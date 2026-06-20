Cali restringe la venta de combustible durante la segunda vuelta presidencial: así funcionará la medida y los dispositivos de seguridad

Alcaldía de Cali prohíbe venta de combustible en recipientes durante la jornada de elecciones - crédito Visuales IA Infobae

Las autoridades de Cali anunciaron una serie de restricciones para la venta de combustible durante la segunda vuelta presidencial, con el objetivo de garantizar el orden público y la seguridad en una jornada electoral considerada de alto riesgo.

La decisión, adoptada tras recomendaciones de la Fuerza Pública, implica que desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio, las estaciones de servicio en la ciudad solo podrán suministrar combustible directamente al tanque de los vehículos. La venta en recipientes, tarros o bolsas queda prohibida durante este periodo.

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La restricción forma parte de un paquete de medidas preventivas implementadas por la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía. Estas acciones buscan evitar incidentes relacionados con el uso indebido de combustibles, como el abastecimiento para la fabricación de artefactos explosivos o el apoyo logístico a posibles actos vandálicos o alteraciones del orden público.

Las autoridades de Cali anunciaron restricciones para la venta de combustible durante la segunda vuelta presidencial con el fin de fortalecer la seguridad electoral - crédito @ConcejoCali_/ X

De acuerdo con Javier Garcés, secretario de Seguridad de Cali, la limitación en la venta de combustible responde a la necesidad de reducir riesgos y proteger tanto a los ciudadanos como a la infraestructura pública durante la jornada. “Teniendo en cuenta la recomendación de la Fuerza Pública, restringimos la venta de combustible a solo el aprovisionamiento directo al tanque de los vehículos. No se venderá combustible ni en bolsa, ni en recipiente, ni en tarro”, explicó el funcionario. Además, la medida coincide con la entrada en vigor de la ley seca, que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p.m. del sábado hasta el mediodía del lunes.

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El decreto que reglamenta esta restricción establece excepciones puntuales. Los vehículos de empresas de servicio público de Gas Licuado de Petróleo (GLP), debidamente identificados y legalmente constituidos, podrán transportar y distribuir cilindros de gas. También quedan exentos los vehículos destinados a la logística del proceso electoral, siempre que cuenten con acreditación de la autoridad competente.

La implementación de estas restricciones se da en un contexto de máxima alerta, con vigilancia reforzada en puntos estratégicos como la Universidad del Valle, las entradas a la ciudad y zonas periféricas. Las autoridades mantienen controles para prevenir atentados, disturbios estudiantiles o cualquier acción que altere el desarrollo pacífico de la jornada.

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La medida preventiva pretende evitar el uso indebido de combustibles y frenar posibles actos vandálicos durante la jornada electoral - crédito @SeguridadCali/ X

Para coordinar el operativo de seguridad, la Alcaldía instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se monitorean todos los dispositivos y se articulan las acciones de respuesta ante cualquier eventualidad. El alcalde Alejandro Eder destacó la importancia de la medida y llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto en tranquilidad: “Quiero decirle a todos los caleños que salgan a votar tranquilos y libremente. La administración estará trabajando para protegerlos y garantizar que puedan participar en democracia con todas las garantías”, expresó.

El despliegue de seguridad incluye la presencia de más de 4.000 policías en Cali, dedicados exclusivamente a la custodia de 216 puestos de votación y espacios de escrutinio. A nivel departamental, más de 11.500 miembros de la Fuerza Pública cubrirán cerca de 1.000 puestos en todo el Valle del Cauca, incluidos corregimientos y veredas. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez, explicó que este dispositivo incluye 1.000 uniformados adicionales, conformando un plan anticipativo para reaccionar ante cualquier novedad que se presente durante el proceso electoral.

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El dispositivo de seguridad incluye más de 4.000 policías en Cali y 11.500 integrantes de la Fuerza Pública en todo el Valle del Cauca para custodiar los puestos de votación - crédito @ConcejoCali_/ X

Otra novedad en el esquema de seguridad es la operación del PMU cibernético, encargado de identificar y neutralizar campañas de desinformación, noticias falsas, ataques digitales y contenidos que puedan generar zozobra o deslegitimar el proceso democrático. La administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para verificar la información en canales oficiales y evitar la difusión de rumores o noticias no confirmadas.

El decreto también establece la prohibición del transporte de escombros y cilindros de gas durante el mismo periodo, con el fin de minimizar riesgos asociados a disturbios o actos violentos. Las autoridades municipales y la Fuerza Pública estarán realizando controles permanentes para verificar el cumplimiento de cada una de las normas.

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La administración local reiteró la advertencia frente a cualquier alteración del orden público. El alcalde Eder afirmó que la respuesta institucional será contundente ante cualquier intento de vandalismo o acción que afecte la tranquilidad y el ejercicio democrático de los ciudadanos.

El conjunto de medidas, incluida la restricción de combustible, busca garantizar unas elecciones tranquilas y seguras en Cali y el Valle del Cauca - crédito Visuales IA Infobae

La restricción a la venta de combustible, junto con las demás medidas adoptadas, busca blindar la jornada electoral y contribuir a unas elecciones pacíficas y seguras en Cali y el resto del Valle del Cauca.

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