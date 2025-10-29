Padre de Luis Andrés Colmenares hizo pública la decisión que tomó su familia sobre el caso de su hijo tras 15 años de su muerte

Padre de Luis Andrés Colmenares hizo pública la decisión que tomó su familia sobre el caso de su hijo - crédito X

El caso de Luis Andrés Colmenares mantiene vigencia en la opinión pública colombiana, tras quince años de su fallecimiento, debido a las persistentes dudas sobre las circunstancias que rodearon el hecho y la convicción de su familia de que no se trató de un accidente.

Cabe recordar que la noche del 31 de octubre de 2010, Luis Andrés Colmenares fue hallado sin vida en el caño El Virrey, en el norte de Bogotá, tras una celebración de Halloween. Desde entonces, el caso se transformó en uno de los procesos judiciales más mediáticos de Colombia.

La Fiscalía General de la Nación sostuvo en su momento la hipótesis de asesinato, mientras que la defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero, amigas del joven y procesadas por su presunta participación, defendieron la tesis de un accidente. Ambas fueron absueltas en 2017, aunque la familia Colmenares apeló el fallo años después.

Luis Alonso Colmenares, padre del joven, reiteró que la familia no abandonará la búsqueda de justicia, convencidos de que su hijo fue víctima de un homicidio y no de un hecho fortuito. Afirmó que existen elementos probatorios suficientes para establecer la responsabilidad de quienes acompañaban a su hijo esa madrugada.

“Por mi caso, no dejó dudas de que había responsabilidades por parte de los compañeros de Luis… Todos los compañeros de Luis saben lo que pasó y todos los compañeros que estaban esa noche con Luis tienen responsabilidad, por acción algunos y por omisión otros, porque algunos participaron directamente y otros supieron lo que pasó y lo ocultaron, no dijeron nada ni siquiera cuando los llamaron a la Fiscalía (…) hay pruebas más que suficientes, con solo las interceptaciones”, declaró en entrevista con Pulzo.

El proceso judicial estuvo marcado por inconsistencias y vacíos en la investigación. Luis Alonso Colmenares recordó que el Tribunal, al resolver la apelación, reconoció contradicciones en la versión del accidente y señaló la existencia de indicios que apuntaban a un homicidio. Sin embargo, la recolección deficiente de pruebas y la pérdida de elementos clave dificultaron la posibilidad de esclarecer los hechos.

“El Tribunal, en la apelación, dijo ‘sin ninguna duda, aquí hubo un homicidio’ (…) En el caso de Laura y Jessy, dicen, es que no hay pruebas suficientes para demostrar un accidente, pero tampoco hay pruebas suficientes para demostrar que hubo un homicidio. ¿Y entonces? Si no hubo un accidente ni un homicidio, y hay un muerto, ¿entonces, cómo fue?”, cuestionó en la misma entrevista.

A pesar del desgaste emocional y el paso del tiempo, la familia Colmenares mantiene su determinación de exigir verdad y justicia. Luis Alonso Colmenares subrayó que respetaron todas las decisiones judiciales, aunque no comparten algunas de ellas, y expresó su esperanza en que la Corte que asumió el proceso de casación pueda identificar aspectos que, según él, los jueces anteriores omitieron.

“Siempre hemos acatado todas las decisiones judiciales, independientemente de que cada uno de nosotros también hubiera tenido que opinar con respecto a la inconformidad (…) Una cosa sí tiene que quedar clara: con respecto a lo que se relacione con el crimen de Luis, nosotros no vamos a claudicar hasta que se defina por parte de los operadores judiciales las responsabilidades que corresponden. Por eso sí tengo una esperanza y me anima un poco que la Corte haya asumido el proceso de casación para que pudiera ver lo que los jueces no es que no lo hubieran visto, sino que lo omitieron”, manifestó al medio citado.

En un tono personal, Luis Alonso Colmenares reveló que decidió perdonar a quienes considera responsables, aunque deja el juicio final en manos de Dios. “Yo ya los perdoné, pero que sea Dios el que los juzgue”, expresó en la entrevista.

Finalmente, el padre de Luis Andrés Colmenares hizo un llamado a quienes critican a su familia por mantener vivo el caso, pidiendo comprensión por el dolor que han soportado durante estos años. “Compréndeme, compréndanme a mí y a mi familia que no es fácil (…) No saben lo que esto es”, solicitó en el diálogo.