abuela como personajes de Frankenstein

El creador de contenido paisa presumió en su cuenta de Instagram su disfraz como los personajes del famoso personaje de Frankenstein junto a su abuela Celi.

“Así validamos que yo soy el nieto favorito de Celi😅😂Yo trato de hacerla siempre sentir bien, pero ustedes con sus mensajes, le alegran la vida. Los queremos! 🫶🏻Halloween 2025“, escribió el hermano de Mateo Carvajal.

El creador se disfrazó junto a su abuela de los personajes de Frankenstein - crédito @isaac_carvajal/ Instagram

Dani Duke como Enid Sinclair de ‘Merlina’

La creadora de contenido impactó con su disfraz de Enid de la serie de netflix Merlina, vestida con un traje completo en blanco, haciendo alusión a la última temporada de esta producción. “Soy luz con un toque de caos… pero del bonito.”, escribió Duke en la descripción de su foto.

“Divina 🙌❤️”, “Espectacular no lo siguiente ……. Demasiado con mucho 😍😍😍😍😍😍 wuaooooo 👏👏👏👏👏👏👏👏👏 talento ,actitud , rostro , todo impecable 🫶”, “La mejor de todas 🔥🔥❤️👏👏 es de aplaudir lo de esta línda flaca ❤️👏”, “ espectacular muy wuaaaooo 😍😍”, “10/10 como todo lo que haces”, son algunos de los comentarios.

Maleja y Tatán

La presentadora compartió el disfraz de su hija menor Macarena inspirado en la famosa pelicula de Netflix La guerreras K Pop inspirado en la protagonista de cabello morado Rumi, uno de los disfraces en tendencia del 2026.

Las hijas de Tatán y Maleja se disfrazaron de la pelicula 'K Pop demon hunters' - crédito @maleja_restrepo/ Instagram

Además compartió que su hija mayor Guadalupe se decidió por un look de safari que complementó junto a su padre, que de manera creativa se vistió como avestruz usando solo una bolsa de basura negra. “Adivinen cuanto tiempo me demoré pa poner esa peluca 🤣🫣 y estoy segura que va a durar 5 minutos Y a las exploradoras les llegó una sorpresa”, escribió Maleja.

“JAJAJAJAJA yo decía: Y esa bolsa de basura que? JAJAJAJAJAJA ya entendí “, “No pueden ser más lindasssss”, “Que raro esa avestruz tatuada”, reaccionaron los seguidores de la famosa familia.

Ornella Sierra como Taylor Swift

La barranquillera demostró su admiración con la cantante estadounidense reciclando las portadas del album The life of a showgirl, más reciente trabajo musical de Swift que está inspirado en la vida de las mujeres de cabaret con plumas y diamantes.

La barranquillera se inspiró en Taylor Swift - crédito @ornellasierra/ Instagram

“A showgirl knows to save some of her best tricks for the grand finale… ¿Adivinaron cuál era el disfraz?”, escribió la exparticipante de La casa de los famosos. “Me diste ganas de desayunar, almorzar y cenar hielo”, “Buenoooo, pero y toda esta belleza??!!! 😮‍💨😮‍💨😮‍💨 hermosa bb”, “Que este Disfraz tan espectacular no me defraudas, me diste Taylor maquillaje vestuario cuerpo y sobre todo pose en todo”, fueron las reacciones por su look.

Melina Ramírez como ‘Los Minions’

La presentadora de Caracol Televisión compartió una emotiva fotografía junto a su pareja Juan Manuel Mendoza, vestidos de la película de Mi villano favorito y Minions, desatando reacciones en los comentarios.

“Illumination, illuminationnnn, iilluminatiooooon 💛💥😂. Disfraz en familiaaaa este año 🎃👻🍭🍬🍫🎉. ¿De qué se disfrazaron en sus casas? 🧙🏻“, escribió la también modelo.

La presentadora presumió su disfraz familiar junto a su pareja y su hijo Salvador - crédito @melinaramirez90/ Instagram

“Ese miniom quería ser jugador de fútbol, estoy seguro 😅“, ”Hasta ahora me doy cuenta que Salva tiene el mismo lunar de su mamá en el labio wow 😍 hermosos son idénticos“, ”La fotocopia de Melina 😍❤️❤️❤️“, dicen los comentarios.