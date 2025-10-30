Reencuentro tenso: el ingreso de Karina García y Yina Calderón desata reacciones con el inicio de ‘La mansión de Luinny’

Karina García y Yina Calderón, el primer cara a cara en 'La mansión de Luinny' eleva la tensión en el reality - crédito - @luinnycorporan/IG

El tenso reencuentro entre Karina García y Yina Calderón marcó el inicio del reality La mansión de Luinny en República Dominicana.

El programa digital se estrenó el 29 de octubre y desde antes de su lanzamiento ya había generado gran expectativa por la presencia de ambas figuras, conocidas en Colombia por su paso por realities y por protagonizar conflictos públicos.

Luinny Corporán, organizador del programa, decidió adelantar el debut un día debido al interés mostrado por internautas de distintos países de Latinoamérica.

El ingreso de Karina García al set del reality captó la atención, porque fue la penúltima en entrar. Al saludar al resto de los participantes, exhibió entusiasmo por interactuar con nuevas personas. Después, Yina Calderón hizo su aparición como la última participante de la noche.

En ese momento, Calderón decidió no saludar a ningún concursante y se ubicó al lado de García, manteniendo total indiferencia hacia ella.

La reacción de los presentadores no se hizo esperar: preguntaron a Yina Calderón por qué no había saludado a los presentes, a lo que respondió: “No soy una mujer hipócrita y no saludo a quienes no me caen bien; además, varios de ellos no me quieren”.

También sostuvo: “Diría qué bien, pero todos mis compañeros me odian”. Estas frases generaron impacto entre los demás concursantes e incrementaron la atención en redes sociales.

Yina Calderón dejó claro su objetivo desde el principio del programa: “En toda historia, novela, película, se necesita una villana, si sacan la mala no pasa nada”. También mencionó que ya identificaba a varios integrantes con los que no tenía afinidad y afirmó: “No me agradan varias personas”.

Aunque las creadoras de contenido no cruzaron palabra, Calderón sí lanzo algunas indirectas y elevó la tensión en el reality - crédito @casadelosfamososl/ TikTok

Por otro lado, Karina García eligió mantener una posición serena y se abstuvo de responder o interactuar con Calderón durante los primeros momentos del reality. Prefirió centrarse en sí misma y no reaccionó ante comentarios ni miradas, evitando involucrarse en tensiones públicas desde el comienzo del programa.

El ambiente en el set se tornó aún más denso cuando García quedó entre Calderón y otra participante, lo que evidenció la latente rivalidad. Sin embargo, algunos internautas aseguraron que el momento fue tenso e incluso aseguraron que a García se le vio incómoda. “Karina quedó tiesa”, “Kari hizo como si no hubiera visto a nadie, así es”, “Yina se muere por ser amiga de Karina y ella ni sabe que está en esa casa”, “Kari está muy incómoda”, dicen algunas reacciones.

El reality cuenta con concursantes de diferentes países de Latinoamérica y promete un importante premio económico para quien logre imponerse en la competencia, aunque el valor total no se detalló en la primera entrega.

El interés mediático y el seguimiento de los usuarios se enfocan en el desarrollo de la relación entre Karina García y Yina Calderón, quienes en el pasado rompieron su amistad en otro reality, iniciando un ciclo de enemistad en La casa de los famosos que ha continuado hasta su reencuentro en La mansión de Luinny.

Karina García y Yina Calderón sorprenden con impactantes atuendos en el inicio del reality

El estreno de La mansión de Luinny no solo marcó el comienzo de un nuevo reality internacional, sino que también sirvió de escenario para estilos que llamaron la atención gracias a los contrastantes atuendos de Karina García y Yina Calderón en su debut.

Ambas influenciadoras, con experiencia previa en realities colombianos, apostaron por looks que inmediatamente generaron debate y comentarios entre seguidores en redes sociales.

Este fue el atuendo de Yina Calderón que usó para el estreno de La Mansión de Luinny que dividió opiniones - crédito @yinacalderontv / Instagram

Horas antes de ingresar a la casa, Yina Calderón mostró el vestido diseñado especialmente para la ocasión. La influenciadora huilense eligió un atuendo de terciopelo rojo que cubría todo su cuerpo, incluyendo cachos gigantes que se unían en la cabeza formando un corazón, hombreras con forma de cuernos y guantes con puntas alargadas. Completaban el conjunto unos lentes con forma de lágrima y un labial rojo intenso. En un video publicado en sus redes sociales, Calderón expresó: “Tu villana favorita está de regreso”.

La reacción en redes sociales al look de Yina Calderón fue inmediata. El atuendo, catalogado por muchos como curioso y extravagante, dividió opiniones. Parte del público elogió la originalidad y coherencia con su estilo, mientras que otros lo vieron excesivo. No faltaron comparaciones, siendo frecuentes alusiones a personajes del programa infantil Teletubbies. “Un nuevo teletubbie”, “Empezaron los outfits de Yina” , “Se viene recarga”, “ella estuvo disfrazada todo el año”, “Esto no es moda, es un exorcismo en terciopelo”, comentaron los internautas.

En contraste, Karina García optó por un enfoque diferente, aunque igualmente llamativo. La creadora de contenido antioqueña lució un vestido color piel con detalles en verde brillante que imitaban piedras preciosas. Presentó su atuendo en el lobby del hotel antes de ingresar a la casa estudio, resaltando la silueta obtenida tras un estricto plan de entrenamiento vinculado a su participación en un reciente evento de boxeo frente a Karely Ruiz.

La paisa llegó al reality en un traje en tonos verdes en el que presumió sus curvas - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

García compartió sus expectativas para esta nueva experiencia y afirmó estar preparada para competir contra creadores y celebridades de otros países. En sus palabras, escribió: “Ready para entrar a mi mansión”.