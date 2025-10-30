Gustavo Bolívar no se resigna a ver a María José Pizarro fuera del Senado e hizo importante petición: “No sé en qué orden”

Aunque la relación entre ambos no ha sido la mejor, Gustavo Bolívar remarcó que María José Pizarro debe estar en la lista al Senado - crédito EFE - Colprensa

Luego del anuncio de la senadora y exprecandidata presidencial María José Pizarro, que oficializó con un video en sus redes que no será cabeza de lista de la coalición oficialista para un nuevo periodo en la corporación legislativa, una de las reacciones provino del excongresista y ex aspirante presidencial Gustavo Bolívar: que en sus redes sociales rechazó la determinación e, incluso, se desdijo de sus pensamientos iniciales.

“Me alejo de las actuales discusiones y regreso a la lucha política que aprendí en la casa, que practiqué en las calles y que voy a continuar donde el pueblo me mande. Por todo ello y para ello, me pongo a disposición del presidente en la construcción del Frente Amplio, en la Constituyente Popular y las instancias colectivas, para continuar fortaleciendo el progresismo“, expresó Pizarro en el clip publicado en sus perfiles.

Frente a esta determinación, Bolívar -que había dicho en principio que el primer renglón debía ser para la ex ministra de Salud Corcho, por haber sacado 678.962 votos en la consulta del 26 de octubre (28,70%)- parece haber cedido en su intención: y precisó que, sin importar el orden, ambas deberían estar en la referida lista, incluso sin descartar que la hija de Carlos Pizarro Leongómez pueda aún comandarla para la contienda.

“No sé en qué orden, pero tanto Pizarro como Corcho deberían ir al Senado. Ambas le dan peso a la bancada constituyente que queremos conformar”, expresó Bolívar, con un corto mensaje en su perfil de X, con el que le salió al paso al tema en cuestión y parece haber hecho un llamado a no perder la convocatoria que pueda tener la actual parlamentaria. Con el precedente de las marcadas diferencias con Pizarro.

Iván Cepeda agradeció a María José Pizarro por “cuidar nuestro proyecto”

Sus declaraciones contrastan con lo expresado por el recién elegido candidato presidencial del Pacto, el senador Iván Cepeda, que agradeció a la congresista por su determinación, que va en confluencia con la unidad del proyecto político. Y todo, frente a las duras peticiones de Corcho de que se respeten los acuerdos hechos: que hablaban de que la perdedora de la consulta debía ser la primera en el grupo al Senado.

“Grandeza política. La estatura y generosidad políticas se prueban en momentos de decisiones trascendentales. Gracias, querida María José, por cuidar nuestro proyecto. Tu liderazgo en el Pacto Histórico es indiscutible”, indicó el congresista, que en la jornada que pasó logró un total de 1.540.391 votos, correspondientes al 65,13% de los sufragios, con lo que se quedó con la apetecida nominación.

Es válido recordar que en su mensaje, Pizarro habló de su vocación de trabajar para los ciudadanos y de no seguir alimentando las discusiones con Corcho, que se hacían insalvables. “Menos cuando tenemos la inmensa tarea de convocar a otras y de convocar a otros. El camino es el del frente amplio, el de la convergencia, la ética y la madurez política, es decir, del diálogo y la seriedad con aquello que acordemos".

Incluso, tuvo palabras para su contendora, que será -si nada extraño ocurre- congresista del Pacto Histórico, al ser la lista de tipo cerrado. “Le deseo lo mejor (...) en el compromiso que asume para los próximos cuatro años desde el Senado de la República, liderando la nueva bancada del Pacto Histórico. Hay mucho por hacer y yo voy a estar desde donde este proyecto político me requiera, con convicción y con alegría", recalcó Pizarro.

En otro de los apartes del video, es válido destacar, Pizarro destacó que no correspondía “transformar un momento de alegría en un escenario de conflicto político interno”, por lo que reiteró que ese tipo de disputas no reflejan las preocupaciones de la ciudadanía, que está deseosa de ver qué será la candidatura de Cepeda y la conformación de una propuesta política que permita aumentar la presencia en el legislativo.