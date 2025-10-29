Se hizo viral video de mujer embarazada que se desplomó tras esperar horas por un medicamento en Barranquilla: “Nadie hizo algo”

Una mujer en embarazo se desvaneció luego de esperar más de cuatro horas en un dispensario - crédito pantallazo / X

En redes sociales circulan videos en los que se observa a usuarios esperando durante horas en droguerías de distintas EPS, algunas colapsadas por la cantidad de personas que buscan medicamentos.

En muchos casos, los usuarios denuncian demoras prolongadas y señalan que, tras largas jornadas, reciben la noticia de que el medicamento formulado está desabastecido.

Uno de los episodios recientes ocurrió en Barranquilla, donde una mujer en embarazo se desvaneció luego de esperar más de cuatro horas en un dispensario de medicamentos ubicado en la carrera 43 con calle 70, en el norte de la ciudad.

El hecho sucedió durante el mediodía del martes 28 de octubre y fue divulgado este miércoles en horas de la mañana.

La mujer llegó acompañada de su madre y, después de una espera que comenzó a las 8:00 a. m. y se extendió hasta el mediodía, sufrió un desmayo.

Según Carmen Ariza, quien se encontraba en el dispensario, “después de casi cuatro horas de espera llamaron a la señora, pero esta no alcanzó a desplazarse al mostrador porque se desplomó”.

Según la testigo, la mujer en estado de embarazo "cayó al suelo y corrimos a ayudarla, ya que ella estaba en compañía de su mamá, una mujer de la tercera edad que no podía sostenerla".

Lo más dramático del hecho es que, según los usuarios del dispensario, la atención médica llegó solo veinte minutos después, cuando la Policía arribó al lugar.

“Nadie del personal de la entidad hizo algo, ni para llamar a una ambulancia. Nosotros, los usuarios, debimos auxiliarla”.

Las personas que se encontraban en el lugar manifestaron que es común que las esperas se extiendan desde las 8:00 de la mañana hasta la tarde y que, incluso después de ser atendidos, muchos no reciben la totalidad de los medicamentos recetados.

El caso de la mujer embarazada ha generado indignación y nuevas críticas sobre la atención y el abastecimiento en los servicios farmacéuticos de las EPS en la ciudad.

Algunos de los comentarios que se compartieron en la red social X manifiesta que “es una vergüenza, qué falta de empatía. Definitivamente el desgobierno Petro acabó con la salud” comentó @Rodrigo27789871.

Asimismo mencionaron que este tipo de hechos se acabaría con una reforma a la salud profunda y de cara a solucionar este tipo de inconvenientes.

“¿Así quieren mantener ese negocio de muerte y corrupción que son las EPS?“, dijo @saenz_violetta.

Paciente con cáncer se encadenó a un dispensario de medicamentos

Una paciente con cáncer en Popayán, Cauca, se encadenó a un dispensario de medicamentos después de que la empresa se negara a autorizar procedimientos y entregar medicamentos requeridos para su tratamiento. El caso ocurrió en julio de 2025 e involucra a Edith Oviedo, quien hizo pública su protesta en las plataformas digitales.

La mujer instaló dos pancartas junto a la puerta del centro médico, donde permaneció sentada y atada con una cadena.

En una de las carteleras detalló su historial médico, señalando que tuvo que someterse a la extracción de un riñón sin tener acceso a consultas oportunas ni a medicinas fundamentales para el control de su enfermedad. La otra pancarta expuso la respuesta de la EPS, la cual, lejos de autorizar los procedimientos, inició una demanda en contra de la paciente tras recibir los reclamos formales.

La historia se difundió ampliamente en redes sociales, donde usuarios denunciaron la falta de respuesta del sistema de salud y condenaron la decisión de la EPS de llevar el caso a instancias judiciales. En las imágenes se observan mensajes de apoyo a Edith Oviedo y llamados a revisar los protocolos de atención para pacientes con enfermedades crónicas.