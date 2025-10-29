Colombia

Tras consejo de Seguridad en Antioquia, se reportan combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Los enfrentamientos se presentan en la vereda Potreros, del municipio de Abriaquí, luego de que se anunciara del pago de una recompensa de cien millones de pesos por alias Chamizo y “Borracho”

Sebastián Vargas Rueda

Cinco integrantes del Clan del Golfo fueron dados de baja en combate por parte de la fuerza pública - crédito @COL_EJERCITO/X

Luego del consejo de seguridad que se desarrolló el martes 28 de octubre de 2025 en cabeza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la mañana del miércoles 29 de octubre se reportan combates en el departamento entre miembros de la fuerza pública y el grupo armado ilegal Clan del Golfo

Según información que pudo confirmar Infobae Colombia, los hechos se presentan “en inmediaciones de la vereda Potreros, municipio Abriaquí”, menciona el comunicado emitido por el Ejército Nacional.

“Desde el sector, nuestras tropas reportan la muerte en desarrollo de operaciones militares de cinco presuntos integrantes de este grupo terrorista, así como la incautación de armas largas y cortas, además de la recuperación de una menor de edad”, se menciona en la publicación hecha desde la cuenta del Ejército Nacional pasadas las 9:15 a. m..

Por último, se precisó que “las acciones ofensivas contra este grupo armado ilegal se desarrollan de forma sostenida para velar por la vida e integridad de la población civil de esta región y de los miembros de la Fuerza Pública”.

Los combates se registraron en jurisdicción de la vereda Potreros, en el municipio de Abriaquí - crédito @COL_EJERCITO/X

Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en el occidente de Antioquia

Según lo que se ha podido establecer hasta el momento, y una de las hipótesis que ha llevado a las autoridades ha plantear el origen del fuego cruzado, es que todo se dio a raíz del anuncio hecho por la Gobernación de Antioquia, en cabeza Andrés Julián Rendón, de ofrecer el pago de una millonaria recompensa (100 millones de pesos colombianos) a quien ofrezca información que pueda dar con dos de los cabecillas del Clan del Golfo que operan en la zona.

“Ofrecemos una recompensa de hasta 100 millones de pesos por los bandidos de alias Chamizo y Borracho, del Clan del Golfo, responsables de haber atacado a nuestra Policía Nacional en el corregimiento Sevilla, (del municipio) Ebéjico”, explicó Rendón, tras los hechos que se presentaron el 22 de abril de 2025.

El gobernador comentó lo anterior luego de un Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales realizado el martes en el municipio de Armenia junto a autoridades locales, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

De acuerdo con el mandatario departamental, este incentivo busca esclarecer el atentado contra la fuerza pública y llevar ante la justicia a los responsables.

El gobernador también dio a conocer la reciente captura de alias Lucumí, señalado como responsable directo del atentado a la Policía Nacional en el municipio de Heliconia, Además, Rendón destacó la reducción del número de muertes violentas en los municipios de Armenia, Heliconia y Ebéjico “con lo que iba corrido para el mismo periodo de 2024, del 67 %”.

Pese a los resultados obtenidos, el mandatario insistió en la necesidad de fortalecer las labores operativas en el corregimiento El Pueblito de Heliconia, donde persisten situaciones de inseguridad, “y buscar que las situaciones de inseguridad que se han registrado allí se puedan contener”, puntualizó Rendón al cierre del encuentro de seguridad en el occidente antioqueño.

