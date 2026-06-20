Petro respaldó acuerdo de Donald Trump con Irán e hizo un llamado al mundo a atender el conflicto en Medio Oriente

Petro respaldó acuerdo con Irán liderado por Trump e hizo un llamado al mundo a atender el conflicto en Medio Oriente - crédito César Carrión/Presidencia - Reuters

El 17 de junio de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el memorando de entendimiento con Irán destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio, en un paso que adelanta la entrada en vigor del acuerdo y abre una nueva etapa de negociaciones entre Washington y Teherán.

La firma, reportada por Axios, CNN, Reuters y AFP, citó a funcionarios estadounidenses e iraníes involucrados en el proceso. Según esas versiones, el convenio, cuya formalización estaba prevista para el 19 de junio de 2026 en Suiza, fue suscrito de manera electrónica por ambas partes y posteriormente rubricado por Trump durante una cena con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, tras la cumbre del G7.

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“Puedo confirmar que se firmó”, dijo un funcionario estadounidense al ser consultado sobre la participación directa del mandatario republicano en la firma del documento.

De acuerdo con Axios, el acuerdo “ya está en vigor”. El medio señaló que uno de los objetivos de acelerar el cronograma fue permitir una reapertura más rápida del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo y gas.

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En este contexto, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo a la propuesta de paz del Gobierno Trump.

El mandatario colombiano señaló que la comunidad internacional debe hacer esfuerzos para proteger la vida y la humanidad - crédito @petrogustavo/X

“El presidente de los EEUU, Donald Trump, hizo un acuerdo de paz con la República Islámica de Irán, y como presidente de la República de Colombia, que hoy tiene la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, respaldo ese acuerdo y lo respeto, porque significa más Vida para el mundo (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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Y agregó: “Con la Biblia que he leído, las constituciones del mundo y el derecho internacional que ha construido la humanidad, ese acuerdo debe ser respetado por todas la naciones de la Tierra. El Estado de Israel ha decidido seguir bombardeando con misiles la república soberana del Líbano (sic)”.

En el mensaje, Petro sostuvo que es importante que todos los países en el planeta se unan a Estados Unidos para afrontar el conflicto en Medio Oriente y proteger la vida de miles de personas.

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“Creo que es hora que el presidente Donald Trump tenga apoyo de la humanidad para cesar este terrible conflicto y que el pueblo de Israel nos ayudé a que su gobierno deje de agredir a sus vecinos que pueden ser sus hermanos y no sus enemigos. Estamos con el Pacto por la Vida y por la Paz de la humanidad fraterna (sic)”, expuso el jefe de Estado colombiano.

Petro envió mensaje a Donald Trump por el caso de Beto Coral

El jefe de Estado señaló que la familia de Beto Coral hizo sacrificios por el país - crédito Presidencia/@betocoralg/X

El presidente Gustavo Petro pidió al presidente Donald Trump que intervenga en el caso del periodista y activista colombiano Beto Coral, que enfrenta un proceso migratorio en Estados Unidos, al sostener que su situación respondería a una persecución política por sus opiniones y por denuncias previas que presentó ante las autoridades.

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La solicitud se conoció a través de un extenso mensaje publicado por el mandatario colombiano en su cuenta de X. Allí vinculó el caso con una denuncia radicada ante la Fiscalía contra Guillermo Rodríguez, a quien aludió sin nombrarlo de manera directa como un “presunto violador sexual”.

Petro afirmó que esa denuncia habría desencadenado represalias contra Coral. También aseguró que la persona denunciada tendría cercanía con uno de los candidatos presidenciales colombianos, aunque en su publicación no precisó de quién se trataba.

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La justicia norteamericana habría encontrado irregularidades en la residencia de Beto Coral en Estados Unidos- crédito @Betocoralg/X y Nathan Howard/REUTERS

En el mismo pronunciamiento, el jefe de Estado defendió la trayectoria de Beto Coral y lo definió como un perseguido político. Según escribió, la situación del activista estaría asociada a sus posiciones públicas y a que expresó opiniones distintas.

“Beto es un perseguido político por ser periodista y expresar sus opiniones diferentes”. En esa misma línea, atribuyó lo que ocurre a sectores que relacionó con “la extrema derecha de la Florida”, expuso Petro.

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El primer mandatario también recordó que Coral “tenía asilo político”. Sumó a esa defensa un antecedente familiar: dijo que su padre fue un oficial de la Policía Nacional asesinado cuando intentaba capturar a Pablo Escobar y frenar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos.

Otro de los puntos del mensaje presidencial se refirió a un supuesto proceso judicial en territorio estadounidense. Petro aseguró que, según declaraciones del ciudadano estadounidense Bernie Moreno, existirían intenciones de procesar a Coral por espionaje.

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Frente a esa posibilidad, respondió: “Colombia no realiza espionaje sobre ningún país del mundo”. Con esa frase, rechazó cualquier señalamiento de ese tipo contra el país.