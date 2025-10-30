Calendario lunar de noviembre 2025: los mejores días para cortarse el cabello y depilarse según la fase de la Luna

El calendario lunar influye en las rutinas de belleza, especialmente en el corte de cabello y la depilación, según tendencias en redes sociales - crédito composición fotográfica

El calendario lunar continúa atrayendo a quienes buscan perfeccionar sus rutinas de belleza, especialmente en lo que respecta al corte de cabello y la depilación.

El interés por la relación entre las fases lunares y los resultados en la salud capilar o corporal crece principalmente a través de redes sociales, en las que los usuarios buscan planificar estos cuidados siguiendo las recomendaciones del calendario biodinámico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fases lunares y su impacto en el cabello y la depilación

La teoría detrás de esta tendencia se basa en la influencia de la Luna sobre los ciclos naturales. Los agricultores han usado el calendario biodinámico durante décadas para programar la siembra, guiados por las fases lunares.

Actualmente, muchas personas lo adaptan a prácticas de belleza, sugiriendo que la posición y forma del satélite terrestre inciden en el fortalecimiento o crecimiento del vello y el cabello.

Las fases lunares, como la luna creciente y la luna llena, se asocian con el crecimiento y fortalecimiento del cabello en noviembre de 2025 - crédito iStock

Estas son las características atribuidas a cada fase lunar:

Luna creciente: Promueve el crecimiento rápido del cabello.

Luna llena: Aporta fortaleza capilar.

Luna menguante: ralentiza el crecimiento.

Luna nueva: aumenta la fragilidad, por lo que no se recomiendan cambios importantes.

Además, el calendario distingue entre días raíz, hoja, flor y fruto, cada uno recomendado para diferentes propósitos capilares:

Días raíz: ideales para cortes que aportan fuerza y mejoran la forma.

Días hoja: propicios para tratamientos nutritivos.

Días flor: recomendados para lograr volumen y brillo, pero se sugiere evitar el corte.

Días fruto: adecuados para quienes desean incrementar la velocidad de crecimiento.

Fechas de noviembre ideales para cuidado capilar

En noviembre de 2025, el calendario lunar presenta cuatro momentos clave:

Luna llena: 5 de noviembre, con la superluna de castor, la más grande y brillante de las tres previstas para el año.

Cuarto menguante: 12 de noviembre.

Luna nueva: 20 de noviembre.

Cuarto creciente: 28 de noviembre.

La superluna de noviembre coincide no solo con recomendaciones de belleza, también con eventos astronómicos de interés, como la lluvia de meteoros Táuridas y Leónidas.

El calendario biodinámico, tradicionalmente usado en agricultura, ahora guía prácticas de belleza para mejorar la salud capilar y corporal - crédito iStock

¿Cuándo cortar el cabello para acelerar el crecimiento?

Para estimular el crecimiento rápido del cabello, los días 2, 3, 4, 29 y 30 de noviembre ofrecen las mejores condiciones astrales, de acuerdo con el calendario lunar. Cortar el cabello en estas fechas favorecería una melena más abundante y resistente.

Días clave para fortalecer el cabello

La etapa de Luna llena, el 5 de noviembre, es valorada por la tradición lunar como el momento óptimo para quienes buscan fortalecer el cabello tras cada corte.

Las fases crecientes y menguantes también pueden aprovecharse según el objetivo deseado: volumen, nutrición o resistencia.

Depilación lunar: fechas recomendadas para mejores resultados

El calendario lunar también brinda directrices sobre la depilación. Existen fechas ideales para realizar esta práctica con el propósito de retardar la aparición del vello y prolongar los resultados del tratamiento:

8, 9, 10, 17, 19 y 20 de noviembre son los días recomendados para depilarse, coincidiendo con fases que, de acuerdo con la tradición, disminuyen el ritmo de crecimiento del vello.

Estas recomendaciones pueden ser aplicadas tanto por mujeres como por hombres, y conviene adaptarlas según las necesidades y expectativas de cada persona en sus rutinas de cuidado corporal y capilar.

La depilación lunar recomienda fechas específicas en noviembre para prolongar los resultados y retardar la aparición del vello - crédito iStock

Resumen del calendario lunar para noviembre 2025

El seguimiento de las tradiciones lunares sugiere planificar el corte de cabello y la depilación en las siguientes fechas:

Para crecimiento rápido del cabello: 2, 3, 4, 29 y 30 de noviembre.

Para fortalecer el cabello: 5 de noviembre (Luna llena).

Para depilación más eficaz y duradera: 8, 9, 10, 17, 19 y 20 de noviembre.

Beneficios y consideraciones

Aunque la evidencia científica al respecto es limitada, quienes siguen el calendario lunar afirman experimentar mejoras en la textura capilar y mayor lentitud en la aparición del vello tras la depilación.

Este enfoque forma parte de la tendencia por conectar las rutinas cotidianas con los ciclos naturales observados por generaciones anteriores.