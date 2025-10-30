Colombia

J Balvin y Valentina Ferrer estuvieron dando clases en el colegio de su hijo Río: así les fue

El cantante colombiano y la modelo argentina hicieron una exposición en colegio de su primogénito y compartieron detalles de la experiencia en sus respectivas redes sociales

Natalia Perilla

J Balvin y Valentina Ferrer
J Balvin y Valentina Ferrer exponen en el colegio de su hijo - crédito @jbalvin/IG

El cantante colombiano J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer dejaron por un momento sus apretadas agendas profesionales para asumir un nuevo —y tierno— rol: el de profesores.

La pareja fue invitada al colegio de su hijo Río, donde participaron en una exposición en la que debían hablar y explicar de qué se trata el otoño y la experiencia fue compartida por los dos con humor y orgullo a través de sus redes sociales.

Todo comenzó cuando Valentina Ferrer contó en su perfil de Tiktok que le habían pedido hacer una exposición sobre esa estación del año para el salón de clases de su hijo y, entre risas, reveló que convenció a Balvin de acompañarla, aunque la idea lo tomó completamente por sorpresa.

Sin embargo, llamó la atención que Valentina reveló que el cantante colombiano estaba nervioso de tener que realizar esa presentación, a pesar de protagonizar conciertos multitudinarios sin ningún problema.

J Balvin y Valentina Ferrer sorprendieron al dar una clase sobre el otoño en el colegio de su hijo Río - crédito @valentinaferrer/tiktok

Chicas, vamos a ir a dar una exposición al colegio de Río sobre el otoño, con José. No, no, no. O sea, José va a hacer el estadio en Medellín y es como: ‘Vamos a hacer el estadio’. Le dije: ‘Amor, tenemos que dar una exposición en el colegio de Río, y ya que estás libre, acompáñame’. Ese hombre casi se muere de los nervios. Nunca lo he visto tan nervioso a José”, relató Ferrer entre risas.

La modelo añadió que le causó mucha ternura ver al intérprete de Mi gente tan nervioso por una actividad escolar, algo poco común en medio de su habitual seguridad en los escenarios.

Me provocaba abrazarlo. Me dio una risa. Me decía: ‘¿Pero cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le tenemos que hablar a los niños?’”, agregó Valentina, destacando que incluso tuvieron que improvisar, ya que hablar del otoño y el hecho de que el artista es de Medellín —una ciudad sin estaciones marcadas— representó un pequeño reto.

En Colombia no hay otoño, pero en Argentina, sí. Igual, les voy contando”, indicó la modelo.

J Balvin se mostró nervioso ante presentación que tuvo que hacer en el colegio de su hijo - crédito @valentinaferrer/tiktok

Por su parte, J Balvin también documentó el momento en su cuenta de Instagram, dejando ver su natural espontaneidad, pues al salir del gimnasio, el artista grabó un video en el que confesó que no tenía idea de cómo prepararse para la exposición.

“Bueno, no van a creer. Estaba en el gimnasio y de un momento a otro recibo una llamada que en una hora y media tengo que dar una clase con la señora (muestra a Valentina) sobre el otoño. Entonces aquí voy. Yo no sé qué putas voy a hacer, pero vamos a romper en esa clase”, dijo entre risas el cantante colombiano.

Seguido a esto, cada uno mostró imágenes dentro del aula, la pareja dejó ver la emoción con la que asumieron el papel de padres comprometidos con la educación de su hijo y la alegría que tuvo el pequeño Río de verlos en su salón junto a sus compañeritos.

Además, hubo un video en el que aparece J Balvin hablando en inglés, mientras explica el trabajo que tienen algunos de los animales cuando llega esa estación del año.

Start getting food. In that way, when the winter is coming, they have enough food to eat (Empieza a conseguir comida. De esa manera, cuando llegue el invierno, tendrán suficiente comida para comer”, explicó el paisa.

Asi fue la clase que dio J Balvin con Valentina Ferrer en el colegio de su hijo Río - crédito @jbalvin/IG

La publicación rápidamente se volvió viral, generando cientos de comentarios de admiración por parte de los seguidores del cantante, quienes destacaron la sencillez y complicidad que ambos mantienen y el valor que le dan a los espacios con su hijo, pese a sus carreras profesionales.

Con esta divertida anécdota, J Balvin y Valentina Ferrer demostraron que, más allá de los escenarios, los reflectores y las pasarelas, su prioridad sigue siendo Río.

