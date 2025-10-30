Colombia

Armando Benedetti se confesó sobre su inclusión en la Lista Clinton y anunció como se defenderá: “Nadie se cree el cuento de que yo soy narco”

El ministro del Interior aseguró que la sanción responde a su defensa de la dignidad nacional y del presidente de la República, Gustavo Petro

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Armando Benedetti se confesó sobre
Armando Benedetti se confesó sobre su inclusión en la Lista Clinton y anunció como se defenderá - crédito @MinInterior/X/Kevin Lamarque/REUTERS

La inclusión de Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia, en la Lista Clinton desencadenó una serie de reacciones y medidas tanto personales como institucionales. La administración de Donald Trump sumó recientemente a Benedetti, junto con el presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer y el hijo del mandatario, Nicolás Petro, a este listado que identifica a individuos y empresas presuntamente vinculados a fondos provenientes del narcotráfico.

El impacto de esta decisión se hizo sentir de inmediato. Benedetti relató que, tras la publicación del reporte, su tarjeta de crédito fue cancelada y una aerolínea estadounidense se negó a suministrar combustible al avión presidencial que trasladaba a Gustavo Petro hacia Medio Oriente. Estas restricciones ilustran las consecuencias prácticas que conlleva la inclusión en la Lista Clinton, afectando la vida personal y la operatividad de los funcionarios señalados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El presidente Petro, parte de
El presidente Petro, parte de su familia y el ministro Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton - crédito Office of Foreign Assets Control

Estados Unidos justificó la inclusión aludiendo la filtración de grabaciones en 2023, en las que Benedetti habría hablado sobre su participación en la financiación de campañas y la obtención de votos para Petro. El informe estadounidense también destacó que “Más recientemente, en febrero de 2025, Petro nombró a Benedetti ministro del Interior”.

Frente a esta situación, el ministro del Interior defendió su posición y rechazó los señalamientos. Benedetti afirmó que su inclusión en la lista responde a su defensa de la dignidad nacional y del presidente Petro, negando cualquier vínculo con el narcotráfico. “Me meten en la lista Ofac sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto”, expresó el funcionario. Además, subrayó: “Nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante”, dijo en entrevista con Semana.

El ministro del Interior aseguró
El ministro del Interior aseguró que la sanción responde a su defensa de la dignidad nacional y del presidente de la República, Gustavo Petro - crédito @AABenedetti/X

En respuesta a las sanciones, Benedetti anunció la designación del abogado Michael Díaz, de la firma DRT Internacional Law Firm, como su representante legal en Estados Unidos. El objetivo de esta defensa es lograr su exclusión de la lista de los designados.

“He designado como mi representante en Estados Unidos al reconocido abogado Michael Díaz, de la firma DRT Internacional Law Firm, para que me represente en el proceso administrativo en curso, buscando mi exclusión de la lista de los designados”, comunicó Benedetti a través de sus redes sociales.

La estrategia legal adoptada por Benedetti sigue el ejemplo del presidente Gustavo Petro, que también nombró a un abogado para que lo represente en Estados Unidos, extendiendo esta defensa a la primera dama, Verónica Alcocer, y a su hijo, Nicolás Petro, actualmente involucrado en procesos judiciales en Colombia. Tanto Benedetti como los demás altos funcionarios afectados carecen de visa para ingresar a territorio estadounidense, lo que añade una dimensión adicional a las restricciones impuestas por la Lista Clinton.

La mala relación entre Benedetti y Verónica Alcocer

El exembajador de Colombia en
El exembajador de Colombia en Venezuela señaló que el papel de la primera dama es fundamental para el presidente - crédito Colprensa

Armando Benedetti reconoció que la relación con la primera dama se deterioró, aunque aseguró que de su parte “nunca hubo un mal proceder para que pasara eso (mala relación)”, según declaró el jefe de la cartera del Interior a W Radio.

El ministro manifestó desconocer el motivo exacto del distanciamiento, especialmente en la etapa final de la campaña electoral. “No sé qué pasó al final de la campaña, al final de esta me quitó su cariño, su aprecio. No sé si tuviera que ver que yo estuviera o no en el Gobierno”, afirmó Benedetti al medio radial.

Benedetti fue consultado sobre las versiones que atribuyen a Verónica Alcocer actividades diplomáticas y el uso de residencias oficiales de Colombia en Europa. Explicó que la condición legal de Alcocer como esposa del presidente le otorga ciertas prerrogativas, en particular en materia de seguridad. “Bajo la ley la cobija como primera dama y ellos legalmente están casados. Legalmente lo es”, sostuvo el ministro, subrayando que la protección y los beneficios asociados a su rol derivan de ese vínculo matrimonial.

El ministro Armando Benedetti expone
El ministro Armando Benedetti expone la tensa relación con la primera dama Verónica Alcocer y su impacto en el Gobierno de Colombia - crédito Colprensa

En cuanto a la naturaleza del cargo de primera dama en Colombia, Benedetti precisó que no existe formalmente, a diferencia de otros países latinoamericanos. “La primera dama como oficio no existe. Ese es más bien un remoquete que le ponemos nosotros los colombianos o la prensa le ha puesto aquí, porque ese cargo no existe, como sí existe en algunos países en Latinoamérica”, declaró el ministro en la misma entrevista. Esta aclaración resalta la diferencia entre la figura protocolaria y la inexistencia de un cargo institucional para la esposa del presidente en el país.

Respecto a las supuestas gestiones o negocios que habrían involucrado a Alcocer y ciudadanos españoles, Benedetti negó cualquier participación propia. “Yo me salí de cualquier tema que tuviera que ver con negocios o algo así. No tuve nada que ver. Sí sabía que habían algunos colombianos que viajaban allá, etcétera, pero yo nunca tuve nada que ver con eso”, aclaró el ministro del Interior al medio citado.

A propósito, detalló que durante su gestión en Venezuela, su labor principal se centró en la reapertura del puente Simón Bolívar y la negociación de aranceles, sin involucrarse en asuntos comerciales relacionados con la primera dama o terceros.

Temas Relacionados

Armando BenedettiLista ClintonNarcotraficoEstados UnidosGustavo PetroPetro Lista ClintonCololmbia-Noticias

Más Noticias

Restricciones de tránsito de motociclistas en Bogotá durante el puente de Halloween: vías por donde sí podrán movilizarse

La capital implementó medidas temporales para evitar incidentes y desórdenes durante el fin de semana, priorizando la seguridad en vías principales

Restricciones de tránsito de motociclistas

EN VIVO, así va el paro de moteros en Bogotá: caos en el portal Américas y bloqueos en vías principales

Según lo dispuesto en el Decreto Distrital 528 de 2025, estas medidas buscan prevenir incidentes de seguridad vial y desórdenes urbanos durante el fin de semana festivo

EN VIVO, así va el

Fuerte rifirrafe entre Petro e Iván Duque por el estallido social en Colombia y el aumento del precio de la gasolina: “Incendiaron el país”

El jefe de Estado atribuyó el origen de las protestas a las políticas fiscales implementadas por la administración de Iván Duque

Fuerte rifirrafe entre Petro e

Más del 40% de los adultos de la tercera edad no recibe ingresos: “Colombia debe actuar para evitar una crisis económica”

Expertos afirman que en 25 años habrá más adultos mayores que adolescentes en el país, por lo que es momento de tomar cartas en el asunto

Más del 40% de los

Paro nacional de Fecode dejó hoy 30 de octubre disturbios en la ciudad de Bogotá siga en vivo la manifestación

Docentes de todo el país salieron a las calles para protestar por el nuevo modelo de salud del magisterio. En Bogotá, la jornada derivó en enfrentamientos y bloqueos en varios puntos de la capital

Paro nacional de Fecode dejó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

Capturados dos supuestos terroristas que planeaban atentar contra un CAI en Bogotá

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

ENTRETENIMIENTO

Shakira sumará a la Filarmónica

Shakira sumará a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá para su presentación en la capital del país

Yeferson Cossio contó la historia de la mujer que lo rechazó y cómo fue su reacción

Billboard Colombia hot 100, estas son las primeras cien canciones más escuchadas en el país: Beéle, Ryan Castro y Blessd en el top

Este fue el gesto que llevó a Valentina Taguado a replantear su futuro familiar y querer tener un hijo

Alejandra Martínez aclaró cómo fue la relación con su ex, que está en la cárcel, antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

James Rodríguez podria regresar a

James Rodríguez podria regresar a Europa: el colombiano llegaría gratis a liga top del viejo continente

Luis Suárez sin puesto fijo en el Sporting Lisboa: esto dijo el entrenador sobre el goleador de la selección Colombia

Dimayor confirmó fecha del partido Boyacá Chicó vs. América pero el estadio no estará disponible

Egan Bernal reveló lo que le molesta de Tadej Pogačar en el ciclismo de ruta: “Me da rabia”

Campeón del mundo en patinaje artístico reveló que tuvo que poner de su plata para participar en el Mundial: “Nos tocó asumir varios gastos”