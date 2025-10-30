Se conocen imágenes del lugar donde fue hallada Baby Demomi sin vida: la revelación desató nuevas sospechas

Imágenes del baño donde hallaron a Baby Demoni reactivan el debate sobre su muerte - crédito @baby_demoni_/Instagram - captura de pantalla Podcastas Más allá del silencio / YouTube

Las recientes imágenes divulgadas del baño donde fue hallada sin vida la influencer Baby Demoni han intensificado las dudas y el debate público en torno a las circunstancias de su muerte.

La difusión de estas fotografías, presentadas por Valentina Esquín, hermana de la creadora de contenido, ha puesto en entredicho la versión ofrecida por Samor One, pareja de la fallecida, y ha reavivado la presión sobre las autoridades encargadas de esclarecer el caso.

La publicación de estas imágenes ocurrió en el pódcast Más allá del silencio. En este material visual, Valentina Esquín muestra el estado del baño donde se produjo el suceso. Las fotografías exponen sábanas, un cuchillo y diversos objetos desordenados.

Según el relato de Samor One, estos elementos habrían sido utilizados para cortar el material con el que encontró a Baby Demoni.

Sin embargo, la hermana de la influencer asegura que el cuchillo “no tenía filo”, una afirmación que, a su entender, contradice la versión del rapero sobre el supuesto intento de rescate. “El cuchillo negro no cortaba. Yo que cociné en la casa de mi hermana, el único cuchillo que cortaba era uno blanco. Y ese negro no tenía nada de filo”, declaró Valentina Esquín en el pódcast.

Se conocen imágenes del baño donde fue hallada Baby Damoni - crédito captura de pantalla @MasAlladelSilencioPodcast/ YouTube

La credibilidad del testimonio de Samor One ha quedado más cuestionada por la actitud que, según Valentina Esquín, mostró el rapero tras el hallazgo.

La joven denunció que el hombre habría sustraído quince millones de pesos que Alejandra Esquín guardaba en su vivienda, y que el dinero desapareció antes de la llegada de las autoridades. Además, indicó que el comportamiento de la pareja de su hermana fue de poco interés por el estado de la influencer en esos momentos críticos.

Las declaraciones también apuntan a la publicación de audios y videos privados por parte de Samor One en redes sociales, sin autorización de la familia y exponiendo incluso a una menor de edad.

La hermana de la víctima calificó este acto como una “bajeza” y lo interpretó como un intento de desligarse de cualquier responsabilidad. “¿Por qué la grabó? ¿Por qué la estás poniendo en redes sociales? Sabiendo que más de una persona puede guardar esos audios. Para liberarse del tema, para lavarse las manos”, cuestionó Valentina Esquín en el pódcast.

Valentina Esquín, hermana de la influencer, entregó el material fotográfico que cuestiona la versión de Samor One y aumenta la presión sobre las autoridades - crédito captura de pantalla Más Allá del silencio / YouTube

El contexto previo a la muerte de Baby Demoni también ha quedado bajo el foco.

Valentina Esquín relató que su hermana se encontraba recuperándose de una cirugía estética reciente, situación que, según ella, le impedía tener la fuerza suficiente para realizar el acto que describe la versión de Samor One. “Ella no tenía la suficiente fuerza para alzar los brazos debido a su operación, ella no podía hacer algo así”, afirmó en la entrevista.

A estas dudas se suman antecedentes de violencia en la relación, mencionados por Valentina Esquín. La joven recordó una discusión ocurrida el 9 de octubre, días antes de la tragedia, en la que Samor One habría agredido verbal y físicamente a Baby Demoni y las habría echado del apartamento. Su testimonio señala que los vecinos del edificio sabían de las constantes peleas entre ambos.

Las autoridades continúan analizando los elementos recolectados en el lugar de los hechos. Fiscalía y Medicina Legal examinan tanto los objetos hallados como archivos borrados del celular de Baby Demoni, con el objetivo de determinar si se trató de un acto autoinfligido o de una agresión por parte de terceros.

La hermana denunció la difusión de audios y videos privados de Baby Demoni sin el consentimiento de la familia y la exposición de una menor de edad - crédito @baby_demoni_/Instagram

Entre las pruebas figura una cámara de seguridad sin memoria encontrada en el apartamento. Aunque en un principio parecía no aportar información, los investigadores lograron recuperar fragmentos de video que muestran una discusión violenta y rastros de sangre, lo cual refuerza la hipótesis de un conflicto previo.

El caso ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde las imágenes del baño y los testimonios de la familia han alimentado el debate sobre las verdaderas circunstancias de la muerte de la influencer. Valentina Esquín ha reiterado que insistirá hasta que se esclarezca lo sucedido y se conozca la verdad sobre el fallecimiento de su hermana.