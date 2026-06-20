Autoridades detienen a implicados en ataques con vehículos bomba contra batallones militares en Cali y Palmira

Así fue la captura de los presuntos responsables: las autoridades realizaron operativos simultáneos en varias comunas de Cali, apoyados en el análisis de más de 300 horas de grabaciones de cámaras de movilidad y en información de inteligencia, lo que permitió identificar, ubicar y detener a alias Jey y al propietario de las busetas empleadas en los atentados con explosivos - crédito @SeguridadCali/ X

Las autoridades del Valle del Cauca informaron la detención de dos individuos señalados como presuntos responsables de los atentados con explosivos perpetrados el 24 de abril de 2026 contra instalaciones militares en Cali y Palmira.

La operación, ejecutada tras semanas de investigación, representa un avance relevante en el esclarecimiento de los hechos y en la persecución de estructuras armadas ilegales con presencia en la región.

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La acción conjunta, coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Cali, concluyó con la captura de alias Jey o Trenzas y del propietario de las busetas que fueron usadas como vehículos bomba en ambos ataques. Según información oficial, alias Jey figura como integrante de la columna Ricardo Velázquez, vinculada al frente Jaime Martínez, estructura perteneciente a las disidencias de las Farc. Este grupo es señalado por planear y ejecutar acciones violentas en el suroccidente del país.

Los operativos incluyeron allanamientos en distintas comunas de Cali, donde se incautaron explosivos, material de uso militar y dispositivos electrónicos relacionados con los atentados - crédito @SeguridadCali/ X

Para el seguimiento de los sospechosos se utilizó el análisis de más de 300 horas de grabaciones de cámaras de movilidad y seguridad, lo que permitió trazar los desplazamientos de los implicados antes y después de los atentados. Las autoridades identificaron que alias Jey habría realizado labores de planeación, reconocimiento y verificación de los lugares atacados: el Cantón Militar Pichincha, en Cali, y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira.

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Los allanamientos se realizaron en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante estos operativos se incautaron dos barras de pentolita, diez metros de cordón detonante, cuatro teléfonos celulares, prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, material propagandístico y una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada en las actividades logísticas relacionadas con los ataques.

El análisis de registros de video provenientes de las cámaras de la Secretaría de Movilidad resultó fundamental para la identificación y localización de los sospechosos. Las autoridades certificaron que el recorrido de los vehículos utilizados y de los implicados fue reconstruido a partir de imágenes captadas en distintos puntos de la ciudad. La colaboración de la ciudadanía, a través de denuncias y reportes, también permitió complementar la investigación y fortalecer la recolección de pruebas.

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Los ataques con vehículos bomba dejaron dos heridos y activaron operativos en toda la región - Ernesto Guzman Jr/ EFE

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que la captura de los implicados obedeció a información de inteligencia que advertía el inminente intento de fuga de alias Jey fuera del área de influencia de las autoridades.

Los ataques del 24 de abril consistieron en la detonación de vehículos bomba en los alrededores del Batallón Pichincha, en Cali, en horas de la mañana, y en el Batallón Agustín Codazzi, en Palmira, en horas de la noche. Ambos hechos dejaron como saldo dos personas heridas y provocaron una amplia reacción de las autoridades locales y nacionales. Las investigaciones apuntan a que la planeación de los atentados se realizó en campamentos de las disidencias de las Farc, ubicados en zonas rurales de Jamundí, Timba y Buenos Aires, municipios del norte del Cauca y sur del Valle. En estos enclaves, según las autoridades, se concentran estructuras armadas responsables de otros actos violentos en la región.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, valoró los resultados de la operación y subrayó que la administración municipal no tolerará acciones terroristas contra la ciudad - crédito @SeguridadCali/ X

Durante 2026, la Policía Nacional reporta la captura de 16 miembros del frente Jaime Martínez. Las autoridades mantienen operativos continuos con el objetivo de contener el avance de las disidencias y reducir su capacidad de acción en el Valle del Cauca.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, valoró los resultados de la operación y subrayó que la administración municipal no tolerará acciones terroristas contra la ciudad.

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El mandatario expresó: “En Cali el terrorismo no queda impune. Capturamos a dos de los terroristas que se atrevieron a atacar a Cali hace un mes largo. Quiero felicitar a la Policía y a la Fiscalía por esta importante captura de alias Jey y del otro sujeto, que es el propietario de los dos vehículos que estallaron. Desde el primer momento fui muy claro en que no descansaríamos hasta dar con los responsables de este ataque terrorista”.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, sostuvo que la administración municipal trabaja para evitar que el terrorismo quede impune y destacó la coordinación institucional en la investigación - crédito @alejoeder/ X

Eder insistió en que el uso de la tecnología, la denuncia ciudadana y la coordinación institucional han sido determinantes para enviar el mensaje de que las estructuras ilegales no tienen cabida en Cali. Además, reiteró el compromiso de la administración con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la persecución judicial a quienes atenten contra la integridad de la población.

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